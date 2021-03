As entidades exaltam o papel fundamental das igrejas por meio do apoio aos doentes, enlutados e necessitados

A Liga das Igrejas Evangélicas do Acre (Somos Um) e a Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre), que representam cerca de 80% das igrejas evangélicas no estado, divulgaram uma nota em conjunto nesta terça-feira, 9, onde comunicam a decisão de não abrirem as portas de seus templos para atividades presenciais nos finais de semana e feriados.

O último decreto do governo do estado que determina lockdown no Acre a partir do próximo final de semana, onde ficarão abertas apenas unidades de saúde, farmácias e postos de combustíveis, e até os supermercados ficarão fechados, não incluiu as igrejas por causa do trabalho social e emocionam que realizam nesta época de pandemia.

No entanto, as entidades exaltam o papel fundamental das igrejas por meio do apoio aos doentes, enlutados e necessitados, que deixa claro que a decisão é pela não abertura das igrejas associadas aos finais de semana e feriados.

“As igrejas entendem que neste momento todas as instituições devem colaborar com o enfrentamento desta pandemia e por isso vamos realizar nossos cultos somente nos dias de semana”, explica Marquinhos Maciel, pastor evangélico.

Leia a nota:

