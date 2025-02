Representação do Governo do Acre em Brasília e Prefeitura de Rio Branco fortalecem parceria institucional

O prefeito Bocalom, que também é o atual presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), destacou a iniciativa, principalmente na captação de recursos e articulação de projetos em benefício da população

O secretário da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), Fabio Rueda, e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, estiveram reunidos nesta quarta-feira, 29, na capital acreana, para fortalecer a parceria institucional entre os dois órgãos e trabalhar novas cooperações em 2025.

De acordo com Rueda, um dos objetivos do planejamento estratégico da Representação do Governo para este ano é o estreitamento das relações com as gestões das 22 cidades acreanas. “A Repac já cumpre muito bem as suas atribuições, e o que queremos é aperfeiçoar ainda mais esse trabalho em prol dos nossos municípios, que precisam muito desse apoio em Brasília”, afirmou.

O secretário aproveitou ainda para relembrar as conquistas da Repac nos últimos meses. “Desde maio do ano passado, conseguimos importantes avanços. Gostaria de destacar o trabalho feito durante a seca severa que atingiu o Acre, especialmente na liberação de recursos emergenciais para ajudar vários municípios afetados”, destacou.

O prefeito Bocalom, que também é o atual presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), destacou a iniciativa, principalmente na captação de recursos e articulação de projetos em benefício da população.

“É fundamental que a Repac tenha um trabalho alinhado com a nossa representação na capital federal. Com a mudança de gestão na Amac, em Brasília, agora sob o comando do general [Ubiratan] Poty, precisamos manter esse diálogo constante para garantir que as demandas do município e do governo estadual avancem juntas”, disse Bocalom.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários