Recém-nascido morreu por choque séptico e sepse neonatal, confirma Sesacre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou que o recém-nascido atendido na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, faleceu às 23h15 de domingo (26) em decorrência de choque séptico e sepse neonatal, complicações graves provocadas por uma infecção generalizada. A nota foi divulgada na segunda-feira (27).

De acordo com a nota oficial divulgada pela direção da maternidade, o bebê, que havia voltado a apresentar sinais vitais após ter sido declarado morto na última sexta-feira (24), não resistiu ao agravamento do quadro clínico, considerado crítico desde o nascimento.

A Sesacre explicou que, devido à prematuridade extrema, o recém-nascido possuía um sistema imunológico fragilizado, o que aumentou a vulnerabilidade a infecções. O quadro de sepse neonatal, segundo especialistas, ocorre quando bactérias ou outros agentes infecciosos entram na corrente sanguínea, provocando uma resposta inflamatória generalizada que pode levar à falência de órgãos e, consequentemente, ao choque séptico, estágio mais grave da infecção.

Em nota assinada pela diretora-geral da maternidade, Simone Prado, e pelo secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, a pasta lamentou o falecimento e reforçou que todos os cuidados e procedimentos foram adotados durante o período de internação. “Todos os esforços possíveis foram realizados para garantir o melhor cuidado e suporte. Reforçamos que, devido à prematuridade extrema do bebê, a transferência para outra unidade não chegou a ser cogitada pela equipe médica, diante do alto risco de agravamento do quadro”, diz o comunicado.

O caso, que chamou atenção em todo o país após o bebê ser encontrado com vida dentro do caixão, segue sendo apurado internamente pela Sesacre. A equipe médica que realizou o atendimento inicial foi afastada até a conclusão das investigações.

A secretaria e a direção da Maternidade Bárbara Heliodora encerraram a nota afirmando que lamentam profundamente o desfecho e reafirmam o compromisso com o aperfeiçoamento dos protocolos de cuidado e atenção humanizada à vida.

