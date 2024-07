Ailane Silva Residencial Parque Alvorada é destaque na Quadra 500 do Sudoeste

Com 7 empreendimentos já lançados na Quadra 500 do Sudoeste, a Base Incorporações é pioneira no desenvolvimento da região. Em entrevista ao colunista do Portal GPS, Caio Barbieri, a gerente de Projetos da construtora, Priscila Valle, apresenta o Parque Alvora, um dos primeiros empreendimentos entregues na Quadra.

Com apartamentos com até 244m², o Parque Alvorada é um moderno prédio residencial com seis andares, dois subsolos, área de lazer com diversos ambientes e vaga com preparação para carregamento de carros elétricos.

“Esse é um empreendimento especial, diferenciado do que a gente está habituado a ver a começar pelo tamanho desses apartamentos. Podemos falar que temos mansões suspensas”, comparou, ao detalhar que o edifício possui churrasqueira equipada e piscina com borda infinita na cobertura, com a vista voltada para todo o pôr do sol e o paisagismo natural ao redor do residencial.

“A nossa intenção é proporcionar momentos de lazer de qualidade para os moradores. Também temos uma academia diferencia, porque ela tem tanto uma área interna, fechada, climatizada, quanto uma área externa no terraço que conta com equipamentos ginástica”, complementou a gerente.

Assista o vídeo completo para saber mais.

Quadra 500 – Com localização privilegiada, a Quadra 500 do Sudoeste conta com praça familiar com equipamentos de ginástica, bancos e parquinho. Além da iluminação em todas as áreas da Quadra ser em LED, as ruas são pavimentadas com bloquetes ecológicos. Possui amplos estacionamentos públicos, playground com parquinhos, quadra polivalentes e quadra de areia. Ao todo, há 19 pontos de acesso Wi-Fi, criando um exclusivo hotspot na Quadra.

A Quadra 500 possui administração com central de segurança e sistema de vigilância permanente com monitoramento completo. São 158 câmeras para fazer o monitoramento.

Conheça o parque alvorada e outras opções de aptos na planta ou prontos para morar com a Base Incorporações. Visite os decorados na Central de Vendas da Quadra 500.

