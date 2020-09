O principal ponto é o pagamento da VDP – Valorização de Desempenho, que segundo o SINTEAC encontra-se atrasada e defasada há mais de três anos.

Assessoria - Fotos reportagem: Arquivos

Representantes dos sindicatos ligados à Educação e a equipe da Secretaria, junto com autoridades econômicas do governo do estado se reúnem agora pela manhã na Secretaria para analisar uma pauta de reivindicações dos servidores.

_________________

O principal ponto é o pagamento da VDP – Valorização de Desempenho, que segundo o SINTEAC encontra-se atrasada e defasada há mais de três anos.

_________________

O Sinteac está promovendo uma grande mobilização para reivindicar esta vantagem, além de outras que constam uma relação que será debatida na reunião.

O secretário Mauro Sérgio Cruz reconheceu que as reivindicações são justas, demonstrou boa vontade em encontrar uma solução, mas alertou porque a situação econômica dificulta um entendimento maior.

O secretário explicou que, em função da crise econômica gerada pela pandemia, o estado já perdeu cerca de R$ 102 milhões em recursos previstos do Fundeb para este ano.

No primeiro semestre o rombo em relação ao total previsto foi de R$ 41.284.080 e, no segundo semestre , até este mês de setembro, já alcançou R$ 60.952.304.

Ainda assim, por recomendação do governador Gladson Cameli, a equipe econômica, junto com as Secretaria de Educação, busca equacionar soluções que viabilizem o pagamento da VDP, que é um compromisso do governo na valorização dos professores.

O secretário Mauro Sérgio já havia anunciado que ainda este ano e durante todo o próximo ano, o foco do governo será a valorização do professor, estando previstas ações de melhoria salarial, de criação uma agressiva política de proteção à saúde do professor e de qualificação profissional.

Comentários