Brasil
Rede Globo anuncia saída de William Bonner do ‘Jornal Nacional
A notícia mais importante do Jornal Nacional desta segunda-feira, 1º, não estará na escalada, as manchetes no começo do telejornal. Ela será apenas uma nota, lida pelo apresentador William Bonner no último bloco do mais importante e influente jornalístico do País: a cara do jornalismo da Rede Globo vai mudar. Após 29 anos na bancada do JN, o jornalista, de 61 anos, decidiu deixar o posto. Ele será substituído por César Tralli, de 54 anos. A data para o anúncio foi escolhida a dedo: a atração completa hoje 56 anos no ar.
A mudança não será imediata. Ela só deve acontecer em novembro, provavelmente no dia 3, quando Tralli assumirá seu lugar no telejornal ao lado de Renata Vasconcellos. Bonner permanecerá na emissora até 31 de outubro apresentando o JN e só deve voltar à tela em fevereiro, quando passará a trabalhar como repórter e apresentador do Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg. Roberto Kovalick deixará o telejornal Hora 1 e assumirá o Jornal Hoje.
O anúncio da Globo deve despertar um terremoto na internet. Bonner guarda o texto que será lido hoje em seu celular – já o revisou duas vezes. Mas o que faz alguém deixar essa vitrine, o mais valioso lugar ocupado por um jornalista no País? Afinal, o que teria motivado Bonner ou a Rede Globo a tomar a decisão que vai despertar uma enxurrada de especulações, manifestações e análises?
A resposta é simples, mas, para alguns, será difícil de acreditar: Bonner está cansado. Quer ficar longe do celular, abrir um livro e não precisar interromper sua leitura por causa de um push, de uma nova mensagem ou notícia. A digitalização da vida moderna acabou com o deadline, o momento do fechamento de um jornal, o rien ne va plus do jornalismo, quando o editor, finalmente, podia descansar. Ou cuidar da próxima edição.
Vive-se em um fechamento contínuo, constante, sem refresco; ao menos é assim a vida atual dos jornalistas comprometidos com seu trabalho. Não há folga. Contudo, a velha piada da caserna – quem faz o que gosta está sempre de férias – um dia perde a graça. Ainda mais em um mund polarizado, onde a legitimidade do jornalista para lidar com os fatos é cada vez mais posta à prova.
“A especulação é assim, pode surgir a toda hora; ainda que não houvesse nenhuma coincidência, um calendário, coisa alguma, haveria especulação. Porque, se há uma coisa que eu aprendi há muitos anos já no exercício da função, é que não importa mais a verdade. A verdade já não importa mais. No universo regido pelas redes sociais, o que vale é a versão. E por mais absurdo que seja, as versões mais absurdas florescem”, afirmou Bonner nesta tarde. E conclui: “Eu tenho casca. Não se chega a um número desses – 29 anos de JN, 26 de chefia– sem isso”.
Comentários
Brasil
Contraceptivo Implanon passa a ser obrigatório em planos de saúde hoje
Planos de saúde deverão cobrir anticoncepcional hormonal Implanon para pessoas de 18 a 49 anos. Método de longa duração também estará no SUS
A partir desta segunda-feira (1º/8), o implante contraceptivo hormonal Implanon passa a ser de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A determinação é válida para pessoas com idades entre 18 e 49 anos.
O dispositivo, com tamanho aproximado ao de um palito de fósforo, é colocado no braço e impede a gravidez por três anos. O implante atua na liberação de etonogestrel, um derivado sintético da progesterona. A substância é um hormônio feminino vital para o ciclo menstrual.
A incorporação do implante também será feita no Sistema Único de Saúde (SUS). O Ministério da Saúde prevê que o método comece a ser disponibilizado na rede pública ainda neste ano, com 500 mil unidades distribuídas, alcançando 1,8 milhão até 2026. Na rede particular custa entre R$ 2 mil e R$ 4 mil.
Ampliação do acesso ao método
O ginecologista Vamberto Maia Filho considera a cobertura do Implanon positiva. “Ele tem alta eficácia e baixa manutenção. É uma boa opção especialmente para adolescentes, para um controle mais contínuo, e mulheres com baixa adesão a outros métodos”, resume.
Vamberto reforça, no entanto, que o método, apesar de moderno, não deve ser encarado como solução universal. “Não existe um único método ideal para todas as mulheres. O Implanon é altamente eficaz, mas como qualquer contraceptivo hormonal, ele exige uma avaliação individualizada. A liberação hormonal prolongada pode funcionar muito bem para uma paciente, mas causar efeitos indesejados em outra”, finaliza.
Garantia e comparação de acesso
O Implanon e o dispositivo intrauterino (DIU) são métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. A principal diferença entre os métodos está na eficácia. O implante apresenta taxa de falha de 0,05%. A taxa do DIU varia de 0,2% a 0,8%, a depender do tipo.
Por meio de nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) afirma que as 140 operadoras associadas já foram orientadas a seguir as normas definidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
“A Abramge reafirma seu compromisso com o fortalecimento do sistema de saúde suplementar, de forma a garantir não apenas a continuidade da assistência aos 52,9 milhões de beneficiários de planos de saúde, mas também sua expansão com sustentabilidade e qualidade”, apontou a nota.
Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!
Comentários
Brasil
Governo Lula pagou apenas 17% das emendas obrigatórias de 2025
O Planalto pagou apenas R$ 6,8 bilhões dos R$ 38,8 bilhões previstos para 2025, e tem tentado liberar rubricas represadas de anos anteriores
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pagou apenas R$ 6,8 bilhões dos R$ 38,8 bilhões em emendas impositivas previstas para este ano. Isso representa um desembolso de apenas 17% das rubricas do Legislativo que possuem pagamento obrigatório por parte do Executivo. Os dados foram obtidos por levantamento do Metrópoles com dados do Siga Brasil.
O Planalto também deixou de pagar, até o momento, pelo menos 25% do valor de emendas impositivas de 2023 e 2024. Por isso líderes partidários de diversas vertentes políticas têm reclamado pelos corredores do Congresso que constantemente precisam bater à porta de ministérios com pires em mãos, cobrando o pagamento de emendas de anos anteriores que não foram desembolsadas pelo governo. E afirmam que a seca dificultará a vida do presidente no Legislativo.
Pagamentos
A execução das emendas impositivas dos últimos anos ocorreu desta forma:
- 2025: R$ 38,8 bilhões autorizados e R$ 6,8 bilhões(17,7%) pagos
- 2024: R$ 33,6 bilhões autorizados e R$ 24 bilhões (71,3%) pagos
- 2025: R$ 28,9 bilhões autorizados e R$ 21,7 bilhões (75,10%) pagos
As emendas impositivas são as individuais e as de bancadas estaduais. As transferências de comissões temáticas, conhecidas como novo orçamento secreto, não têm pagamento obrigatório, e em 2025 não tiveram sequer R$ 1 liberado. Elas são alvo de questionamentos no Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo a falta de transparência desse tipo de repasse.
Foco no passado
Ao todo, o governo pagou R$ 16,3 bilhões em emendas parlamentares em 2025. Desse total, apenas R$ 6,8 bilhões (42,3%) corresponde a transferências previstas no Orçamento deste ano. O restante, R$ 9,4 bilhões (57,7%), é referente a rubricas definidas por congressistas de 2024 para trás. Ou seja: o Planalto tem priorizado descongestionar as verbas de exercícios anteriores.
A seca de emendas tem deixado deputados e senadores indispostos a ajudar o governo. Eles temem que suas bases eleitorais fiquem desabastecidas de recursos num ano pré-eleitoral, o que atrasaria a execução de obras nos estados. O financiamento de equipamentos e ações públicas em prefeituras aliadas é uma ferramenta valiosa, sobretudo para os parlamentares do Centrão, na busca pela reeleição.
Comentários
Brasil
Bolsonaro é orientado a não ir a julgamento, mas ainda não decidiu
Defesa avalia que a ida do ex-presidente ao Tribunal não seria algo positivo. Bolsonaro, contudo, ainda cogita ir
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi orientado a não ir ao próprio julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), cuja fase final começa nesta terça-feira (2/9). A recomendação foi feita pela defesa do ex-presidente, que acredita que a ida não seria algo positivo.
Contudo, a ida do ex-presidente ainda é possível. Pessoas próximas a Bolsonaro ouvidas pelo Metrópoles disseram que, apesar das recomendações, ele ainda não decidiu se vai ou não.
Além disso, para comparecer ao julgamento, Bolsonaro teria de solicitar autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para sair de casa, pois cumpre prisão domiciliar desde o último mês, por decisão do ministro Alexandre de Moraes.
Até a manhã desta segunda-feira (1º/9), nenhum pedido havia sido apresentado formalmente ao STF. A defesa de Bolsonaro também não se manifestou sobre o tema.
Bolsonaro será julgado nesta terça, junto de aliados, por envolvimento em uma suposta trama golpista para impedir o governo de Lula (PT). Eles são acusados de pelo menos seis crimes pela Procuradoria- Geral da República (PGR), incluindo organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União.
Saiba como será o primeiro dia de julgamento
O início do julgamento de Bolsonaro deve acontecer com o presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, abrindo a sessão que dá início ao processo do ex-presidente. Após a abertura, o ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes deve apresentar o “resumo do caso”.
Depois da apresentação de Moraes, relator do processo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá até duas horas para sustentar a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que pede a condenação de Bolsonaro e de sete aliados.
Em seguida, a defesa de Bolsonaro deve iniciar os trabalhos. O julgamento começa na terça e deve se estender até o fim da semana.
Saiba os horários do julgamento:
2/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.
3/9 (quarta) – das 9h às 12h.
9/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.
10/9 (quarta) – das 9h às 12h.
12/9 (sexta) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.
Aliados engrossam o coro para o 7 de Setembro
Enquanto Bolsonaro decide se vai ou não ao julgamento, aliados apostam em convocações para o 7 de Setembro nas redes sociais. A estratégia é reunir um grande número de pessoas nas ruas no próximo domingo (7/9), para mostrar “pressão popular” e chamar para pleitos do campo da direita, como o movimento “Anistia Já”.
A estratégia vai de encontro à da esquerda, que também pretende ir às ruas para reforçar demandas do campo progressista. Também nas redes sociais, grupos sindicais e líderes de movimentos ligados à esquerda convocam o povo às ruas por “Brasil Soberano” e “O Brasil é dos brasileiros”, e contra a anistia.
Você precisa fazer login para comentar.