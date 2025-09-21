Reino Unido, Canadá e Austrália reconhecem Estado da Palestina

O Reino Unido anunciou, neste domingo (21), o reconhecimento do Estado da Palestina depois que Israel não conseguiu cumprir condições, incluindo um cessar-fogo, na guerra em Gaza, que já dura quase dois anos.

“Hoje, para reavivar a esperança de paz para os palestinos e israelenses, e uma solução de dois Estados, o Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina”, disse o primeiro-ministro Keir Starmer em publicação no X.

Canadá e Austrália também reconheceram a Palestina neste domingo e outros países devem fazer o mesmo nesta semana durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.

A medida – inédita entre países do G7 – alinha Reino Unido, Canadá e Austrália com mais de 140 outras nações, incluindo o Brasil.

A decisão também tem peso simbólico, já que o Reino Unido desempenhou um papel importante na criação de Israel como uma nação moderna após a Segunda Guerra Mundial e tem sido sua aliada por muito tempo.

Fonte: CNN

