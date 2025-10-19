Resenha e AAB estreiam com vitória no Campeonato Estadual

Resenha e AAB “A” estrearam com vitória no Campeonato Estadual de Basquete, no masculino, nesse sábado, 18, na quadra do Colégio Acreano. O Resenha derrotou o Floresta Acreano por 55 a 12 e a AAB “A” venceu o Old School “A” por 42 a 23.

“Começar uma competição deste nível diante das dificuldades é uma vitória. Vamos ter um excelente Estadual”, declarou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.

Duelo feminino

A AAB bateu a ABMAC por 51 a 22 na abertura do Estadual, no feminino.

Bela abertura

Com a presença do secretário Extraordinário de Esporte e Lazer, Ney Amorim, a FEAB realizou uma bela abertura do Estadual. O torneio é o mais importante da temporada de 2025.

Relacionado

Comentários