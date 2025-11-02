Reportagem da Record tenta reabrir caso em que pais acusam polícia de executar filhos em Brasiléia

Caso de 2020, que envolveu confronto com o Gefron e resultou na morte de dois jovens, foi encerrado pela Justiça acreana

Uma reportagem exibida neste domingo (2) pela TV Record voltou a destacar um caso ocorrido em outubro de 2020, em Brasiléia, quando dois jovens morreram e outros dois ficaram feridos durante uma ação do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), força mantida pelo Governo Federal para o combate ao crime na região de fronteira.

Na época, os policiais foram ao bairro José Peixoto, localizado atrás do Hospital Regional Raimundo Chaar, para verificar uma denúncia de perturbação ao sossego. A equipe, que usava um carro descaracterizado, teria sido recebida a tiros por suspeitos armados, reagindo em seguida. No confronto, quatro pessoas foram baleadas — Álvaro Praxedes Santana (16) e Vicente Ferreira dos Santos (19) não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.

Outros dois jovens também foram atingidos: um deles ficou em estado grave, e o outro, de 14 anos, sobreviveu após ser ferido na barriga. Após a operação, a polícia apreendeu um revólver, maconha, folhas de coca, rádio comunicador, fogos de artifício e spray, materiais supostamente usados por facções para demarcar território.

O caso foi encerrado pela Justiça com o aval do Ministério Público do Acre, que considerou a ação policial legítima. No entanto, os pais das vítimas contestaram a versão oficial, alegando que os filhos foram executados, e contrataram um perito criminal aposentado que apontou possíveis contradições nos laudos apresentados.

Na reportagem da Record, nenhum representante da Secretaria de Segurança Pública ou da Polícia Militar do Acre foi ouvido. Até o momento, não houve manifestação oficial sobre a tentativa de reabertura do debate.

Após a exibição da matéria, vídeos circularam nas redes sociais mostrando supostos membros de facções soltando fogos de artifício em homenagem às vítimas, conhecidas pelos apelidos “Problemático” e “Forasteiro”. Em uma das gravações antigas, Vicente aparece armado e usando um rádio comunicador, semelhante ao apreendido na operação.

