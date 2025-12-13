Repasse mensal aos municípios acreanos totaliza R$ 52 milhões em novembro

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre divulgou o demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual referente ao mês de novembro de 2025. De acordo com a publicação, os 22 municípios acreanos receberam R$ 52.009.839,98 em recursos provenientes de FUNDEB, ICMS e IPVA.

O repasse mensal atende ao que determina a Lei Complementar nº 63/1990, que obriga estados a publicarem, em órgão oficial, os valores arrecadados e transferidos aos municípios no mês anterior.

Entre os destaques, Rio Branco concentrou a maior fatia dos recursos, seguida pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Brasileia e Sena Madureira. Cidades menores, como Jordão, Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo, também receberam suas parcelas proporcionais, garantindo a manutenção dos serviços essenciais. O demonstrativo foi assinado pelo secretário adjunto da Receita Estadual, Clóvis Monteiro Gomes, conforme o Decreto nº 185-P/2023.

Demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual — Novembro/2025

Município – Fundeb / ICMS / IPVA

• Acrelândia — R$ 168.678,96 / R$ 674.716,37 / R$ 79.550,03

• Assis Brasil — R$ 146.393,18 / R$ 585.573,20 / R$ 18.206,57

• Brasileia — R$ 432.338,70 / R$ 1.729.356,19 / R$ 135.543,70

• Bujari — R$ 153.331,71 / R$ 613.327,33 / R$ 38.785,24

• Capixaba — R$ 142.909,38 / R$ 571.637,98 / R$ 24.113,47

• Cruzeiro do Sul — R$ 1.165.670,47 / R$ 4.662.685,65 / R$ 348.887,79

• Epitaciolândia — R$ 264.448,21 / R$ 1.057.793,70 / R$ 101.458,82

• Feijó — R$ 267.780,76 / R$ 1.071.123,91 / R$ 43.285,22

• Jordão — R$ 139.231,87 / R$ 556.927,92 / R$ 1.526,08

• Mâncio Lima — R$ 188.174,60 / R$ 752.698,99 / R$ 31.701,95

• Manoel Urbano — R$ 153.627,75 / R$ 614.511,51 / R$ 13.036,07

• Marechal Thaumaturgo — R$ 168.171,80 / R$ 672.687,74 / R$ 4.472,12

• Plácido de Castro — R$ 259.391,91 / R$ 1.037.568,49 / R$ 48.410,99

• Porto Acre — R$ 152.293,02 / R$ 609.172,56 / R$ 27.496,44

• Porto Walter — R$ 150.254,01 / R$ 601.016,52 / R$ 5.647,96

• Rio Branco — R$ 4.172.077,38 / R$ 16.688.322,94 / R$ 1.872.035,69

• Rodrigues Alves — R$ 153.051,86 / R$ 612.207,92 / R$ 14.587,08

• Santa Rosa do Purus — R$ 127.204,49 / R$ 508.818,37 / R$ 2.619,76

• Sena Madureira — R$ 391.771,01 / R$ 1.567.085,29 / R$ 92.564,38

• Senador Guiomard — R$ 382.225,22 / R$ 1.528.902,10 / R$ 74.997,85

• Tarauacá — R$ 339.011,19 / R$ 1.356.045,86 / R$ 63.755,45

• Xapuri — R$ 266.635,05 / R$ 1.066.541,04 / R$ 43.762,21

