Um relatório produzido pelo médico infectologista e deputado estadual Jenilson Leite deverá ser entregue ao Ministério Público Federal (MPF) para que o o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, seja obrigado a priorizar o Estado na imunização contra a Covid-19.

O documento já foi enviado ao governador Gladson Cameli e à bancada federal do Estado em Brasília.

Segundo análise do infectologista, nos próximos meses deverá haver uma explosão de casos de Covid-19 e óbitos, além de colapso no sistema de saúde com a falta de leitos de UTI.

Os dados do relatório mostram que os casos de Covid-19 apresentaram um aumento até a semana 21 e da semana 31 a 37 verificou-se uma redução nos casos. Entretanto, a partir da semana 38 os casos voltaram a apresentar flutuações, com aumento entre a semana 43-48. Houve um aumento considerável a partir de janeiro de 2021. Dos casos positivos, 24.288, o que equivale a 45,4%, são do sexo masculino e 29.167, equivalente a 54,6%, são do sexo feminino. Em relação à faixa etária dos casos, a maior proporção é entre 30 a 39 anos, para ambos os sexos.

No atual cenário, o estudo aponta que a situação atual dos casos da COVID-19 no Estado do Acre é de crescimento, tanto de casos novos, como no número de óbitos. Ao todo, foram avaliadas 148.107 pessoas, no qual 93.630 notificações foram descartadas e 53.455 casos foram confirmados. Atualmente, 1.022 casos encontram-se em análises, 45.648 pessoas tiveram alta médica e, infelizmente, o número total de óbitos já ultrapassa 930 pessoas.

Casos por município

O relatório mostram a distribuição de casos confirmados por município como Mâncio Lima 1.745, Rodrigues Alves 392, Cruzeiro do Sul 5.224, Porto Walter 388, Marechal Thaumaturgo 760, Tarauacá 4.241, Jordão 303, Feijó 1.873, Santa Rosa do Purus 441 , Manoel Urbano 550, Sena Madureira 3.383, Assis Brasil 1.037, Brasiléia 1.784, Epitaciolândia 981, Xapuri 2.390, Capixaba 349, Rio Branco 23.728, Bujari 567, Porto Acre 810, Senador Guiomard 742, Plácido de Castro 999, Acrelândia 768.

