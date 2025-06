Representantes da regional do Alto Acre participam de Encontro de Vereadores do Estado em Rio Branco

Evento promove capacitação, integração e valorização do Legislativo municipal com participação de lideranças dos 22 municípios acreanos

RIO BRANCO — O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo, promoveu nesta quinta-feira (5), em Rio Branco, o 1º Encontro de Vereadores do Acre. Com o tema “O Poder do Vereador”, o evento reuniu 241 parlamentares dos 22 municípios acreanos e teve como foco a qualificação, a valorização e o fortalecimento da atuação legislativa nos municípios.

Durante a abertura, o governador Gladson Cameli destacou a importância dos vereadores como elo direto entre a população e o poder público. “Esse encontro é uma oportunidade para fortalecer o diálogo e reconhecer o papel fundamental que os vereadores desempenham nas comunidades, ouvindo as demandas e contribuindo com soluções”, declarou o governador, elogiando ainda a organização do evento e o empenho do secretário de Governo, Luiz Calixto, e da vice-governadora Mailza Assis.

O evento contou com a participação inédita no estado do presidente da União dos Vereadores do Brasil (UVB), Gilson Conzatti, que representa mais de 58 mil parlamentares em todo o país. Ele reforçou a importância da capacitação contínua dos legisladores municipais. “A atuação transformadora começa pela preparação. As câmaras municipais são essenciais na definição de políticas públicas, aprovação de orçamentos e convênios estratégicos”, afirmou.

A regional do Alto Acre marcou presença expressiva, com a participação de todos os vereadores de Brasiléia, liderados pelo presidente da Câmara, Marquinho Tibúrcio, além de representantes dos municípios de Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri. Tibúrcio elogiou a iniciativa: “É uma oportunidade única de qualificação e troca de experiências, que fortalece o compromisso dos legisladores com a população”.

O encontro se consolidou como um marco na valorização institucional do Legislativo municipal acreano, e deve servir de modelo para futuras edições voltadas ao fortalecimento da democracia nos municípios.



