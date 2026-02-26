Geral
Relator da CPMI do INSS provoca Lula: “Fique com raiva da sua base”
O relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), ironizou a aprovação do pedido de quebra de sigilo do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pediu que o chefe do Exectutivo “não fique com raiva” da oposição, mas com os líderes da base que foram “soberbos”.
Mais cedo, a comissão de inquérito aprovou o acesso aos dados telemáticos, bancários e fiscais de Fábio Luis Lula da Silva, o “Lulinha”. O pleito se deu em votação simbólica e em bloco, ou seja, vários requerimentos foram votados de uma única vez.
A votação foi rodeada de polêmica. A base de Lula alega que tinha 14 parlamentares em pé se manifestando contra os requerimentos que estavam sendo votados. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), contou somente sete e deu os requerimentos por aprovados.
“A estratégia do governo errou pela segunda vez. Queria dizer ao Lula, que é o chefe da base: Lula, não fique com raiva do presidente, do relator e da oposição, não. Fique com raiva da sua base, fique com raiva da sua liderança porque eles erraram pela segunda vez na estratégia. Eles foram soberbos”, disse Gaspar.
Depois do resultado, se iniciou uma discussão generalizada. Governistas se aproximaram até a mesa da CPMI do INSS e começaram a discutir com Viana e Gaspar. Em determinado momento, o deputado governista Rogério Correia (PT-MG) deu um soco em Luiz Lima (Novo-RJ), em meio a uma sequência de empurrões. A sessão chegou a ser suspensa.
Líderes do governo decidiram levar a questão ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), alegando que Viana errou na contagem e que a votação foi ilegal. Depois da votação, o presidente da CPMI disse que o governo “perdeu no voto”.
Já no período da tarde, ao iniciar a oitiva de Paulo Camisotti, filho de Maurício Camisotti, empresário apontado como um dos principais beneficiados do esquema de descontos associativos indevidos, Gaspar tomou o tempo inicial de fala para provocar o governo, citando a eleição do colegiado em que a base foi derrotada pela oposição.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Geral
Prefeitura de Rio Branco intensifica serviços de limpeza e manutenção nos parques da capital
A Prefeitura de Rio Branco segue avançando com os serviços de limpeza e manutenção em diversos pontos da cidade, reforçando o compromisso com a saúde pública e a qualidade de vida da população. Na manhã desta quinta-feira 26, as equipes atuaram na região do bairro Estação Experimental, no Conjunto Manoel Julião e na região do Igarapé Fundo, realizando roçagem, rastelagem, capina e retirada de entulhos.
De acordo com o encarregado da equipe, Flávio Barros, os trabalhos fazem parte de um cronograma diário e mensal executado pela empresa responsável pela manutenção urbana no município. “Realizamos serviços de roçagem, rastelagem, capina e retirada de entulho. A manutenção é feita de forma contínua, com o giro pelas regionais da cidade”, explicou.
Além das ações de limpeza, o Igarapé Fundo, importante manancial urbano, vem recebendo intervenções em razão do processo de assoreamento. O poder público atua na retirada de lixo e entulhos da calha do igarapé como medida preventiva contra enxurradas e enchentes que podem afetar os moradores dos bairros por onde o curso d’água passa.
As equipes também executam a limpeza e conservação do Parque do Vale do Açaí e do Parque da Maternidade, garantindo que esses espaços estejam adequados para o lazer das famílias rio-branquenses. Para a realização dos serviços, são utilizados equipamentos como roçadeiras, maquinário pesado e caçambas para a retirada dos resíduos gerados durante a limpeza.
Segundo o encarregado, o volume de entulho varia de acordo com o período do ano, especialmente durante o inverno amazônico, quando o acúmulo tende a ser maior. “Somente nesta área já foram retiradas mais de 100 carradas de entulhos”, destacou.
A Prefeitura reforça que a manutenção dos espaços públicos é fundamental para prevenir problemas de saúde, evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos, além de proporcionar ambientes seguros e agradáveis para caminhadas, atividades físicas e momentos de lazer em família.
A gestão municipal segue trabalhando para manter a cidade limpa, organizada e cada vez melhor para todos. A Operação Limpeza acontece em todas as regionais do município, com o objetivo de minimizar os impactos negativos causados pela intensidade das chuvas sazonais e garantir mais qualidade de vida à população.
Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
Geral
Polícia Civil apreende arma de fogo e prende homem por posse ilegal em Tarauacá
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, cumpriu na última terça-feira, 24, um mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de uma espingarda e munições de fabricação caseira, além da prisão em flagrante de um homem por posse ilegal de arma de fogo.
A ação foi realizada em uma residência localizada no Ramal Lomada, zona rural do município. A medida judicial foi representada pelo delegado Ronério, após a companheira do investigado registrar Boletim de Ocorrência por ameaça, em um contexto de violência doméstica.
Durante o cumprimento do mandado, os policiais civis localizaram na casa do suspeito a arma de fogo e as munições artesanais. Diante da materialidade do crime, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis.
A Polícia Civil reforça que atua de forma rigorosa no enfrentamento à violência contra a mulher e na retirada de armas ilegais de circulação, prevenindo a escalada de conflitos e garantindo maior segurança às vítimas.
O investigado permanece à disposição da Justiça.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL
Geral
PRF realiza seminário de combate à pirataria em Rio Branco
Evento reuniu forças de segurança para alinhar estratégias e fortalecer fiscalização contra crimes de propriedade intelectual
