Reunião Xi e Modi: Índia e China dizem que são parceiros, não rivais
Líderes chinês e indiano se encontraram pela primeira vez em sete anos em evento, que também teve a presença de Vladimir Putin
Índia e China são parceiros de desenvolvimento, não rivais, afirmaram neste domingo (30) o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente chinês, Xi Jinping depois de uma reunião em Tianjin, na China. Os dois líderes disseram que discutiram formas de melhorar os laços comerciais em meio à incerteza tarifária global.
Modi está na China pela primeira vez em sete anos para participar de uma reunião de dois dias do bloco de segurança regional da Organização de Cooperação de Xangai, juntamente com o presidente russo, Vladimir Putin, e os líderes do Irã, Paquistão e quatro Estados da Ásia Central, em uma demonstração de solidariedade do Sul Global.
Analistas dizem que Xi e Modi buscam se alinhar contra a pressão do Ocidente, dias depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs uma tarifa de importação punitiva total de 50% sobre os produtos indianos, em parte em resposta à compra de petróleo russo por Nova Délhi.
As medidas de Trump prejudicaram décadas de laços cuidadosamente cultivados entre os EUA e Nova Délhi, que Washington esperava que atuasse como um contrapeso regional a Pequim.
Modi disse a Xi que seu país está comprometido em melhorar os laços com a China e discutiu a redução do crescente déficit comercial bilateral da Índia de quase US$ 99,2 bilhões, ao mesmo tempo em que enfatizou a necessidade de manter a paz e a estabilidade na região de fronteira disputada entre os dois países. Em 2020, um confronto desencadeou um impasse militar de cinco anos.
“Estamos comprometidos com o progresso de nossas relações com base no respeito mútuo, confiança e sensibilidades”, disse Modi durante reunião paralela à cúpula, de acordo com um vídeo publicado em sua conta oficial na rede social X.
O premiê indiano disse que uma atmosfera de “paz e estabilidade” foi criada na disputada fronteira no Himalaia e que a cooperação entre as duas nações está ligada aos interesses de 2,8 bilhões de pessoas dos dois países mais populosos do mundo.
Os vizinhos asiáticos com armas nucleares compartilham uma fronteira de 3.800 quilômetros que é mal demarcada e tem sido disputada desde a década de 1950.
Xi disse que a China e a Índia são oportunidades de desenvolvimento uma para a outra, e não ameaças, informou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.
“Não devemos (…) deixar que a questão da fronteira defina o relacionamento geral entre a China e a Índia”, disse Xi, segundo a Xinhua.
Os laços entre a China e a Índia poderiam ser “estáveis e de longo alcance” se ambos os lados se concentrarem em ver um ao outro como parceiros em vez de rivais, acrescentou Xi.
Problemas na fronteira entre Índia e China
Os laços entre as nações foram rompidos pelo confronto de 2020, no qual 20 soldados indianos e quatro chineses morreram em um combate corpo a corpo, após o qual a fronteira do Himalaia foi fortemente militarizada por ambos os lados.
O Secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, disse a jornalistas no final do dia que a situação da fronteira havia evoluído ao longo do ano passado, após um acordo de patrulhamento em outubro. “A situação na fronteira está caminhando para a normalização”, disse ele.
Em resposta a uma pergunta sobre as tarifas de importação dos EUA, ele disse que Modi e Xi discutiram a “situação econômica” internacional e os desafios que elas criaram.
“Eles tentaram (…) ver como aproveitar isso para construir um maior entendimento entre eles e como (…) levar adiante o relacionamento econômico e comercial entre a Índia e a China”, disse ele.
Os líderes também discutiram a expansão de pontos em comum em questões bilaterais, regionais e globais, e desafios como o terrorismo e o comércio justo em plataformas multilaterais, informou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Índia.
Voos diretos e fim da suspensão de vistos
Os dois líderes tiveram uma reunião na Rússia no ano passado, depois de chegarem a um acordo de patrulha de fronteira, dando início a uma tentativa de descongelamento dos laços que se acelerou nas últimas semanas, à medida que Nova Délhi procura se proteger contra novas ameaças tarifárias de Washington.
Os voos diretos entre as duas nações, que estão suspensos desde 2020, estão sendo retomados, acrescentou Modi, sem fornecer um prazo.
A China concordou em suspender as restrições de exportação de terras raras, fertilizantes e máquinas de perfuração de túneis este mês durante uma visita importante à Índia pelo ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.
A China se opõe às altas tarifas impostas por Washington à Índia e “apoiará firmemente a Índia”, disse o embaixador chinês na Índia, Xu Feihong, neste mês.
Nos últimos meses, a China permitiu que os peregrinos indianos visitassem locais hindus e budistas no Tibete, e os dois países suspenderam as restrições recíprocas de vistos de turistas.
“Vejo a reunião como um passo na direção de uma melhoria gradual. As leituras indicam muita sinalização política mista… Mas também há um senso de necessidade de estabilizar o relacionamento no contexto de correntes geopolíticas mais amplas”, disse Manoj Kewalramani, especialista em relações sino-indianas do grupo de estudo Takshashila Institution, em Bengaluru.
Outras irritações de longo prazo também permanecem no relacionamento.
A China é o maior parceiro comercial bilateral da Índia, mas o déficit comercial de longa data – uma fonte persistente de frustração para as autoridades indianas – atingiu um recorde de US$ 99,2 bilhões este ano.
Enquanto isso, uma megabarragem chinesa planejada no Tibete provoca temores de desvio de água, o que poderia reduzir o fluxo do importante rio Brahmaputra em até 85% na estação seca, de acordo com estimativas do governo indiano.
A Índia também abriga o Dalai Lama, o líder espiritual budista tibetano exilado que Pequim vê como uma perigosa influência separatista. O arquirrival da Índia, o Paquistão, também se beneficia do firme apoio econômico, diplomático e militar chinês.
Fonte: CNN
Papa Leão pede fim da “pandemia de armas” após tiroteio nos EUA
Ataque a tiros em escola católica deixou duas crianças mortas em Minnesota
O papa Leão, o primeiro líder da Igreja Católica mundial nascido nos Estados Unidos, rezou neste domingo (31) para que Deus “detenha a pandemia de armas” após o tiroteio da semana passada em uma escola católica no Estado americano de Minnesota, que matou duas crianças.
“Nossas orações (vão) para as vítimas do trágico tiroteio”, disse Leão, falando em inglês, em uma oração semanal com multidões na Praça de São Pedro. “Vamos suplicar a Deus que detenha a pandemia de armas grandes e pequenas, que infecta nosso mundo”, disse o papa.
Leão foi eleito papa pelos cardeais de todo o mundo em maio, após a morte do papa Francisco. O novo pontífice demonstrado um estilo diferente de seu antecessor, raramente falando de improviso e geralmente preferindo um tom mais cauteloso em seus apelos públicos.
O apelo deste domingo (30) também foi uma rara ocasião em que o papa se dirigiu a um evento mundial em seu inglês nativo. Normalmente, Leão prefere usar o italiano, o idioma do papado.
Haddad critica EUA, defende isenção do IR e comenta prejuízo de estatais
Segundo ministro, cancelamento de reunião por Bessent colocou em questão disposição da Casa Branca em dialogar sobre crise comercial
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a postura dos Estados Unidos em relação às negociações sobre o tarifaço aplicado contra produtos brasileiros.
O chefe da equipe econômica voltou a relatar que o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, cancelou uma reunião previamente agendada com a alegação de “falta de agenda”, mas recebeu em seguida o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
A fala foi feita em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que vai ao ar neste domingo (31), poucos dias após o Brasil decidir acionar a Lei da Reciprocidade Econômica contra os EUA.
Conforme adiantou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo brasileiro já enviou a comunicação oficial sobre a provável retaliação ao governo norte-americano.
“Recebi um e-mail do secretário do Tesouro dos EUA, marcando horário e dia para a reunião virtual. Depois do cancelamento, alegadamente por falta de agenda, ele recebeu o Eduardo Bolsonaro”, afirmou Haddad.
Segundo ele, esse tipo de gesto coloca em questão a disposição real da Casa Branca em dialogar sobre a crise comercial.
O acionamento da lei da reciprocidade foi uma resposta ao processo aberto pelos EUA, no mês passado, que taxou parte expressiva das exportações brasileiras.
A medida estabelece um prazo de até 210 dias para que haja efetivação, criando paridade de condições entre as duas nações durante as consultas e trocas de informações.
Interlocutores envolvidos afirmam que, apesar do processo formal, a prioridade do governo Lula segue sendo a negociação direta com a administração Donald Trump.
Em outro trecho da entrevista ao Canal Livre, Haddad voltou a defender o projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. Ele destacou que a proposta é “neutra do ponto de vista fiscal” e pretende corrigir desigualdades históricas.
“Para beneficiar 15 milhões de brasileiros, vamos cobrar de 141 mil milionários que não pagam Imposto de Renda”, afirmou.
Questionado sobre o desempenho das estatais, o ministro reconheceu os prejuízos dos Correios como o caso mais delicado.
“Os Correios têm um problema estrutural que é o enorme subsídio daquilo que ficou para ele. Porque quem concorre com os Correios não tem obrigação de entregar carta, ele só faz aquilo que compensa”, explicou.
Trump assinará decreto exigindo documentos de identidade de eleitores
Presidente americano também quer acabar com votação por correio e defende apenas as cédulas impressas como forma segura nas eleições
O presidente Donald Trump disse no sábado (30) que assinará um decreto exigindo que os americanos apresentem documentos de identidade quando forem votar.
O republicano ainda reiterou que tomará medidas para restringir a votação por correspondência.
“O documento de identidade do eleitor deve constar em todos os votos. SEM EXCEÇÕES! Vou emitir um decreto para esse fim!!! Além disso, não haverá votação por correspondência, exceto para aqueles que estão muito doentes e para os militares distantes. USE SOMENTE CÉDULAS DE PAPEL!!!”, escreveu Trump em uma publicação na plataforma Truth Social.
Um pouco de contexto: os estados americanos têm requisitos variados para os eleitores. Em 36 estados já existem leis em vigor que exigem ou solicitam certos documentos de identidade, de acordo com a Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais.
Contudo, existem 14 estados americanos e o Distrito de Colúmbia que não exigem que os eleitores apresentem uma cédula de identidade para votar pessoalmente. Neste caso, a elegibilidade é verificada por outros meios, como, por exemplo, a apresentação de outras informações pessoais, a assinatura do livro de registro eleitoral ou a confirmação de identidade por um mesário, segundo a Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais.
A Califórnia, estado majoritariamente democrata, é um dos que não exige, na maioria dos casos, a apresentação de uma identificação para votar, segundo informações da Secretaria de Estado da Califórnia. A exigência acontece quando um eleitor se inscreveu para votar pelo correio, mas não preencheu todos os dados, como o número da carteira de motorista.
Trump há muito tempo defende, sem provas, que os resultados das eleições de 2020 foram manchados por uma fraude generalizada. Ele perdeu essa votação para o ex-presidente Joe Biden.
O presidente republicano também quer proibir a votação por correio, uma forma muito popular de votar entre os americanos, já que nos Estados Unidos o dia da eleição presidencial acontece sempre na terça-feira e não é feriado.
Cerca de três em cada dez votos foram enviados pelo correio nas eleições gerais de 2024, de acordo com a Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA.
Fonte: CNN
