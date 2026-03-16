Restituição do Imposto de Renda 2026: veja quem recebe primeiro

O primeiro pagamento da restituição do Imposto de Renda de 2026 está previsto para 29 de maio de 2026. A Receita Federal tem uma lista de prioridades, tendo como um dos critérios a idade, ou seja, pessoas com idade igual ou superior a 80 anos estão entre as que recebem primeiro.

A Receita Federal divulgou, nesta segunda-feira (16/3), o calendário do pagamento da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026 — referente ao ano-base 2025. O primeiro repasse está previsto para 29 de maio — último dia para enviar declarar o IR.

A ordem de prioridade do pagamento da restituição do IRPF 2026, será para os contribuintes:

com idade igual ou superior a 80 anos;

com idade igual/superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;

cuja maior fonte de renda seja o magistério;

que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix;

que utilizaram a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix;

outros contribuintes.

Segundo a Receita Federal, terão maior prioridade aqueles que simultaneamente usaram a declaração pré-preenchida e optou pelo recebimento da restituição via Pix.

O processo de restituição do IR é nada mais do que a devolução de valores pagos a mais para a Receita após o envio da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2026 começa às 0h da próxima segunda-feira (23/3). A data máxima para o envio dos documentos ao Fisco será até as 23h59 de 29 de maio.

Cronograma de lotes de restituição:

1º lote — 29 de maio de 2026

2º lote — 30 de junho de 2026

3º lote — 31 de julho de 2026

4º lote — 28 de agosto de 2026

Para consultar se tem direito à restituição, basta acessar a página www.gov.br/receitafederal.