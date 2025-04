Regional do Alto Acre receberá R$ 82 milhões para fortalecer produção de proteína animal e exportações

Convênio foi assinado entre ApexBrasil e o Banco da Amazônia. Expectativa é ampliar a produção local e impulsionar a entrada de produtos acreanos em mercados internacionais

Brasiléia/AC – Produtores rurais do Alto Acre ganharam um impulso para expandir suas atividades com a formalização de uma parceria entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e o Banco da Amazônia. O convênio, que destina R$ 82 milhões para fomentar as cadeias de suinocultura e avicultura, beneficiará principalmente agricultores familiares fornecedores de empresas em Brasiléia.

A iniciativa chega para resolver um antigo obstáculo enfrentado pelos produtores: a dificuldade de acesso a crédito. “Há cinco anos venho tentando financiamento, mas não conseguia por falta de garantia. Agora, com esse convênio, isso muda”, comemorou Ivania dos Santos Andrade, produtora rural que planeja ampliar sua granja de suínos.

A expectativa é ampliar a produção local e impulsionar a entrada de produtos acreanos em mercados internacionais. “Nós queremos ampliar para produzir”, ressaltou Ivania.

Nesta primeira etapa, os recursos serão utilizados para a construção de 70 galpões, sendo 50 para suínos e 20 para aves. O plano total prevê a construção de 250 estruturas, o que deverá proporcionar um salto significativo na capacidade produtiva e exportadora da região.

Para o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, a parceria representou uma virada de chave para o desenvolvimento da Amazônia com base na produção sustentável.

Detalhes do projeto:

Primeira etapa: construção de 70 galpões (50 para suínos e 20 para aves);

Meta total: 250 estruturas para aumentar capacidade produtiva;

Foco: fortalecer a produção local e abrir portas para mercados internacionais;

Modelo: crédito acessível sem exigência de garantias tradicionais.

Impacto esperado:

A ampliação da produção deve colocar o Acre em novo patamar no setor de proteína animal, com potencial para exportação. “Queremos ampliar para produzir mais e melhor”, destacou Ivania, representando a expectativa dos produtores.

Visão estratégica

Para Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, a parceria marca uma “virada de chave” no desenvolvimento da Amazônia:

“Estamos construindo um modelo baseado na produção sustentável, que gera renda e abre mercados globais para produtos da floresta.”

Disse mais. “Então a gente abre mercado, o Banco da Amazônia financia a agroindústria. No caso a Dom Porquito e Acreaves e o dinheiro vai para os produtores para poder, cada um recebendo R$ 400, R$ 50 mil, montarem suas granjas de suínos e aves e a gente ter uma economia crescendo, especialmente agora no Alto Acre, porque ali estão as indústrias e a Estrada do Pacífico”, explicou.

Ele ainda ainda adianta que o projeto deve ser levado para o restante do estado. “Esse modelo pode ser replicado e vai certamente com o pessoal do café lá de Mâncio Lima, no Juruá, Tarauacá/Envira e também a região de Sena Madureira e aqui no Baixo Acre, na região de Rio Branco”, concluiu.

