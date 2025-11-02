Flash
Reportagem da Record tenta reabrir caso em que pais acusam polícia de executar filhos em Brasiléia
Caso de 2020, que envolveu confronto com o Gefron e resultou na morte de dois jovens, foi encerrado pela Justiça acreana
Uma reportagem exibida neste domingo (2) pela TV Record voltou a destacar um caso ocorrido em outubro de 2020, em Brasiléia, quando dois jovens morreram e outros dois ficaram feridos durante uma ação do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), força mantida pelo Governo Federal para o combate ao crime na região de fronteira.
Na época, os policiais foram ao bairro José Peixoto, localizado atrás do Hospital Regional Raimundo Chaar, para verificar uma denúncia de perturbação ao sossego. A equipe, que usava um carro descaracterizado, teria sido recebida a tiros por suspeitos armados, reagindo em seguida. No confronto, quatro pessoas foram baleadas — Álvaro Praxedes Santana (16) e Vicente Ferreira dos Santos (19) não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.
Outros dois jovens também foram atingidos: um deles ficou em estado grave, e o outro, de 14 anos, sobreviveu após ser ferido na barriga. Após a operação, a polícia apreendeu um revólver, maconha, folhas de coca, rádio comunicador, fogos de artifício e spray, materiais supostamente usados por facções para demarcar território.
O caso foi encerrado pela Justiça com o aval do Ministério Público do Acre, que considerou a ação policial legítima. No entanto, os pais das vítimas contestaram a versão oficial, alegando que os filhos foram executados, e contrataram um perito criminal aposentado que apontou possíveis contradições nos laudos apresentados.
Na reportagem da Record, nenhum representante da Secretaria de Segurança Pública ou da Polícia Militar do Acre foi ouvido. Até o momento, não houve manifestação oficial sobre a tentativa de reabertura do debate.
Após a exibição da matéria, vídeos circularam nas redes sociais mostrando supostos membros de facções soltando fogos de artifício em homenagem às vítimas, conhecidas pelos apelidos “Problemático” e “Forasteiro”. Em uma das gravações antigas, Vicente aparece armado e usando um rádio comunicador, semelhante ao apreendido na operação.
Relembre o caso abaixo:
Confronto entre policiais do Gefron e faccionados na madrugada registra dois óbitos e dois feridos
Comentários
Flash
Acre tem o terceiro maior custo do país para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, aponta Ministério dos Transportes
Estado fica atrás apenas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul no ranking nacional de valores cobrados por autoescolas
De acordo com dados divulgados pelo Ministério dos Transportes, o Acre ocupa a terceira posição entre os estados com o maior custo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil. Os gastos com o curso de formação de condutores nas autoescolas acreanas chegam a 84,5%, ficando atrás apenas de Santa Catarina (87,3%) e Rio Grande do Sul (86,2%).
As informações foram apresentadas esta semana pelo ministro Renan Filho ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB), e a líderes partidários, durante reunião em Brasília.
Logo após o Acre, aparecem Bahia (84,2%), Pernambuco (84,0%), Tocantins (83,3%), Goiás (83,2%) e Rio Grande do Norte (81,6%). Já os menores custos foram registrados na Paraíba (61,7%), Rondônia (63,9%) e Espírito Santo (64,8%).
O levantamento considera a média percentual de despesas relacionadas à formação de condutores, incluindo taxas, aulas teóricas e práticas, exames e custos administrativos das autoescolas.
Com isso, o Acre consolida-se entre os estados com maior impacto financeiro para novos motoristas, reforçando o debate sobre a necessidade de políticas que tornem o acesso à habilitação mais acessível em regiões com menor poder aquisitivo.
Comentários
Flash
Deputado Tadeu Hassem defende atualização do Plano de Utilização da Resex em audiência pública no Alto Acre
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) participou neste sábado (1º) da Audiência Pública do Povo da Reserva, realizada na Quadra da Praça da Juventude, em Epitaciolândia, reunindo moradores e lideranças de Brasiléia, Xapuri, Capixaba, Sena Madureira, Assis Brasil e Rio Branco.
O evento foi promovido pela AMOPREB — Associação dos Moradores e Produtores Rurais de Epitaciolândia e Brasiléia, por meio de sua diretoria, sob a condução do presidente Romário Moraes. A decisão de realizar a audiência partiu da última assembleia geral da entidade, realizada no mês passado, e buscou dar voz às principais demandas das comunidades da Reserva Extrativista Chico Mendes.
Durante o encontro, os moradores reforçaram a necessidade urgente de atualização do Plano de Utilização da Reserva, documento que, por lei, deveria ser revisado a cada três anos, mas que não é atualizado desde 2008. O plano define as regras e diretrizes para o uso sustentável dos recursos naturais e para o desenvolvimento econômico e social das famílias que vivem na floresta.
“É inadmissível que um instrumento tão importante para a vida de milhares de famílias da Reserva Chico Mendes esteja defasado há mais de 15 anos. Precisamos garantir segurança jurídica, dignidade e condições reais de desenvolvimento sustentável para quem vive e trabalha na floresta”, afirmou o deputado Tadeu Hassem.
O parlamentar destacou ainda que a Assembleia Legislativa do Acre tem acompanhado o tema de perto e já realizou uma audiência pública para debater os embargos, a regularização fundiária e ambiental nas áreas atingidas. “Nosso mandato continuará sendo uma ponte entre o produtor, o morador da floresta e o poder público. A atualização do plano é um passo essencial para destravar o Acre produtivo e sustentável que todos queremos”, completou.
Também estiveram presentes representantes do ICMBio, o deputado federal Coronel Ulysses, além de lideranças comunitárias e representantes de órgãos municipais e estaduais.
A audiência reforçou a união das comunidades extrativistas e o compromisso das autoridades em buscar soluções concretas para promover justiça, dignidade e melhores condições de vida aos moradores da reserva.
Comentários
Flash
Governo do Acre visita abrigos de migrantes nos municípios do Alto Acre para fortalecer ajuda humanitária
Uma equipe da Secretaria de Estado Assistência Social e de Direitos Humanos (SEASDH), que tem como titular a vice-governadora Mailza Assis, iniciou visitas aos municípios do Alto Acre, para avaliar a situação do acolhimento de migrantes e oferecer apoio às equipes municipais que atuam na linha de frente do atendimento humanitário.
A agenda começou na Casa de Passagem Otonoel de Souza Oliveira, em Assis Brasil, município que faz fronteira com o Peru, onde foi identificado um aumento no fluxo de migrantes. Durante a visita, a equipe da pasta realizou o levantamento das necessidades de insumos, infraestrutura e à situação dos repasses de cofinanciamento federal, essenciais para a manutenção dos serviços de acolhimento.
Diariamente, migrantes, a maioria venezuelanos e colombianos, acessam o Brasil por Assis Brasil, que faz fronteira com o Peru, sendo que grande parte está em situação de vulnerabilidade. Primeiro, eles passam pela Alfândega, são cadastrados, dão entrada na documentação e são encaminhados a Casa de Passagem do município, atualmente com 60 pessoas entre adultos e crianças. Lá são acolhidas, recebem alimentação e apoio. Todos os dias são servidos em média, 180 refeições.
A Agência da ONU para as Migrações (OIM) é parceira e ajuda oferecendo condições dignas em cômodos separados, eletrodomésticos e serviços de lavanderia.
As visitas seguirão pelos demais municípios da regional, Brasiléia e Epitaciolândia (ambos divisam com a Bolívia) e Xapuri, até a capital Rio Branco, para fortalecer a rede de proteção social e garantir que as ações de acolhimento humanitário ocorram de forma articulada e contínua.
A ação envolve o governo Federal, o estado, os municípios, Polícia Federal, organizações internacionais e organizações da sociedade civil.
“A ação integrada busca fortalecer o acolhimento de migrantes e refugiados em parcerias com as secretarias de assistência social municipal, o que demonstra uma das marcas da gestão que tem no cuidado humanitário das pessoas uma prioridade”, destacou a diretora de Direitos Humanos da SEASDH, Joelma Pontes.
Você precisa fazer login para comentar.