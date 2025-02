Restaurante Popular volta a funcionar após mais de um mês fechado em Rio Branco

O governo estadual tem priorizado um modelo de ensino que vai além da sala de aula, investindo em inovação, infraestrutura e suporte aos alunos e professores

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), realizou na manhã desta segunda-feira, 10, a cerimônia oficial de abertura do ano letivo de 2025. O evento aconteceu na Escola de Ensino Médio Armando Nogueira, em Rio Branco, e marcou o retorno simbólico de 130 mil alunos a cerca de 280 escolas da rede estadual, consolidando um investimento histórico de R$ 196 milhões na educação pública do estado apenas para este ano.

O governador Gladson Cameli, acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, além de secretários, gestores educacionais e representantes da comunidade escolar, reforçou o compromisso do governo com a educação como pilar essencial para o futuro do Acre, principalmente na figura das crianças a quem sempre chamou de “minhas autoridades”.

“Nada é mais importante para uma gestão pública do que a educação. Ela é a base de uma sociedade desenvolvida, evoluída e inclusiva. Nosso compromisso com os alunos e suas famílias é inabalável, e estamos garantindo não apenas escolas abertas, mas uma estrutura de ensino moderna e eficiente”, afirmou Cameli.

Retomada do calendário e investimentos de peso

Desde a pandemia de covid-19, este é o primeiro ano letivo que consegue retornar ao calendário normal no Acre, iniciando em fevereiro e com previsão de encerramento em novembro. A retomada representa não apenas um avanço na organização pedagógica, mas também um sinal de estabilidade e fortalecimento da educação pública estadual.

O governo estadual tem priorizado um modelo de ensino que vai além da sala de aula, investindo em inovação, infraestrutura e suporte aos alunos e professores. Entre os principais investimentos anunciados estão:

✅ Programa MenteInovadora: metodologia para desenvolvimento socioemocional e cognitivo dos alunos, com aporte de R$ 16,8 milhões.

✅ Livros paradidáticos e materiais tecnológicos para estudantes do Ensino Fundamental, totalizando R$ 19,1 milhões.

✅ Material interdisciplinar para o Saeb, com investimento de R$ 6,3 milhões.

✅ Laboratórios modernos de Química, Física, Matemática e Biologia, garantindo aprendizado prático para o Ensino Médio, com um aporte de R$ 39,2 milhões.

✅ 10 mil tablets para alunos do 1º ano do Ensino Médio, assegurando inclusão digital com investimento de R$ 4,3 milhões.

✅ Uniformes escolares gratuitos para toda a rede estadual, com investimento de R$ 13 milhões.

✅ Kits escolares completos para todos os estudantes, assegurando material didático de qualidade, com R$ 14,2 milhões em recursos.

✅ Ampliação da alimentação escolar, incluindo o prato extra, garantindo nutrição adequada para os alunos, com um investimento de R$ 68,9 milhões.

✅ Revitalização da piscina olímpica da Escola Armando Nogueira, promovendo inclusão esportiva, com um investimento de R$ 314,5 mil.

✅ Aquisição de equipamentos essenciais, como ar-condicionado, fogões, geladeiras e freezers, totalizando mais de R$ 6,9 milhões.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, destacou o impacto desses investimentos: “Estamos garantindo o retorno das aulas com estrutura adequada, tecnologia e apoio pedagógico. São mais de 130 mil alunos iniciando o ano letivo em escolas totalmente preparadas para recebê-los. Nosso foco é qualidade, inovação e inclusão”.

Uma gestão fortalecida

Durante seu discurso, o governador Gladson Cameli reforçou que os investimentos em educação representam a maior prioridade de sua gestão. “Não há legado maior do que garantir conhecimento e oportunidades para as futuras gerações. Este investimento de quase R$ 200 milhões na educação do Acre não é um gasto, é um compromisso com o futuro do nosso estado. E também agradeço ao presidente Lula pelos recursos enviados para o Acre”, declarou.

Além dos investimentos na infraestrutura e no material escolar, o governador destacou a importância do esporte e da cultura na formação dos estudantes. A revitalização da piscina na Escola Armando Nogueira – única olímpica do estado – simboliza essa visão. “O esporte é uma ferramenta essencial para afastar nossos jovens da criminalidade e promover inclusão social. Queremos um Acre onde cada criança e jovem tenha oportunidades reais de crescimento”, disse Cameli.

O secretário Aberson Carvalho complementou, destacando que a valorização dos profissionais da educação é um pilar essencial para o sucesso do ensino público. “Cada professor, cada servidor, tem um papel fundamental na formação dos nossos alunos. O governo do Acre tem demonstrado um respeito incomparável pelos educadores, assegurando condições dignas de trabalho e investimentos contínuos na rede pública”, declarou.

Além das melhorias estruturais, os estudantes e suas famílias também sentirão o impacto positivo das novas medidas. O fornecimento de fardamento gratuito, material escolar completo e alimentação reforçada pelo programa Prato Extra são conquistas importantes para garantir equidade no ensino público.

Um ano letivo de transformação

A cerimônia de abertura do ano letivo de 2025 simboliza um novo ciclo de avanços para a educação pública do Acre. Com um investimento expressivo, um calendário reorganizado e programas inovadores, o governo do Estado reforça sua dedicação ao futuro da juventude acreana.

O secretário Aberson Carvalho ainda lembrou que o ano letivo para muitas crianças e jovens moradores de áreas rurais de difícil acesso terá um calendário especial, com o início das aulas apenas para depois da época de chuvas, em abril, justamente para facilitar a mobilidade nessas localidades.

Com escolas preparadas, alunos equipados e professores valorizados, o ano letivo de 2025 inicia com um compromisso sólido: garantir educação de qualidade e transformar vidas. “Estamos construindo um Acre mais justo, inclusivo e próspero, onde cada estudante tem a chance de sonhar e realizar. Esse é o verdadeiro papel da educação”, concluiu o governador Gladson Cameli.

