Regiões do Alto Acre e Purus avançam para bandeira verde em casos de COVID

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 (CAECOVID) juntamente com o Grupo de Apoio ao Pacto Acre Sem Covid (GAPASC) lançou na tarde desta Sexta-Feira, 15, uma nota informativa referente a Classificação de Nível de Risco do Pacto Acre Sem Covid onde visa o cenario epidemiológico de cada região do Acre.

De acordo com a nota informativa, a região do Alto Acre composto pelos quatros municípios denominados Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri avançam para a bandeira verde (nível de cuidado). Com a bandeira verde decretado, Comerciais já podem funcionar com até 80% da capacidade de público, porém, deve ser observado que as restrições para eventos ainda permanecem vigentes, sendo autorizados a acontecer apenas os eventos previstos na Resolução 18, item 25, denominado “Eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos, bem como eventos comemorativos e sociais, tais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações realizados em igrejas, cerimoniais, restaurantes e buffets”. Permanecendo, portanto, proibidos os eventos caracterizados como Carnavais, Festivais, Arraiais fora de época, ou qualquer outra festividade não prevista na Resolução 18, item 25, responsável por causar grandes aglomerações.

A região do Baixo Acre que é composto pelos municípios de Acrelândia, Bujari, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco e Senador Guiomard regridem para a bandeira amarela acarretando mudança de regra para o funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais que passam a funcionar com lotação de 50% da capacidade de público.

A Regional do Juruá/Tarauacá-Envira mantém a classificação em Nível de Cuidado (bandeira verde), permanecendo, portanto, todas as medidas já em vigor desde a classificação anterior, quais sejam: funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais com lotação de 80% da capacidade de público.

Embora os níveis de riscos no Estado do Acre tenham diminuído, é de extrema importância manter a higiene e prevenisse contra o coronavírus, usar Álcool em Gel e utilizar mascaras em lugares aglomerados.

Os dados completos relacionados a esta avaliação podem ser acessados no 32º informe técnico.

Fonte: Agência Acre