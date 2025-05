Reforma do calçadão da Benjamin Constant deve ser entregue em outubro

Curso acontece em Cruzeiro do Sul com foco no desenvolvimento de habilidades empreendedoras no campo

Com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo rural e impulsionar o desenvolvimento sustentável no campo, o Sebrae realiza, pela primeira vez no Acre, o Empretec Rural. A capacitação acontece de 26 a 31 de maio, no município de Cruzeiro do Sul, reunindo 22 empreendedores locais.

Voltado exclusivamente para quem vive e trabalha no meio rural, o Empretec Rural adapta a metodologia consagrada do Empretec – maior seminário de empreendedorismo do mundo – às necessidades e realidade desse público específico. Durante seis dias de imersão intensiva, os participantes são desafiados a desenvolver habilidades comportamentais essenciais para quem deseja empreender com mais estratégia e eficiência no campo.

A metodologia exclusiva do curso foca no desenvolvimento de competências e habilidades que ajudarão os participantes a detectarem oportunidades de negócios, estabelecer metas desafiadoras, estudar o mercado de trabalho, aumentar os lucros e eficiência em situações complexas, satisfazer os clientes e testar modelos de negócios, tudo com base na vivência prática do cotidiano rural.

De acordo com Laiz Mappes, gerente do Escritório Regional do Juruá, Tarauacá e Envira do Sebrae, a realização do Empretec Rural é um projeto que fortalece a economia local e promove o desenvolvimento sustentável no campo. “Pela primeira vez no Acre estamos realizando esse seminário, considerado o melhor de empreendedorismo do mundo. Essa iniciativa tem o potencial de ajudar as pessoas do campo a criar novas fontes de renda. Isso significa que, além de plantar e colher, elas podem comercializar seus produtos transformados, isto é, agregando valor e aumentando seus ganhos”, comenta Mappes.

Ao capacitar empreendedores rurais com uma abordagem pensada especialmente para esse público, o Sebrae fortalece os negócios no campo de forma sustentável. Conheça mais detalhes sobre o Empretec no site sebrae.com.br ou pelo Whats App 0800 570 0800.

