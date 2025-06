Réu por morte de líder de facção e dupla tentativa de homicídio será interrogado nesta segunda-feira

Bruno Augusto de Andrade Pereira participará de audiência por videoconferência no Fórum Criminal de Rio Branco

O presidiário Bruno Augusto de Andrade Pereira, acusado de matar Geremias Lima de Souza — uma das principais lideranças de uma facção criminosa — será interrogado nesta segunda-feira (2), durante audiência de instrução e julgamento marcada para ocorrer no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal de Rio Branco.

Além do homicídio, Bruno também responde por duas tentativas de assassinato: contra o motorista de um carro (cujo nome não foi divulgado) e o filho dele, uma criança de apenas sete anos. Os crimes ocorreram na manhã de 9 de dezembro do ano passado, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Bruno e Geremias estavam em uma motocicleta quando passaram a perseguir o motorista, que havia acabado de deixar a esposa no trabalho e seguia com o filho no veículo. Durante a perseguição, vários tiros foram disparados. Em desespero, a vítima buscou refúgio na Delegacia da 2ª Regional, que estava fechada. Ao tentar fugir de ré, Geremias foi atingido por um disparo nas costas e atropelado em seguida.

A investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontou que o disparo que matou Geremias partiu do próprio Bruno, o que levou o Ministério Público a denunciá-lo pela morte do comparsa e pelas duas tentativas de homicídio.

Bruno foi preso no dia 15 de dezembro de 2023, em um hotel na cidade de Goiânia, em ação da Polícia Civil do Acre. Ele permanece detido e será ouvido por videoconferência. Antes do interrogatório, serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa.

