Resultado do Enem será divulgado em janeiro. Veja a data
O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou, na sexta-feira (9/1), que o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado em 16 de janeiro. As notas podem ser consultadas na Página do Participante.
Os participantes terão acesso ao resultado da redação, bem como às notas obtidas em cada uma das áreas avaliadas: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; matemática; e ciências da natureza.
De acordo com o Ministério da Educação, o boletim individual dos candidatos que participaram como treino será divulgado em data posterior.
As notas poderão ser utilizadas para o ingresso no ensino superior por diferentes programas: o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições ocorrem de 19 a 23 de janeiro; o Programa Universidade para Todos (Prouni), com período de inscrição entre 26 e 29 de janeiro; ou ainda para solicitar financiamento por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Fim de semana será marcado por calorão em várias partes do Brasil
O fim de semana será marcado por temperaturas altas em boa parte do Brasil. Os termômetros podem marcar até 8 graus acima da média histórica para janeiro, e os ventos também serão quentes, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste, onde há, ainda, um alerta para a baixa umidade do ar.
Com céu pouco nublado e baixa de previsão de chuva, o índice de radiação ultravioleta deve alcançar patamares muito elevados ao longo do fim de semana. Profissionais da área orientam o uso de filtro solar, a redução do tempo de exposição direta ao sol e a ingestão frequente de líquidos.
No Rio de Janeiro, os termômetros podem marcar entre 38°C e 39°C no sábado (10) e no domingo (11), valores significativamente superiores à média histórica de 31°C registrada em janeiro. Já em São Paulo, a previsão também indica calor intenso, com máximas em torno de 33°C, cerca de cinco graus acima do esperado para este período do ano.
A condição meteorológica deve provocar calor intenso em praticamente todo o país, com temperaturas acima dos 30 °C em diversas regiões. Belo Horizonte e Fortaleza podem alcançar 31 °C, Manaus deve chegar aos 33 °C, enquanto Campo Grande e Cuiabá podem registrar máximas de 35 °C e 36 °C. Teresina tende a se destacar entre as capitais mais quentes, com previsão de até 39 °C.
Enquanto isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo de tempestade nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, na sexta-feira (9/1). O aviso era válido até as 23h59.
O instituto alerta para a possibilidade de chuvas superiores a 60 mm/h ou maiores do que 100 mm/dia, com ventos superiores a 100 km/h, e queda de granizo. Segundo o instituto, há grandes riscos de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Defesa de Filipe Martins diz que Moraes e PGR atuam de forma enrolada
Jeffrey Chiquini, advogado de Filipe Martins, criticou neste sábado (10/1) a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por solicitar uma manifestação à Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o pedido de revogação da prisão do ex-assessor da Presidência na gestão de Jair Bolsonaro (PL). Ele acusou as corporações de atuarem de forma “manjada” e “enrolada”.
“Para prender Filipe Martins, Moraes não consultou o PGR antes. Agora, para soltar, mandou nosso pedido de liberdade para o PGR se manifestar primeiro, o que, obviamente, é para dar aquela manjada enrolada e manter Filipe preso ilegalmente por mais tempo”, escreveu na página que mantém no X (antigo Twitter).
A defesa de Martins afirma ter provas de que ele não fez uso das redes sociais, o que está vetado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte. Ele cumpria prisão domiciliar por determinação do magistrado, medida adotada após a fuga de Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF); e foi preso preventivamente por supostamente ter acessado a rede social LinkedIn.
Na decisão, Moraes afirmou que, em 26 de dezembro de 2025, Martins obteve a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, condicionada ao cumprimento de diversas restrições, entre elas a proibição de uso de redes sociais, de forma direta ou indireta.
No entanto, foi juntada aos autos a informação de que o condenado teria utilizado uma plataforma digital, o que levou à intimação da defesa para apresentação de esclarecimentos. Após a manifestação dos advogados, o relator concluiu que houve descumprimento da cautelar efetivo.
“Não é de se duvidar, ainda, que, após a manifestação do Ministério Público, Moraes mande oficiar o LinkedIn para confirmar se a prova que apresentamos é verdadeira, lembrando que, para determinar sua prisão, não precisou de prova do suposto acesso ao LinkedIn: bastou uma ‘denúncia’ mentirosa de um coronel aposentado via e-mail”, alfinetou Chiquini.
Congresso tem série de vetos a serem analisados na volta do recesso
Na volta do recesso parlamentar, marcado para 2 de fevereiro, o Congresso Nacional terá uma série de vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para serem analisados. Isso implica na manutenção ou não da derrubada do texto do chefe do Executivo.
Um dos principais textos que a oposição articula para derrubar o veto é o do Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, rejeitado integralmente por Lula na quinta-feira (8/1), mesmo dia em que completou três anos dos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro, quando a Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi depredada.
Outro ponto que parlamentares trabalham para contrariar a assinatura do presidente é o trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que aumentaria o montante do fundo partidário, o chamado Fundão. O valor estabelecido tinha sido de R$ 4,9 bilhões, sem aumento real conforme a inflação.
A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou, em 30 de setembro, uma instrução normativa para aumentar a reserva do fundo eleitoral do Orçamento de 2026. O montante é uma das prioridades dos parlamentares, especialmente àqueles que pretendem concorrer à reeleição para deputado ou senador nas eleições marcadas para este ano.
Há ainda a possível derrubada do veto ao aumento de deputados. . Lula vetou o texto sob a justificativa de que o projeto aumentaria despesas orçamentárias e não teria compensação financeira para os cofres públicos.
Na última quinta-feira (8/1), Lula também rejeitou integralmente o Projeto de Lei encabeçado pelo deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite (PP-SP) que determinava um limite de idade para o ingresso nas carreiras de policial e bombeiro militar. A ideia era que os profissionais pudessem adentrar ao cargo até 35 anos. Os médicos e profissionais da saúde dentro da corporação poderiam começar aos 40 anos.
O veto se deu baseado em manifestações do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Advocacia-Geral da União. O projeto foi considerado inconstitucional e contrário ao interesse público.
O porte de arma de fogo também é motivo de rusga com o Legislativo. Lula impediu que policiais legislativos em assembleias estaduais e na Câmara Legislativa do Distrito Federal (DF) tivessem acesso ao armamento.
Embora Lula tenha sancionado o projeto, vetou o dispositivo que dispensava os agentes de comprovar idoneidade, capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio da arma de fogo.