Representação do Governo em Brasília acompanhou a liberação de R$ 242,8 milhões em recursos para o Acre em 2025
Em 2025, a Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac) acompanhou o desembolso de R$ 242,8 milhões em recursos federais para o estado. O montante foi investido em obras estruturantes, aquisição de equipamentos, fortalecimento da segurança pública, modernização da rede de saúde, apoio à produção rural e investimentos em mobilidade urbana em diversos municípios acreanos.
Entre os destaques de 2025, estão os investimentos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que somaram R$ 81,8 milhões, aplicados principalmente em pavimentação de rodovias estaduais, recuperação de ramais, sistemas de abastecimento de água e obras de infraestrutura urbana. Já o Ministério da Agricultura e Pecuária destinou R$ 54,6 milhões para aquisição de máquinas e equipamentos, fortalecendo a produção agrícola no estado.
Na área da Defesa, os repasses ultrapassaram R$ 42,1 milhões, com foco na aquisição de veículos, embarcações, equipamentos especiais, drones e estruturas voltadas à Segurança Pública e Defesa Civil. O Ministério da Saúde liberou R$ 17,8 milhões, garantindo a continuidade de obras e reformas em hospitais, maternidades e unidades de atenção especializada em Rio Branco, Sena Madureira, Feijó, Plácido de Castro e Acrelândia.
Também se destacam os investimentos do Ministério das Cidades, com R$ 27,5 milhões, aplicados em pavimentação urbana, drenagem, revitalização de espaços públicos e culturais, como o Teatro Plácido de Castro (Teatrão) e a Biblioteca da Floresta, na capital.
Para o secretário da Repac, Fabio Rueda, os resultados refletem um trabalho permanente de articulação, monitoramento técnico e diálogo institucional com ministérios e órgãos federais.
“O papel da Repac é acompanhar cada etapa, desde a tramitação até o efetivo desembolso dos recursos. Em 2025, conseguimos garantir que mais de R$ 242 milhões chegassem ao Acre, transformando projetos em obras, equipamentos e serviços que impactam diretamente a vida da população. É um trabalho técnico diário, feito em parceria com as secretarias estaduais, a bancada federal e os ministérios”, afirma.
Segundo Rueda, a prioridade foi assegurar agilidade nos pagamentos e destravar pendências junto ao governo federal. “Nosso foco é fazer com que os recursos não fiquem apenas no papel. Acompanhamos de perto cada convênio para garantir que o dinheiro chegue na ponta, nos municípios e nas políticas públicas que o Acre precisa. Em 2026, seguiremos cumprindo essa determinação do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis”, completa.
Governo do Acre confirma transferência do feriado do Dia do Católico e mantém o do Dia do Evangélico
Por Maria Lídia Souza
De acordo com o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2026 para os órgãos e entidades da administração pública estadual, o governo do Acre confirmou, por meio do Decreto nº 2.126/2009, a transferência do feriado estadual do Dia do Católico, celebrado nesta terça-feira, 20, para a quinta-feira, 22. Já o feriado do Dia do Evangélico será mantido na sexta-feira, 23.
A medida, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), é válida para os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual.
A população deve ficar atenta ao funcionamento dos serviços públicos durante o período. Os serviços essenciais das áreas de Saúde e Segurança Pública seguirão funcionando normalmente. Permanecem em funcionamento as Unidades de Pronto Atendimento (Upas), o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e as delegacias de polícia.
As unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA) e as secretarias de Estado não funcionarão nos dias de feriado, e o expediente será retomado normalmente na segunda-feira, 26.
Carro cai em canteiro de obras do Complexo Viário da Avenida Ceará em Rio Branco
Veículo acessou trecho interditado durante a madrugada; ninguém ficou ferido e remoção foi feita com guincho
Um automóvel caiu dentro do canteiro de obras do Complexo Viário da Avenida Ceará, em Rio Branco, na madrugada desta segunda-feira (19), depois que o condutor acessou um trecho interditado destinado às intervenções urbanas. A retirada do veículo foi realizada com o apoio de um guincho.
A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) informou que o carro não faz parte da frota utilizada na obra. Segundo a pasta, o motorista trafegava pela região e, por motivos ainda a serem investigados, entrou na área restrita. O veículo teria descido pela ladeira da Maternidade, na Avenida Getúlio Vargas, e, durante uma manobra, caiu no canteiro, atingindo parte do tapume de isolamento.
A Seop garantiu que o local contava com sinalização adequada, conforme as exigências técnicas para obras públicas e segurança viária. Equipes foram acionadas para avaliar possíveis danos à estrutura do complexo viário e acompanhar a remoção do automóvel.
Ninguém se feriu, incluindo o condutor e os trabalhadores presentes no canteiro. O governo do Estado reforçou a necessidade de os motoristas respeitarem interdições e orientações de trânsito em áreas de obras.
Primeira-dama” do Comando Vermelho é presa em operação contra facção criminosa no Acre
Yoshodara da Silva, esposa de líder da facção, está entre 15 detidos na “Operação Casa Maior”, que mira integrantes do grupo no estado
Yoshodara da Silva, apontada como a “primeira-dama” do Comando Vermelho no Acre, foi presa durante a “Operação Casa Maior”, deflagrada na semana passada com foco no combate às ações da facção criminosa no estado. Ao todo, 15 pessoas foram detidas.
Até o momento, a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) não divulgaram oficialmente a lista completa dos líderes presos, mas alguns investigados já eram conhecidos das autoridades e da imprensa local. Entre eles estão Piter Santos de Souza, apontado como liderança da região da Vila Acre, Projeto Benfica e áreas adjacentes, e Saulo da Silva Feitosa, atuante no bairro Seis de Agosto e entorno. Piter havia sido preso no ano passado por crime de tortura e liberado posteriormente.
Yoshodara chamou atenção das autoridades por ser esposa de Railan da Silva Santos, conhecido como “Marechal”, uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Acre, atualmente preso em presídio federal após rebelião no presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco, que resultou na morte de cinco detentos.
Mesmo com o companheiro detido, Yoshodara continuava envolvida na articulação e gerenciamento de ações da facção em diferentes regiões do estado, segundo investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).
A Operação Casa Maior segue em andamento, e novas informações devem ser divulgadas à medida que o inquérito avance.
