Quinta-feira (22) ainda com chuva em grande parte do Norte do país, mas os maiores acumulados de chuva são esperados para o Acre e Amazonas. Atenção principalmente nestas áreas, pois a chuva deve vir acompanhada de descargas elétricas e eventual queda de granizo.

A temperatura em toda a região deve ter mínima de 21ºC e pode passar dos 40ºC em Tocantins. A umidade relativa do ar deve mínima variando entre 20% e 35% nas horas mais quentes do dia.

As informações são do Somar Meteorologia.

