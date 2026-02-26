Relator da CPMI do INSS provoca Lula: “Fique com raiva da sua base”

O relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), ironizou a aprovação do pedido de quebra de sigilo do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pediu que o chefe do Exectutivo “não fique com raiva” da oposição, mas com os líderes da base que foram “soberbos”.

Mais cedo, a comissão de inquérito aprovou o acesso aos dados telemáticos, bancários e fiscais de Fábio Luis Lula da Silva, o “Lulinha”. O pleito se deu em votação simbólica e em bloco, ou seja, vários requerimentos foram votados de uma única vez.

A votação foi rodeada de polêmica. A base de Lula alega que tinha 14 parlamentares em pé se manifestando contra os requerimentos que estavam sendo votados. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), contou somente sete e deu os requerimentos por aprovados.

“A estratégia do governo errou pela segunda vez. Queria dizer ao Lula, que é o chefe da base: Lula, não fique com raiva do presidente, do relator e da oposição, não. Fique com raiva da sua base, fique com raiva da sua liderança porque eles erraram pela segunda vez na estratégia. Eles foram soberbos”, disse Gaspar.

Depois do resultado, se iniciou uma discussão generalizada. Governistas se aproximaram até a mesa da CPMI do INSS e começaram a discutir com Viana e Gaspar. Em determinado momento, o deputado governista Rogério Correia (PT-MG) deu um soco em Luiz Lima (Novo-RJ), em meio a uma sequência de empurrões. A sessão chegou a ser suspensa.

Líderes do governo decidiram levar a questão ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), alegando que Viana errou na contagem e que a votação foi ilegal. Depois da votação, o presidente da CPMI disse que o governo “perdeu no voto”.

Já no período da tarde, ao iniciar a oitiva de Paulo Camisotti, filho de Maurício Camisotti, empresário apontado como um dos principais beneficiados do esquema de descontos associativos indevidos, Gaspar tomou o tempo inicial de fala para provocar o governo, citando a eleição do colegiado em que a base foi derrotada pela oposição.