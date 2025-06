Retroescavadeira furtada da Prefeitura de Rio Branco é recuperado

Uma retroescavadeira da Prefeitura de Rio Branco, furtada no dia 18 de maio, foi localizada pela Polícia Civil do Acre no último fim de semana. A máquina estava escondida no bairro Belo Jardim, na periferia da capital.

O trator havia sido levado de uma área no km 14 da estrada Transacreana, na zona rural de Rio Branco. Desde então, equipes da Polícia Civil vinham realizando diligências até chegar ao paradeiro do veículo.

A localização da retroescavadeira só foi possível após dias de investigação conduzida pelos setores de Inteligência e pelo Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). A máquina foi encontrada em um local de difícil acesso, o que dificultou as buscas.

A retroescavadeira, que é utilizada em serviços públicos, foi devolvida à Prefeitura. A Polícia Civil segue apurando o caso e tenta identificar todos os envolvidos no furto, além de verificar se há ligação com outros crimes semelhantes.

Com informações da PCAC

