Resolução estabelece avaliação para promoção dos servidores civis lotados no CBMAC

O governo do Acre publicou nesta quinta-feira, 14, no Diário Oficial do Estado (DOE), a resolução que estabelece a forma de avaliação de conhecimento como um dos requisitos para concessão da promoção dos servidores em exercício no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.

Segundo a resolução, a avaliação dos conhecimentos para fins de Promoção será feito em formato de parecer contendo: introdução, desenvolvimento e conclusão, no qual o servidor avaliado deverá fazer a explanação acerca das atribuições que desenvolve, conforme a função e a classe ocupada, e emitir sua opinião acerca da relevância dessas atribuições para a administração pública.

As atribuições desempenhadas pelo servidor avaliado deverão constar do relatório, que é a parte introdutória do parecer. O servidor avaliado deverá deixar muito claro o seu posicionamento acerca da relevância das suas atribuições para a Administração Pública Estadual.

Será avaliada a capacidade argumentativa, considerando os critérios de fundamentação teórica, coerência e coesão textual, objetividade, clareza e utilização da norma culta.

O texto deve ser formatado em fonte arial 12, entre linhas simples, contendo no mínimo três e no máximo cinco laudas. Os servidores poderão se habilitar ao processo de avaliação para promoção mediante entrega dos documentos pertinentes à promoção na Diretoria de Recurso Humanos do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.