Um relatório elaborado pela coordenação de sistema de Monitoração Prisional do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) revela as falhas registradas na madrugada do último dia 20, quando 26 presos fugiram do Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.

O G1 teve acesso a parte do relatório. As duas páginas avaliadas descrevem a falta de comunicação entre os policiais penais e o militar que fazia a vigilância na muralha escalada pelos presos. São citados ainda outros relatórios, elaborados em dezembro do ano passado, que já descreviam as falhas no sistema de monitoramento que prejudicavam a vigilância dos presos.

No documento, o gerente de segurança descreve que a câmera posicionada na lateral do pavilhão L, onde houve a fuga em massa, não detectou o movimento dos presos saindo das celas; que a câmera que flagrou os presos pulando a muralha não estava em exibição no monitor, pois havia um policial militar posicionado na área para fazer a vigilância.

Porém, quando os policiais penais perceberam a fuga não conseguiram contato com esse militar via rádio.

“Por volta das 3h31 foi percebido pelas câmeras de monitoramento (câmeras 55,57 e 61) a movimentação de presos próximo ao antigo pavilhão feminino. De imediato, tentamos fazer contato via rádio comunicador HT digital com a muralha, porém, os mesmos não copiavam (único posto de serviço no qual temos comunicação), motivo este ocasionado pelo bloqueadores de aparelhos eletrônicos e similares”, destaca o início do relatório.

O Iapen-AC disse que não vai se posicionar sobre o relatório.

Dos 26 foragidos, 10 já foram recapturados e outros 16 seguem foragidos do presídio. O último a ser capturado foi Jaciel Batista do Nascimento, no último dia 31 no bairro Belo Jardim.