Ribeirinhos encontram corpo em decomposição no Rio Mãe de Deus, na fronteira com Pando

Excesso de carga, falta de segurança e cheias aumentam risco de acidentes; Bombeiros alertam para necessidade de prevenção após três colisões em 10 dias

O ano de 2025 tem sido marcado por um aumento de acidentes fluviais na região do Juruá, no Acre. Dados do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul revelam que sete embarcações já naufragaram nos primeiros meses do ano – três somente nos últimos dez dias. As ocorrências, felizmente sem vítimas fatais até o momento, têm causado prejuízos materiais significativos aos ribeirinhos e comerciantes da região.

Casos recentes acendem alerta

Um dos incidentes mais graves ocorreu no último sábado (22), no Rio Azul, quando uma embarcação sobrecarregada – que transportava mais de 100 sacas de farinha – afundou. “As imagens mostram claramente o excesso de carga, fator determinante para o acidente”, explicou o Capitão Josadaque Cavalcante, comandante do 4º Batalhão de Bombeiros. Segundo ele, as equipes de mergulho têm trabalhado intensamente para resgatar motores e equipamentos submersos.

De acordo com o Comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, Capitão Josadaque Cavalcante, as equipes de mergulho do 4º Batalhão têm sido altamente demandadas para a busca de embarcações, motores e, em alguns casos, vítimas de afogamento. “Tivemos sete naufrágios somente neste ano. Nos últimos 10 dias, registramos três colisões de pequenas embarcações, resultando em naufrágios. Nossas equipes foram acionadas para resgatar motores que afundaram”, explicou o capitão.

Fatores de risco

As autoridades apontam três principais causas para os acidentes:

Sobrecarga nas embarcações Excesso de velocidade Falta de equipamentos de segurança básicos

“É comum encontrarmos barcos sem coletes salva-vidas e com motores mal fixados. Muitos desses acidentes seriam evitáveis com medidas simples de prevenção”, alertou Cavalcante.

Cheias aumentam perigo

Com o período de cheias se intensificando na região, os bombeiros fazem um apelo urgente aos navegantes:

Respeitar a capacidade máxima de carga

Reduzir a velocidade em trechos perigosos

Utilizar equipamentos de segurança

Manter os motores devidamente fixados

Os bombeiros alertam para a necessidade de maior precaução por parte dos condutores de embarcações. “Grande parte dos acidentes poderia ser evitada se os navegantes respeitassem os limites de carga e velocidade. O risco aumenta significativamente com o excesso de peso e a falta de equipamentos de segurança”, destacou Josadaque Cavalcante.

Com o aumento das cheias na região, as autoridades reforçam a importância da segurança na navegação para evitar novas ocorrências. “O prejuízo material é grande, mas o maior risco é a perda de vidas. A segurança deve ser prioridade”, finalizou o comandante.

