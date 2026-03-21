Acre
Representação do Governo em Brasília e Ministério Público fortalecem parceria institucional
O secretário da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), Fabio Rueda, realizou uma visita institucional, nesta sexta-feira, 20, ao procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque, com o objetivo de fortalecer o diálogo e ampliar parcerias entre as instituições.
Durante o encontro, foram discutidas estratégias de cooperação que possam contribuir com o fortalecimento do órgão e para a melhoria dos serviços prestados à população acreana. A agenda também reforça o compromisso do governo do Estado em manter uma relação harmoniosa e colaborativa com os órgãos de controle e fiscalização.
Na ocasião, o secretário Rueda destacou a importância da atuação integrada entre as instituições. “A Repac está à disposição para contribuir com o Ministério Público do Acre, seja no fortalecimento institucional ou no apoio às demandas que envolvam articulação em Brasília. Nosso papel é justamente facilitar esse diálogo e buscar soluções que beneficiem o estado”, afirmou.
O procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque, também ressaltou a relevância da Representação do Governo em Brasília. “A Repac desempenha um papel estratégico ao aproximar o Acre das instituições federais, ajudando a destravar pautas importantes, viabilizar recursos e dar celeridade a processos que impactam diretamente a população”, pontuou.
Também participaram do encontro o assessor de Relações Institucionais do MPAC, procurador Sammy Barbosa, o consultor jurídico da Repac, George Lima, o chefe do Gabinete da Repac, William Raad, e a assessora da Repac, Muana Araújo.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Motociata e desfile de carros antigos marcam inauguração oficial do elevado Mamedio Bittar em Rio Branco
A inauguração oficial do elevado Mamedio Bittar, realizada nesta sexta-feira (20), foi marcada por um momento diferente e simbólico: uma grande motociata e desfile de veículos que reuniu motoclubes e amantes de carros antigos, celebrando a nova fase da mobilidade urbana da capital acreana.
O prefeito Tião Bocalom e o vice-prefeito Alysson Bestene protagonizaram a abertura oficial do elevado ao percorrerem a estrutura na garupa de motocicletas, acompanhados por integrantes de motoclubes da cidade. O ato simbólico reforçou o caráter festivo da entrega da obra, que reuniu autoridades, empresários e a população.
“Esse momento é de celebração. Estamos entregando uma obra que melhora a vida das pessoas e marca um novo tempo para Rio Branco. Ver esse elevado cheio de gente, com essa energia, é motivo de muito orgulho”, afirmou o prefeito.
O vice-prefeito também destacou a importância do evento como símbolo de integração com a população. “É uma obra grandiosa, mas o mais importante é ver a população participando, ocupando esse espaço. Isso mostra que a cidade está avançando e que estamos no caminho certo”, disse.
A programação contou ainda com a participação ativa de motoclubes que representam a forte cultura motociclística de Rio Branco. Grupos como Bodes do Asfalto, Lokas MC, Clã do Norte MC, Insanos MC e Gaviões da Amazônia participaram do momento, reforçando o espírito de irmandade, viagens e ações sociais que caracteriza esses grupos.
Além das motocicletas, o público também pôde acompanhar um desfile especial de carros antigos, organizado pelo Fusca Clube Acre, referência no estado entre os apaixonados por veículos clássicos. O grupo, formado por amigos, é conhecido por promover encontros e exposições que celebram a cultura automotiva, especialmente em datas comemorativas como o Dia Mundial do Fusca.
Entre os participantes estava o motorista Rodrigo Simon, que desfilou com um modelo Opala 1979 e destacou a emoção de participar do momento. “É um prazer muito grande estar aqui. É gratificante participar de um evento como esse, ainda mais com um carro antigo que a gente cuida com tanto carinho”, comentou.
A abertura do elevado com desfile e motociata reforçou não apenas a importância da obra para a mobilidade urbana, mas também o seu papel como novo espaço de convivência e celebração para a população.
Em meio ao ronco dos motores e à animação do público, o elevado Mamedio Bittar foi oficialmente entregue à cidade — não apenas como uma via de passagem, mas como um símbolo de modernidade, cultura e integração em Rio Branco.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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Preso há 4 meses, Bolsonaro completa 71 anos durante internação
Em meio a mais uma internação, o ex-presidente Jair Bolsonaro completa, neste sábado (21/3), 71 anos. Bolsonaro está internado desde a última sexta-feira (15/3), no Hospital DF Star, devido a um quadro de broncopneumonia bacteriana. O político chega à data diante da expectativa de conseguir prisão domiciliar.
Esse é o primeiro aniversário do ex-mandatário desde a sua condenação a 27 anos e 3 meses por liderar a trama golpista. Ele cumpre a pena no 19º Batalhão da Polícia Militar, mais conhecido como Papudinha.
No ano passado, Bolsonaro confraternizou o aniversário de 70 anos ao lado de amigos e familiares com uma feijoada, organizada por Michelle Bolsonaro, em uma casa no Lago Sul. Na ocasião, o ex-presidente chegou a discursar e mencionar o o chip hormonal usado por ele para aumentar o desempenho sexual.
“Obrigado pela presença! Quem diria, né, que ia chegar o dia em que eu seria o mais experiente do grupo. Mas, por outro lado, talvez eu seja mais ativo que todos vocês. É o chip! É o chip, é o chip, é o chip!”, disse o ex-presidente no discurso.
O ano de Bolsonaro
O aniversário deste ano é marcado por muitas reviravoltas na vida do ex-mandatário. No dia 4 de agosto o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a prisão domicilar de Jair Bolsonaro, após quebra das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes em 18 de julho.
Após a Polícia Federal indicar ao STF o risco de fuga do ex-presidente devido a uma vigília e tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, Moraes converteu a prisão domiciliar em preventiva.
No dia 22 de novembro ele foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), tendo iniciado o cumprimento da pena no dia 25 de novembro, após a Primeira Turma declarar trânsito em julgado.
Após o inicio da pena, ele foi transferido, no dia 15 de janeiro, para a Sala de Estado Maior no complexo penitenciário após pouco mais de 2 meses detido na Superintendência da Polícia Federal.
Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), citou as reclamações feitas por Bolsonaro ao longo da detenção e considerou que, apesar da “total ausência de veracidade nas reclamações”, não impediria a transferência para uma cela que considerou “ainda mais confortável”.
Apesar do isolamento, a prisão foi transformada em um “Quartel General (QG)” da oposição para a definição de palanques eleitorais. As visitas são usadas comoum momento de articulações e definições de nomes de candidatos correligionários e aliados.
Internação
Bolsonaro foi internado no dia 15 de fevereiro devido a um quadro de broncopneumonia bacteriana. O ex-presidente apresentou febre alta, queda de saturação de oxigênio, sudorese intensa e calafrios, precisando ser escoltado da prisão á unidade hospitalar.
Apesar da boa evolução clínica e laboral, ele segue na Unidade de Terapia Intensiva e ainda sem previsão de alta.
Esta é a 7ª internação desde o decreto da prisão domiciliar.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
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Governo do Acre fortalece Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários e realiza entrega de equipamentos em Cruzeiro do Sul
Com o objetivo de fortalecer a atuação de entidades representativas e melhorar as condições de atendimento aos profissionais da categoria, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com o gabinete do deputado estadual Pedro Longo e o Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Cruzeiro do Sul, realizou neste sábado, 21, a entrega de equipamentos e materiais permanentes no município.
A iniciativa busca ampliar a estrutura física e operacional do sindicato, proporcionando mais conforto, funcionalidade e melhores condições para a realização de reuniões, atendimentos e demais atividades institucionais. Com a entrega dos equipamentos, a entidade passa a oferecer um ambiente mais adequado e eficiente para o desenvolvimento de suas ações, beneficiando diretamente cerca de 300 associados e fortalecendo o suporte prestado à categoria.
O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destacou que a ação integra o compromisso do governo em apoiar categorias que desempenham papel essencial na economia local. “O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, tem atuado no fortalecimento da indústria, do comércio, dos serviços e da logística, que estão interligados. Todo este trabalho é resultado do desenvolvimento de uma política pública associada ao nosso Plano Plurianual (PPA), com o objetivo de fortalecer os pequenos negócios e valorizar os negócios locais. Assim, esta ação representa o fortalecimento dos prestadores de serviços, que, neste caso, são 300 pequenos empreendedores diretamente beneficiados”.
O gestor também destacou que a entrega é fruto de emenda parlamentar e visa oferecer suporte aos prestadores de serviço. “Essa ação é fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Longo, que se concretiza neste momento, e também reflete o trabalho do governo de Gladson Camelí, que tem se empenhado em manter a liberação das emendas em dia, ampliando investimentos e fortalecendo a parceria entre os poderes Legislativo e Executivo. Esses equipamentos chegam para dar suporte à gestão, melhorando as condições de espera e atendimento ao público. Com isso, o governo do Estado contribui diretamente para o fortalecimento da cadeia produtiva da logística local em Cruzeiro do Sul”.
Representando o gabinete do deputado Pedro Longo, o coordenador Marcio Lima, destacou que a destinação de recursos por meio de emenda parlamentar atende a uma demanda da categoria e reforça o compromisso com o fortalecimento das organizações.
“A iniciativa visa demonstrar sensibilidade às necessidades das classes representadas. O sindicato dos condutores autônomos de veiculos rodoviários merece esse apoio. Temos acompanhado a parceria e a organização social deles. Os equipamentos doados hoje proporcionarão melhores condições, incluindo um escritório equipado com, computadores, televisores, cadeiras e mesas, para otimizar suas atividades. O deputado tem sido um parceiro das classes, direcionando emendas parlamentares para amparar os trabalhadores. Temos um olhar atento e, acima de tudo, otimista para que possam prosperar e fortalecer a proteção à sua classe”, destacou.
Para o representante do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Cruzeiro do Sul, Ademar Barbosa, que está há 12 anos na presidência,a entrega dos equipamentos representa um avanço importante para a categoria, ao garantir mais estrutura e melhores condições de atendimento aos associados.
“Agradeço a oportunidade de receber esses equipamentos, que chegam para aprimorar nossas atividades e oferecer melhores condições de trabalho. São itens essenciais, como bebedouros, cadeiras, televisores, ar-condicionado, além de computadores e impressoras, que vão garantir mais conforto e estrutura para a realização de reuniões e atendimentos. Essa emenda é de grande valia, pois beneficia diretamente o sindicato e todos os associados. Quero agradecer ao deputado Pedro Longo pela destinação do recurso, ao secretário Assur e ao Márcio, que aqui representa o gabinete, pelo empenho em viabilizar essa conquista. Também destaco a importância da parceria com o governo do Estado, que sempre tem se mostrado solícito, e agradeço à vice-governadora Mailza Assis pelo apoio constante aos sindicatos.”
A ação contou com investimento de R$ 20 mil, proveniente de emenda parlamentar, destinado à aquisição de materiais permanentes para fortalecer a estrutura do sindicato. Entre os equipamentos adquiridos estão televisão, bebedouro, cadeiras, mesas, impressoras e aparelhos de ar-condicionado, itens que contribuem diretamente para a melhoria do ambiente, organização dos serviços e qualidade no atendimento aos associados.
A entrega dos materiais representa mais um passo nas políticas públicas voltadas ao fortalecimento das entidades e ao incentivo à organização produtiva no estado. Iniciativas como essa têm sido adotadas pelo governo para garantir melhores condições de trabalho, ampliar o atendimento à população e promover o desenvolvimento econômico e social em todas as regiões do Acre.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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