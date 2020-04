Em Xapuri o ponto de referência (Covid-19), a Unidade Felix Bestene

Os profissionais que atuam na área da saúde, como enfermeiros, técnicos, e médicos dos hospitais públicos da regional do alto acre aderiram à campanha de conscientização sobre o período de quarentena por conta do novo coronavírus.

Estado do acre possuem unidades hospitalares capacitadas para atender eventuais casos graves do novo coronavírus com sede em Cruzeiro do Sul e Rio branco. Em casos de sintomas da doença (Covid-19), busque a unidade de saúde mais próxima, em Xapuri o ponto de referência e a Unidade Felix Bestene, doutor Erasmo Vidal, por meio da assessoria de comunicação da prefeitura fez alerta sobre o coronavírus para os munícipes da princesinha do acre.

Fique em casa!

Reforçamos o pedido à população que fique em casa e atenda às recomendações dos órgãos oficiais de saúde. Os médicos e demais integrantes das equipes de saúde precisam focar o trabalho nos pacientes com suspeitas da Covid-19. Dirija-se às unidades de saúde somente em casos graves de problemas respiratórios, febre e tosse.

Precisamos do esforço de todos para quem cuida da saúde de todos, esteja de bem com a sua saúde!

