Recuperação da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul começa em 30 dias, diz ministro

As péssimas condições de trafegabilidade da BR-364 no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com risco de suspensão do tráfego, é uma das preocupações do governador Gladson Cameli, segundo o próprio revelou ao convidar parte da bancada de deputados e senadores no Congresso Nacional para uma reunião com o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura. Na quarta-feira (22), em Brasília, antes de ir para São Paulo realizar uma bateria e exames de rotina, o governador acreano e os parlamentares pediram ao ministro a rápida recuperação da rodovia, em toda sua extensão, antes do período de inverno, quando as chuvas impedem o trabalho. O ministro prometeu o início dos trabalhos dentro de no máximo um mês.

De acordo com os relatórios apresentados ao ministro, os piores trechos da rodovia estão entre os municípios de Sena Madureira e Feijó, uma extensão de 200 quilômetros. Buracos e outros problemas ameaçam fechar a estrada já nos próximos dias se procidências não forem tomadas.

“É uma estrada extremamente importante para o desenvolvimento econômico do Acre, ligando os dois extremos do nosso estado, o que também garante o ir e vir de milhares de pessoas. Por isso, viemos aqui conversar com o ministro que já está nos tranquilizando em relação a esse assunto e garantindo o apoio do governo federal na resolução dos problemas envolvendo a recuperação”, disse o governador. “independente de cores partidárias, vejo o empenho de todos a favor do povo acreano”, disse o governador ao se referir aos parlamentares acreanos.

O ministro Tarcísio Freitas disse que os trabalhos de recuperação dos trechos mais críticos começam dentro de no máximo 30 dias, enquanto um amplo projeto de reconstrução da estrada está sendo desenvolvido para 2022.

Dentro de 15 dias, uma nova empresa deverá assumir o trecho entre Sena Madureira e Feijó, retomando as obras imediatamente para melhorias nas condições de tráfego. No encontro com o ministro, acompanharam o governador os senadores Márcio Bittar e Petecão, além dos deputados federais Alan Rick, Jesus Sérgio e Perpétua Almeida. O deputado estadual Luiz Gonzaga também estava presente.