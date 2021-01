No Natal do ano passado, o ac24horas contou a história de três irmãos deficientes que moram sozinhos em uma residência no bairro Xavier Maia em Rio Branco.

A ideia era realizar uma campanha para arrecadar alimentos para que a família desfrutasse de um final de ano de mais fartura.

Acontece que a solidariedade foi além. Comovidos com a situação da residência ondem moram os irmãos Gabriel, Rafael e Lucas Domingos, internautas fizeram doações em dinheiro para proporcionar uma reforma no local.

A boa notícia é que passadas as festas de fim de ano, a obra de reforma do trapiche, da parte externa e do banheiro da casa já começa na próxima segunda-feira, 11. O material necessário para a obra já foi adquirido e um profissional contratado para executar o serviço. “Estou muito feliz. Essa obra vai melhorar muito a nossa vida e principalmente do meu irmão Rafael que não anda direito”, diz Gabriel, que é o responsável e cuida dos outros dois irmãos.

Karoliny de Oliveira, da organização Olhar Diferente, que acompanha os três irmãos, explica que a obra deve durar umas duas semanas.

“Os meninos estão muito felizes e nós também. Graças a solidariedade de muitas pessoas, esses garotos estão com alimentos para vários meses e essa reforma vai melhorar a qualidade de vida deles”, afirma.

Na próxima segunda-feira, o ac24horas vai mostrar em uma live o início do trabalho. Semanalmente, vamos acompanhar o andamento da obra na casa dos três irmãos.

