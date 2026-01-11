Reforço do Mirassol marca e Leão Caipira vence o São Paulo por 3 x 0

Com dois gols marcados no primeiro tempo, Mirassol vence o São Paulo dentro de casa e inicia campanha no Campeonato Paulista

O Mirassol estreou com pé direito no Campeonato Paulista. O time que mais surpreendeu na temporada 2025 venceu o São Paulo por 3 x 0 neste domingo (11/1) no Estádio Campos Maia. O Leão Caipira contou com gols de Lucas Mugni, reforço da equipe, e gol contra de Alan Franco, ambos ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos do segundo tempo, José Aldo fechou o placar.

Jogo

Os donos da casa abriram o placar logo no início da partida com Lucas Mugni. Um dos principais reforços para a temporada marcou seu primeiro gol com o novo clube aos 6 minutos do primeiro tempo. O meio-campista aproveitou o rebote na finalização de Shaylon que parou na trave e precisou apenas empurrar para o fundo das redes.

O Mirassol ampliou o marcador ainda no primeiro tempo em uma infelicidade de Alan Franco. Ferraresi vacilou na saída de bola e permitiu Alesson a disparar para a área. O atacante bateu de trivela mas a bola desviou no jogador tricolor e acabou no gol.

Shaylon quase marcou o terceiro na reta final da primeira etapa. Aos 38 minutos, o meio-campista arriscou bem mas mandou para fora. Apesar disso, o lance já havia sido paralisado por impedimento.

Lucas Mugni, que fez a sua estreia diante do São Paulo, quase deixou o seu segundo gol na partida. O meio-campista disparou em contra-ataque do Mirassol e finalizou no canto de Rafael, que se esticou para evitar que os donos da casa aumentassem a vantagem.

Apesar dos esforços para não sofrerem mais gols no segundo tempo, o São Paulo não aguentou a pressão do Mirassol, que fechou o placar com José Aldo. Nos acréscimos, o meio-campista aproveitou a falha de Rafael ao afastar o cruzamento de Gabriel e deixou Aldo com espaço e condições.

O Mirassol volta a entrar em campo nesta quarta-feira (14/1) para enfrentar o Primavera às 19h. Enquanto isso, o São Paulo busca somar seus primeiros pontos no Campeonato Paulista no duelo diante do São Bernardo nesta quinta-feira (15/1) às 21h45.

