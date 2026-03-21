Resgate de onça-pintada que caiu em usina de Mato Grosso durou 8 horas. Veja vídeo

O Corpo de Bombeiros concluiu na noite dessa quinta-feira (19/3) o resgate de uma onça-pintada que ficou presa em um canal de uma usina de energia na cidade de Juscimeira (MT), a 160 quilômetros da capital Cuiabá. O bombeiro Ricardo Silva explicou como foi o processo de retirada do animal.

Todo o processo de retirada da onça do local demorou cerca de 8 horas. A operação teve início às 11h30 e foi finalizada às 19h40 dessa quinta, com a onça devolvida ao habitat natural.

Os bombeiros identificaram, assim que chegaram à usina, que a onça estava com dificuldades para sair da água por conta própria. A Polícia Ambiental e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) foram mobilizadas para auxiliar na ocorrência.

Segundo Ricardo, o veterinário da Sema constatou que a onça se encontrava em quadro de hipotermia, o que tornou impossível a sedação. Por isso, os bombeiros tiveram de resgatá-la por meio de uma plataforma utilizada na limpeza das grades da usina.