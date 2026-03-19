Restos mortais encontrados em Rio Branco podem ser de idoso de 87 anos desaparecido em janeiro

Sérgio Lopes abre diálogo com Mailza após possível composição com ex-prefeita de Brasiléia; gestor afirma que não aceita vice de Alan ser “desafeto político”

A disputa pela ponta e pelo protagonismo político na regional do Alto Acre, especialmente na fronteira entre as cidades de Epitaciolândia e Brasiléia, ganhou novos contornos nesta semana. Dois grupos políticos vitoriosos nos últimos anos agora expõem suas credenciais e força política aos pré-candidatos ao governo do Acre em 2026: a vice-governadora Mailza Assis (PP) e o senador Alan Rick (Republicanos). O diálogo está aberto, e quem conquistar a região sai na frente na corrida ao Palácio Rio Branco.

Na semana, as movimentações ficaram mais intensas na região de fronteira quando o senador Alan Rick conquistou e conseguiu trazer para sua base a ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, que estava no grupo do governador Gladson Cameli, que trabalha o fortalecimento de Mailza.

Pré-candidatura e veto

Na quinta-feira (19), quem também surgiu no cenário da disputa por espaço VIP no meio político acreano foi o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), que aproveitou o momento de incertezas e lançou sua pré-candidatura a deputado federal. Embora tenha anunciado meses antes o seu projeto de disputar uma cadeira na Aleac, o gestor não definiu até o momento quem será o seu pré-candidato ao governo, especialmente após a chegada de Fernanda Hassem no grupo de Alan Rick.

Sérgio e Fernanda não se cheiram faz tempo. Mesmo afirmando ter uma parceria com Alan Rick, o prefeito disse que só irá apoiar o senador na disputa ao governo com uma condição: se a vice na chapa não for Fernanda Hassem.

“Nós estamos de lados opostos na política”, afirmou Sérgio.

O prefeito disse que apoiaria Alan se Fernanda disputasse qualquer outro cargo no grupo, menos o de vice. “Se ela quiser ser candidata a deputada federal ou qualquer outro cargo lá dentro dessa construção, não tenho problema, eu permaneço lá. Agora, compondo a chapa majoritária, ele perde o meu apoio”, continuou.

Abertura com Mailza

Com o cenário indefinido, Sérgio Lopes passou a considerar o diálogo com Mailza Assis. Ele disse que até ontem não havia espaço para conversar com a vice-governadora, pois permanecia fiel ao senador Alan, que sempre destinou emendas à administração de Epitaciolândia. Mas o cenário mudou com as últimas atualizações no grupo de Alan Rick.

“Não, na verdade, assim, eu ainda não tenho essa construção com ela, sabe? Até ontem eu não tinha nem possibilidade de sentar com a Mailza, você entendeu? Porque eu tinha uma relação muito estreita e de parceria com o senador Alan Rick. E o fato da minha movimentação foi exatamente por conta da movimentação em relação à Fernanda”, afirmou.

“E, como ela pode ser candidata a vice lá junto com o Alan, dentro desse cenário, o Alan perderia meu apoio, entendeu? Eu não apoiaria o Alan com a Fernanda de vice. Então, o rumo é mais ou menos esse”, continuou.

O prefeito, então, está aberto ao casamento político com Mailza.

“Então hoje eu já aceito ter uma conversa com a Mailza para uma possível aliança. Não está descartada essa possibilidade. Mas eu ainda não tive nenhuma conversa com a Mailza”, pontuou.

Decisão final

Ao final do seu posicionamento, o prefeito voltou a afirmar qual sua condição para se manter com Alan Rick:

“Até o momento, o candidato é o Alan, desde que a Fernanda não seja vice, não componha a chapa majoritária com ele. Se ela quiser ser candidata a deputada federal ou qualquer outro cargo lá dentro dessa construção, não tenho problema, eu permaneço lá. Agora, compondo a chapa majoritária, ele perde o meu apoio. Então eles precisam tomar uma decisão se é essa a construção que eles querem ou não. Se for essa a construção, não tem problema, a gente segue o jogo, cada um dentro do seu grupo onde se acha mais confortável”.

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