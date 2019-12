Atenção concurseiros. O resultado preliminar do concurso da Prefeitura de Cruzeiro do Sul já está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Qualquer reclamação pode ser registrada após às 19 horas. O edital vai selecionar 511 novos servidores públicos municipais efetivos.

CONFIRA O RESULTADO

Comentários