Restituição do IRPF beneficia milhares de brasileiros e estimula a economia
O pagamento de lote residual de restituição do IRPF referente ao mês de novembro, será feito ao longo do dia 28 de novembro. O lote inclui restituições de declarações de 2025 entregues fora do prazo ou que tiveram pendências posteriormente regularizadas, além de créditos residuais de anos anteriores.
O lote contempla 214.310 restituições em todo o País, somando R$ 494.087.553,79 em créditos que retornarão diretamente ao orçamento das famílias brasileiras — recurso que contribui para o alívio financeiro dos contribuintes, reforça a segurança econômica de grupos prioritários e movimenta a economia local em todo o país.
Do montante total, R$ 296.950.774,30 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, incluindo:
- pessoas idosas acima de 80 anos;
- contribuintes entre 60 e 79 anos;
- pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave;
- profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério.
Esses pagamentos representam mais que o cumprimento de uma obrigação fiscal: para muitos beneficiários, especialmente os prioritários, a restituição funciona como reforço de renda essencial, capaz de apoiar despesas médicas, alimentação, educação e cuidados familiares.
Outros 138.164 contribuintes receberão com prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber via PIX, reforçando os avanços da Receita Federal na modernização e agilidade na prestação dos seus serviços. Também foram incluídas 23.602 restituições para contribuintes não prioritários.
No estado do Acre, o valor total de R$ 1.129.182,63 será distribuído entre 587 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 10.298 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 23.729.276,03.
Para consultar se a restituição está disponível, bastaacessar www.gov.br/receitafederal, selecionar “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar a Restituição”. A página oferece instruções detalhadas, além do extrato de processamento no e-CAC, que permite ao cidadão verificar eventuais pendências e, se necessário, corrigir sua declaração.
A Receita também disponibiliza aplicativo para dispositivos móveis, que permite consultar liberações de restituições e a situação cadastral no CPF, ampliando transparência e facilitando o acesso aos serviços públicos.
Para garantir segurança, a restituição é paga exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Em caso de erro nos dados bancários ou problema na conta de destino, a RFB oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil (BB) no prazo de até 1 (um) ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos). Ao utilizar esse serviço o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Após isso, deve-se aguardar nova tentativa de crédito.
Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 (um) ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.
Preso em Goiás será julgado no Acre por homicídio e dupla tentativa de assassinato
Justiça mantém prisão preventiva de Bruno Augusto, acusado de atacar trabalhador e criança de 7 anos no Cidade do Povo
Motorista foge após acidente e é preso pela PM ao tentar entrar em motel em Cruzeiro do Sul
Condutor apresentava sinais de embriaguez e foi flagrado com 0,73 mg/L de álcool no teste do bafômetro
Um caso inusitado marcou a noite desta segunda-feira (24) em Cruzeiro do Sul. Um homem que havia fugido após se envolver em um acidente de trânsito acabou preso pela Polícia Militar ao ser alcançado quase dentro de um motel localizado na Rodovia AC-405.
Segundo o comandante da PM no Vale do Juruá, Major Abraão Silva, o motorista se envolveu em uma colisão na rotatória do bairro Cohab e, logo após o impacto, tentou escapar do local. A guarnição do Pelotão de Trânsito (Peltran) iniciou as buscas e conseguiu interceptá-lo nas proximidades do estabelecimento.
“Ele foi preso por dirigir sob influência do álcool. A aferição foi de 0,73 mg/L, o que explica o motivo da fuga”, destacou o comandante.
Detran-AC notifica condutores sobre suspensão do direito de dirigir
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) publicou o Edital de Notificação de Aplicação da Penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir nº 49/2025, após tentativas frustradas de notificação postal aos condutores envolvidos. O documento foi assinado pela presidente do órgão, conforme previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pela Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Segundo o edital, os condutores listados estão sendo notificados da imposição das penalidades de suspensão ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), aplicadas após decurso de prazo legal ou indeferimento de defesa. A íntegra das decisões está disponível na Divisão de Suspensão e Cassação de CNH (DSC), localizada na Avenida Estrada Dias Martins, nº 894, no bairro Jardim Primavera, em Rio Branco.
O Detran-AC estabeleceu o dia 25 de dezembro de 2025 como prazo final para que os condutores entreguem suas CNHs físicas na DSC ou apresentem recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari), na sede do órgão. O recurso também pode ser protocolado nas Ciretrans, conforme horários de atendimento de cada unidade
O edital reforça que a não entrega da CNH ou a ausência de recurso dentro do prazo resultará na execução automática da penalidade, com bloqueio da habilitação no Renach a partir de 9 de janeiro de 2026.M
A lista inclui dezenas de processos administrativos referentes a condutores notificados. Entre eles:
0140087652023 — Adenildo Ferreira da Costa — Registro 00651242355
0140083322023 — Afonso Ferreira da Costa — Registro 05278041629
0140026672023 — Albetiza Silva de Souza — Registro 05961991112
0140013792023 — Aldinei de Sousa — Registro 02940976403
0140000412023 — Aleomar Campos da Costa — Registro 01099440476
0140005282024 — Alex Brandão Lima — Registro 05658932584
0140065282023 — Alex Moura da Silva — Registro 07296754300
0140029432023 — Alex Silva Oliveira — Registro 07071678215
0140059472024 — Alexandre Florindo de Brito — Registro 07826684898
0140024532023 — Alexandre Lima de Souza — Registro 06671673568
0140002512024 — Alexandre Martins — Registro 05598686314
0140045922024 — Alice Silva Mesquita — Registro 06401126706
0140089082023 — Altemir Gonçalves de Souza — Registro 00534821145
0140005492024 — Altevir Soares dos Santos — Registro 02182005258
0140003562024 — André Cavalcanti da Silva — Registro 03357604104
0140002472024 — André da Silva — Registro 07980609664
0140008732023 — André Luiz Dantas de Souza — Registro 04235733114
0140095202023 — André Seixas Santana — Registro 06889807018
0140004342024 — Andreia da Silva Almeida — Registro 04180317171
0140080292023 — Andrey de Oliveira Sussuarana — Registro 06431944346
0140009572024 — Antônio Ariel Souza de Aguiar — Registro 08004110694
0140003642024 — Antônio Cleilsom Rebouças de Souza — Registro 04017738608
0140074302023 — Antônio de Sousa Carlos — Registro 05776692733
0140075302023 — Antônio Lázaro Bento da Silva — Registro 02128603949
0140005192024 — Antônio Marcos da Silva Coelho — Registro 06636641444
0140009892024 — Antônio Nascimento Assis — Registro 0585381725
0140002222024 — Antônio Roberto de Souza Alves — Registro 07446037625
