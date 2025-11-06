Flash
Reta final da ‘Chacina do Taquari’: Justiça autoriza compartilhamento de provas
Juiz do Tribunal do Júri se prepara para decidir se réus das seis mortes de 2023 vão a júri popular. Tony Matos, um dos denunciados, é intimado a constituir defesa.
O processo judicial sobre a trágica “Chacina do Taquari”, ocorrida há mais de dois anos, está se encaminhando para sua fase final. O caso, que resultou na morte de seis pessoas em um confronto brutal entre facções rivais, teve um avanço significativo nesta quarta-feira, 5 de novembro.
O juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Fábio Farias, autorizou o compartilhamento de provas com a Delegacia de Homicídios (DHPP) após parecer favorável do Ministério Público do Acre. A medida visa subsidiar a abertura de um novo inquérito policial para investigar assassinatos recentes na região que possam ter conexão com os fatos da chacina.
Júri popular à vista
Ainda na decisão, o magistrado determinou a intimação de Tony da Silva Matos, um dos réus denunciados, para que, no prazo de 10 dias, manifeste interesse em contratar um advogado. Caso contrário, um defensor público será nomeado para assumir sua defesa — um procedimento padrão que garante o andamento do processo.
A expectativa do Judiciário é que, ainda neste mês, o Juiz Fábio Farias profira a sentença de pronúncia. É essa decisão que definirá se Tony da Silva Matos e os demais réus (José Werverton Nascimento Rosa, Davidesson da Silva Oliveira e Denilson Araújo da Silva), além do foragido Ronivaldo da Silva Gomes, o “Rony”, serão levados a júri popular.
Relembre o caso
A Chacina do Taquari ocorreu na noite de 3 de novembro de 2023, após uma emboscada armada por uma facção criminosa. O confronto tirou a vida de seis indivíduos:
- Do Bonde dos 13: Adegilson Ferreira da Silva e Valdei das Graças Batista dos Santos.
- Do Comando Vermelho: Luan dos Santos Oliveria, Tailan Dias da Silva, Sebastião Ytalo Nascimento de Carvalho e Tiago Rodrigues da Silva.
A Justiça, agora, busca fechar o primeiro capítulo desse triste episódio de violência entre grupos rivais na capital.
Comentários
Flash
Avanços na rede estadual de saúde ampliam rastreamento e diagnóstico do câncer de próstata no Acre
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), tem avançado de forma significativa nas ações de rastreamento e diagnóstico do câncer de próstata. O aumento no número de diagnósticos registrados nos últimos cinco anos reflete a ampliação do acesso aos serviços e a reestruturação das políticas voltadas à saúde do homem, especialmente após o período de restrição provocado pela pandemia da covid-19.
De acordo com dados da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), o Acre passou de 37 diagnósticos de câncer de próstata, em 2020, para 85 casos registrados até julho de 2025. Embora os números representem crescimento, o cenário é interpretado como resultado direto do fortalecimento da rede assistencial e da retomada dos exames preventivos em todo o estado.
O oncologista Rafael Carvalho, da Unacon, explica que o aumento das notificações está relacionado à melhora do acesso à saúde, e não a um avanço real da doença na população. “Entre 2020 e 2021, houve uma queda nas consultas e exames de rastreamento, já que muitos homens deixaram de procurar atendimento durante a pandemia. Com a retomada dos serviços e o reforço das ações de prevenção, a curva voltou a subir, refletindo a recuperação da vigilância e do diagnóstico precoce”, destacou.
Um dos marcos dessa reestruturação foi o restabelecimento do serviço de biópsia de próstata na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), reativado em 2024. A medida, fruto de parceria entre a Sesacre e a própria instituição, devolveu aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) o acesso regular ao procedimento, essencial para confirmar o diagnóstico.
“A reativação da biópsia foi um passo fundamental para normalizar o fluxo diagnóstico. Hoje, mais pacientes conseguem realizar o exame e confirmar precocemente a doença. O aumento de registros significa que estamos no caminho certo, oferecendo mais oportunidades de diagnóstico e detectando mais precocemente”, explicou Rafael.
Diagnóstico precoce é fundamental
O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens brasileiros, depois do câncer de pele não melanoma. Quando diagnosticado precocemente, as chances de cura ultrapassam 90%. A detecção antecipada é essencial para garantir melhores resultados no tratamento e preservar a qualidade de vida dos pacientes.
Um dos principais desafios, segundo o urologista Denis Tomio Fujiike, ainda é vencer o preconceito e incentivar os homens a procurarem o médico regularmente. “O rastreamento é feito com dois exames simples: o de sangue, conhecido como PSA [Antígeno Prostático Específico], e o toque retal. Ambos são rápidos e devem ser realizados anualmente. Homens sem fatores de risco devem procurar o urologista a partir dos 50 anos e aqueles com histórico familiar ou da raça negra, a partir dos 45”, orienta.
O médico reforça que o toque retal é um exame rápido, seguro e indispensável. “Na urologia, ajuda no rastreamento do câncer de próstata e deve ser feito anualmente pelos pacientes com idade indicada. O diagnóstico precoce sempre deverá ser buscado, pois aumenta a chance de cura nos diversos tumores urológicos, incluindo o câncer de próstata. Não espere sentir dor para buscar avaliação”, completa.
Fluxo de atendimento e acesso gratuito pelo SUS
O coordenador estadual de Saúde do Homem, Johnatan Paiva, reforça que o objetivo da Sesacre é despertar a consciência sobre a importância do autocuidado e promover o acesso facilitado aos serviços de saúde. “O câncer de próstata, quando identificado precocemente, tem grandes chances de cura. Por isso, nossa missão é ampliar o alcance das ações preventivas e quebrar o estigma que ainda faz muitos homens evitarem o médico. A prevenção deve ser encarada como um ato de responsabilidade e amor à própria vida. Cuidar da saúde é cuidar da família e de quem depende de nós”, afirma.
Johnatan explica ainda que o trabalho da coordenação envolve desde campanhas de orientação nas comunidades até o apoio técnico aos municípios: “Estamos ampliando as ações nas regionais e fortalecendo as parcerias com as equipes da atenção primária. A meta é garantir que cada homem, independentemente da cidade onde viva, tenha acesso a consultas, exames e informações que possam salvar vidas”.
Mutirão Novembro Azul na Fundhacre
Como parte da programação do Novembro Azul, a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo realizará, no dia 15 de novembro, a partir das 8 horas, um mutirão de atendimentos ambulatoriais voltado ao público masculino, com acolhimento dos pacientes a partir das 7 horas. A ação contará com consultas de urologia, proctologia, cardiologia e odontologia, além da realização de exames de eletrocardiograma, vacinação e atividades educativas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças. O objetivo é ampliar o acesso aos serviços especializados, reduzir a demanda reprimida e fortalecer o cuidado integral à saúde do homem.
O evento contará com a presença de autoridades estaduais, incluindo o governador Gladson Camelí, a vice-governadora Mailza Assis, o secretário Saúde Pedro Pascoal, e demais gestores da Sesacre e da Fundhacre.
“O governo do Estado tem atuado para garantir um atendimento humanizado e próximo da população. O mutirão Novembro Azul é uma grande oportunidade para que os homens cuidem da sua saúde, realizem exames, tirem dúvidas e recebam orientações de especialistas. Convidamos todos a participarem dessa ação na Fundhacre, que é mais uma demonstração do nosso compromisso com a prevenção e com o fortalecimento da rede pública de saúde”, destaca o secretário Pedro Pascoal.
Comentários
Flash
Vice-governadora Mailza prestigia desfile cívico em comemoração aos 33 anos de Marechal Thaumaturgo
A vice-governadora Mailza Assis prestigiou, na tarde desta quarta-feira, 5, o desfile cívico-militar em comemoração aos 33 anos de emancipação política de Marechal Thaumaturgo. O evento reuniu autoridades, alunos, professores e centenas de moradores na Rua Cinco de Setembro, em frente à Praça Central Odom do Vale, marcando o encerramento de uma semana de festividades que celebraram a história e o desenvolvimento do município.
O desfile teve início com a apresentação do Destacamento de Fronteira 61º BIS do Exército Brasileiro, seguido pela fanfarra da Escola Estadual Justiniano de Serpa. Em seguida, creches, escolas municipais e estaduais, profissionais da educação, Associação de Pais de Crianças Atípicas, Associação de Mulheres Negras e Associação de Parteiras, secretarias de Saúde e de Obras, além dos desbravadores que encantaram o público com coreografias, homenagens e demonstrações de civismo e amor à cidade.
Mailza destaca compromisso com a cidade e celebra conquistas
Durante o evento, a vice-governadora parabenizou o povo thaumaturguense pela data e destacou as conquistas recentes do município, resultado da parceria entre o governo do Estado, a prefeitura e a bancada parlamentar.
“Parabéns, população querida de Marechal Thaumaturgo. Que alegria estar aqui com vocês neste dia tão especial. Hoje assinamos quatro ordens de serviço de obras importantes nas áreas de infraestrutura, agricultura, saneamento e educação. São 33 anos de prosperidade e avanços que refletem o trabalho do prefeito Valdélio [Furtado], da nossa bancada e do governo do Estado, sempre presente com investimentos. Deixo também o abraço do nosso governador Gladson Camelí e o seu compromisso com a nossa juventude, com as nossas crianças, com as famílias acreanas, com o produtor rural e com a nossa população indígena. Todas as pessoas são importantes e é por vocês que nós trabalhamos incansavelmente”, afirmou Mailza.
A vice-governadora ressaltou ainda o carinho da população e a importância de manter viva a tradição cívica e cultural do município. “É uma felicidade imensa participar deste momento, que fortalece o sentimento de pertencimento e orgulho de ser thaumaturguense”, completou.
Prefeito relembra a história de Marechal
O prefeito Valdélio Furtado destacou, em seu discurso, a importância histórica do município e da data, que também celebra os 121 anos da conquista do território do município, por meio de luta armada contra militares peruanos, conflito que marcou a consolidação do território acreano.
“Em 1804, aqui atrás, uma trincheira estava acontecendo, uma guerra entre brasileiros e peruanos, pessoas perderam a vida aqui para conquistar esse território, para hoje nós termos o direito de ter esse espaço. Comemorar o aniversário da nossa cidade é lembrar de todos que lutaram para que este pedaço de terra fosse do Brasil. Então, no dia 5 de novembro é comemorada essa independência política, e nós estamos felizes por isso, porque nós somos um povo forte, que acredita, que aprendeu a viver com as adversidades, com as dificuldades de logística. Hoje é só festa”, disse o prefeito.
Furtado também relembrou os investimentos anunciados pela manhã para o município, como a chegada do asfalto à cidade e a construção de uma escola, além de ações voltadas à agricultura e à cafeicultura.
O desfile contou com a presença do prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, que parabenizou a cidade e destacou os avanços alcançados nas últimas décadas. Também participaram os prefeitos de Manoel Urbano, Rodrigues Alves e Acrelândia; os secretários de Estado Jonathan Donadoni (Casa Civil) e Luiz Calixto (Secretaria de Governo); além dos deputados federais Zezinho Barbary e Antônia Lúcia, e dos deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues e Edvaldo Magalhães.
Pertencimento
Entre os moradores que acompanharam o desfile, o sentimento foi de orgulho. A jovem Antônia Rayca Costa resumiu o clima de emoção. “É maravilhoso, dá para se arrepiar. Ver as escolas, as bandas, os nossos familiares participando é algo que mexe com a gente. É o orgulho de ser thaumaturguense”, disse.
Semana de festividades e encerramento com show
A programação pelos 33 anos de Marechal Thaumaturgo se estendeu por seis dias, com atividades esportivas, cívicas, culturais e de lazer, além de feira de artesanato, apresentações artísticas e homenagens aos pioneiros. As comemorações se encerram nesta quinta-feira com a escolha da Miss e Mister Thaumaturgo 2025 e shows musicais, incluindo o artista nacional Wglemerson Lima.
Comentários
Flash
Aleac aprova Orçamento Climático e deputados destacam compromisso do Acre com o meio ambiente
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou nesta quarta-feira (5), nas comissões e em plenário, o Projeto de Lei nº 172/2025, de autoria do Poder Executivo, que cria o Orçamento Climático do Estado. A proposta garante a destinação de recursos específicos para ações de enfrentamento às mudanças climáticas e mitigação dos impactos de enchentes, secas e outros desastres naturais que afetam diretamente a população acreana.
O relator da matéria, deputado Eduardo Ribeiro (PSD), destacou que o projeto representa um passo essencial na estruturação das políticas ambientais do Estado, ao assegurar que os investimentos em ações climáticas passem a ter previsão orçamentária específica. Ele também frisou que através do PL, será criado um Comitê de Governança com o objetivo de garantir o monitoramento de todas as ações voltadas a mitigação dos efeitos climático no Estado.
“Essa iniciativa vem para consolidar o compromisso do Acre com o meio ambiente e fortalecer a gestão pública nesse setor. O Orçamento Climático vai garantir que os recursos sejam aplicados de forma estratégica, transparente e contínua, para minimizar os efeitos das crises ambientais que temos enfrentado”, afirmou o parlamentar.
Em seguida, o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) destacou que a iniciativa representa um avanço importante na preparação do Acre para os extremos do clima. “Esse orçamento tem meu voto favorável. O estado precisa de ações efetivas para combater os impactos das cheias e das secas. Em Brasiléia, por exemplo, tivemos a maior cheia da história e, poucos meses depois, a maior seca. É fundamental que o orçamento contemple políticas de enfrentamento a esses fenômenos”, afirmou o parlamentar.
Ao votar favorável à matéria, a deputada Michelle Melo (PDT) reforçou a necessidade de um orçamento sensível às demandas climáticas e sociais. “O Acre precisa desse olhar sensível. Nossas cidades e comunidades ribeirinhas estão sendo diretamente afetadas pelas mudanças do clima. É importante garantir transparência nos gastos e assegurar que os recursos realmente contribuam para mitigar o sofrimento da população e proteger as gerações futuras”, declarou.
Já o deputado Afonso Fernandes (Solidariedade) lembrou que a Aleac tem se engajado na pauta ambiental e ressaltou sua contribuição na criação da Comissão de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. “Este ano, criamos essa comissão dentro da Casa, justamente para ampliar o debate sobre o tema. Essa crise climática vem se agravando a cada ano e só será combatida com planejamento e recursos. Por isso, meu voto é totalmente favorável”, pontuou.
Em sua fala, o deputado Arlenilson Cunha (PL) frisou o compromisso da Assembleia com o tema e elogiou a iniciativa do governo. “O mundo inteiro está debatendo a questão climática, e esta Casa não tem se omitido. Acompanhei de perto o sofrimento de ribeirinhos e produtores atingidos por cheias e estiagens. Criamos a Comissão de Mudanças Climáticas e isso mostra o compromisso da Aleac com o povo do Acre. Parabenizo o governador Gladson Cameli e toda a equipe pelo projeto”, afirmou.
Encerrando as manifestações, o deputado Tanízio Sá (MDB) enfatizou a gravidade da crise climática global e a importância da aprovação da lei. “Essa questão do clima é realmente muito séria. Temos visto desastres naturais em várias partes do mundo, com perdas materiais e de vidas humanas. Parabenizo o relator pela condução da matéria e reafirmo que o Parlamento acreano está comprometido com o que é melhor para o nosso Estado”, disse.
A matéria foi aprovada por doze votos. O único voto contrário foi do deputado Emerson Jarude (Partido Novo), que questionou o conteúdo e a falta de detalhamento da proposta encaminhada pelo governo. “Esse projeto nem sequer poderia ser chamado de orçamento, porque não há qualquer planejamento financeiro, detalhamento de receitas ou despesas. Trata-se de uma carta de intenções, sem ações concretas, prazos ou metas definidas. A nomenclatura ‘orçamento climático’ é mero marketing, para o governo chegar à COP-30 e dizer que está tomando providências quanto às questões climáticas. Por isso, meu voto é contrário”, declarou o parlamentar.
Com a aprovação do Orçamento Climático, o Acre dá um passo importante na consolidação de políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à proteção ambiental, alinhando-se às discussões internacionais que serão intensificadas na COP-30, a ser realizada no Pará em 2025.
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Foto: Sérgio Vale
Você precisa fazer login para comentar.