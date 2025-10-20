Cotidiano
Revalida 2025/2: prazo para envio de diploma médico começa hoje
Caso a documentação comprobatória de conclusão de curso tenha sido enviada e aprovada em edições anteriores, não precisa enviar mais uma vez
O prazo para os candidatos da primeira etapa da segunda edição de 2025 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida 2025/2) enviarem a documentação comprobatória da formação médica começa nesta segunda (20) e vai até a próxima sexta-feira (24). O exame foi aplicado nesse domingo (19), em todo o país.
O diploma, certificado ou declaração que comprove a conclusão de curso de medicina deve ser enviado frente e verso por meio do Sistema Revalida, no formato PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2 megabyte (MB).
No mesmo site, o interessado deve informar também dados da instituição de educação superior estrangeira de origem do diploma médico e o ano de conclusão do curso de medicina.
O documento estrangeiro precisa ser reconhecido pelo Ministério da Educação do país de origem ou órgão equivalente, além de estar autenticado pela autoridade consular brasileira. O documento que não seja escrito em língua portuguesa, inglesa, francesa ou espanhola deve ser acompanhado de tradução juramentada.
O participante da primeira etapa do Revalida 2025/2 que não enviar qualquer documentação comprobatória de conclusão de curso (diploma, certificado ou declaração) estará automaticamente reprovado por falta de documentação e o edital prevê que não será aceito envio dos documentos fora do prazo.
Caso a documentação comprobatória de conclusão de curso tenha sido enviada e aprovada em edições anteriores, não precisa enviar mais uma vez, pois a homologação é automática por meio do Sistema Revalida.
Resultado
O resultado do recurso do documento enviado deverá ser consultado no Sistema Revalida em 17 de novembro.
Se o documento não for aprovado, o participante poderá solicitar recurso ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no prazo de 17 a 21 de novembro. O resultado final será conhecido em 5 de dezembro.
Caso o documento enviado não esteja em conformidade as regras do edital do Revalida 2/2025, o participante não poderá fazer a inscrição na segunda etapa do exame, mesmo que tenha obtido desempenho mínimo esperado (nota de corte) nas provas aplicadas nesse domingo.
Revalida
O processo do Revalida serve para avaliar a formação de brasileiros e estrangeiros que se formaram no exterior e querem exercer a medicina no Brasil.
O exame tem duas edições anuais e é direcionado tanto aos estrangeiros formados em medicina fora do Brasil quanto aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal.
O Revalida é realizado em duas edições anuais e composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).
Comentários
Cotidiano
Operação conjunta apreende mais de 150 quilos de drogas na fronteira do Acre com Rondônia
FICCO, PM e PRF interceptaram veículo com 105 kg de skunk, 28 kg de crack e 18 kg de cocaína; motorista tentou fugir do Posto Fiscal Tucandeira
Uma operação integrada da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC), Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de mais de 150 quilos de drogas na BR-364, na região de fronteira entre Acre e Rondônia. A ação foi desencadeada após a FICCO repassar informações sobre um veículo suspeito de transportar entorpecentes.
O automóvel foi identificado no Posto Fiscal Tucandeira, onde o motorista desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga. Após perseguição, foi interceptado e preso no distrito de Vila Califórnia, em Rondônia.
Durante a revista, os agentes encontraram:
105,65 kg de maconha tipo skunk
28,7 kg de crack
18,5 kg de cloridrato de cocaína
Total: mais de 152 kg de entorpecentes
O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na rede criminosa. A FICCO/AC é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Acre, atuando de forma coordenada no combate ao crime organizado na região.
Comentários
Cotidiano
Acre tem uma das menores proporções de médicos por habitante do país, aponta CFM
O Acre conta com 1,8 médico para cada 1.000 habitantes, segundo levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgado em 2024. O índice está abaixo da média nacional, que é de 3,07 médicos por mil habitantes, e evidencia as desigualdades regionais no acesso à saúde.
De acordo com o estudo, o Brasil soma 630 mil médicos registrados, mas a distribuição é desigual entre as regiões. Enquanto estados do Sudeste concentram as maiores proporções, com destaque para o Distrito Federal (6,3), Rio de Janeiro (4,3) e Espírito Santo (3,6), o Norte e o Nordeste apresentam os menores índices.
Na região Norte, além do Acre, aparecem com baixa densidade médica o Amazonas (1,6), o Roraima (1,8), o Amapá (1,5) e o Pará (1,4). O Maranhão, no Nordeste, tem o menor índice do país, com 1,3 médico por mil habitantes.
A média mundial é de 3,7 médicos por mil habitantes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda ao menos um médico para cada 1.000 pessoas.
Os números reforçam o desafio de garantir assistência médica em regiões mais distantes e com menor infraestrutura. Para especialistas, a expansão equilibrada da formação e fixação de profissionais é essencial para reduzir as disparidades entre capitais e interior.
Comentários
Cotidiano
Professores da UFAC fortalecem parcerias científicas durante missão na França
Em missão de trabalho na França, os professores da Universidade Federal do Acre (UFAC) — Dra. Almecina Balbino Ferreira, Dr. Eduardo Pacca Luna Mattar e Dr. Eduardo Mitke — reforçaram a cooperação internacional em pesquisa científica, por meio de projeto aprovado no programa CAPES/COFECUB, que incentiva parcerias entre Brasil e França.
Durante a visita, a professora Almecina Balbino Ferreira, curadora do Herbário UFAC/PZ, localizado no Parque Zoobotânico da universidade, firmou uma importante colaboração com o Herbário do Museu Nacional de História Natural de Paris (MNHN), situado no Jardin des Plantes. O museu abriga o maior e mais importante herbário do mundo, reconhecido pelo Guinness World Records, com cerca de 8 milhões de espécimes de plantas, fungos e algas oriundos de todos os continentes e biomas. Entre suas coleções estão amostras históricas, tipos nomenclaturais usados na descrição de novas espécies e materiais de relevância médica e agrícola.
A professora foi convidada pelo pesquisador Maxime Ramos, do Instituto de Sistemática, Evolução e Biodiversidade do museu, a submeter o projeto PASSION no edital ANR JCJC 2026, da Agência Nacional de Pesquisa da França (ANR), voltado a jovens pesquisadores. O valor solicitado, de € 300 mil, será destinado principalmente ao financiamento de bolsas de doutorado por três anos, com a possibilidade de contemplar também estudantes da UFAC, caso o projeto seja aprovado.
Além disso, os professores iniciaram tratativas para desenvolver um projeto internacional de maior porte, voltado ao conhecimento e à conservação da flora mundial, com foco especial na Amazônia e nas espécies do Acre.
Segundo Almecina Balbino, “esse tipo de parceria fortalece o ensino e a pesquisa na UFAC, amplia a inserção internacional da universidade e contribui para a formação de estudantes comprometidos com as questões sociais e ambientais da Amazônia”.
Você precisa fazer login para comentar.