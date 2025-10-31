Brasil
Receita paga nesta sexta lote da malha fina do Imposto de Renda
Cerca de 249 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o Fisco vão acertar as contas com o Leão. A Receita Federal paga nesta sexta-feira (31) o lote da malha fina de outubro.
O pagamento também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 248.894 contribuintes receberão R$ 602,96 milhões. Desse total, R$ 349,31 milhões irão para contribuintes com prioridade no reembolso.
As restituições estão distribuídas da seguinte forma:
158.775 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;
36.714 contribuintes de 60 a 79 anos;
30.867 contribuintes sem prioridade;
10.871 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;
5.040 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave;
6.627 contribuintes acima de 80 anos.
Aberta desde o último dia 24, a consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.
O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.
Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.
Resgate
Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.
Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).
Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessando o menu Declarações e Demonstrativos, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no campo Solicitar Restituição Não Resgatada na Rede Bancária.
Comentários
Brasil
Governo federal lança plano para rastrear todo rebanho bovino do país até 2033, mas há desafios para o Acre
Projeto de identificação individual de 238 milhões de animais gera dúvidas sobre custos para pequenos e médios produtores; Brasil tem maior rebanho comercial do mund
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) colocou em marcha um ambicioso plano para revolucionar o controle sanitário e comercial da pecuária brasileira: o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (PNIB), que pretende rastrear individualmente todo o rebanho nacional até 2033. O Brasil, detentor do maior rebanho comercial do mundo com mais de 238 milhões de cabeças de gado, segundo o IBGE, enfrenta o desafio de implementar o sistema principalmente entre pequenos e médios produtores, que concentram a maior parte dos animais.
A implantação do programa, lançado em 2023, representa um desafio complexo e de alto custo, gerando questionamentos sobre quem arcará com os investimentos necessários para a rastreabilidade individual de todo o rebanho nacional, uma inovação que promete transformar a pecuária brasileira.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) avalia que a inclusão desses criadores é um dos principais obstáculos para o sucesso do plano. O investimento necessário em brincos eletrônicos, equipamentos de leitura e registro de dados pode pesar no orçamento de quem trabalha com margens apertadas, especialmente nas regiões mais distantes dos grandes centros.
Apesar das dificuldades, especialistas afirmam que a rastreabilidade é inevitável e representa um avanço importante para a competitividade da carne brasileira. O sistema permitirá acompanhar a origem e o histórico sanitário dos animais, fortalecendo a imagem do país nos mercados internacionais e atendendo às exigências de países importadores que priorizam produtos com garantia de procedência e sustentabilidade.
Além dos ganhos comerciais, o PNIB também deve aprimorar o controle de doenças e a gestão do rebanho, facilitando o trabalho de vigilância sanitária e a adoção de práticas mais sustentáveis. Ainda assim, o ritmo de adesão tende a ser lento, especialmente entre pequenos pecuaristas que dependem de apoio técnico e financeiro para se adequar às novas regras.
O governo federal promete oferecer ferramentas digitais e incentivos para facilitar a transição, mas o setor ainda cobra definições claras sobre o custeio e sobre a integração das bases de dados entre estados e instituições.
Se bem executado, o plano pode colocar o Brasil na vanguarda da rastreabilidade global. Porém, até lá, o desafio será equilibrar inovação, custo e inclusão, garantindo que o avanço tecnológico alcance também os produtores que estão na base da pecuária nacional.
O ambicioso plano do governo federal para rastrear todo o rebanho bovino do país até 2033 enfrenta obstáculos críticos no Acre, onde a falta de regularização fundiária e ambiental pode comprometer a implementação da medida e até mesmo travar a atividade pecuária na região. A maioria dos produtores acreanos trabalha com pequenos rebanhos de até 100 cabeças em propriedades ainda não reconhecidas formalmente, praticando principalmente a pecuária de cria.
A rastreabilidade, concebida como instrumento de exigência mercadológica, fica comprometida no estado devido ao lento ritmo de avanço das políticas fundiária e ambiental. Especialistas alertam que, caso seja aplicada no mesmo ritmo atual dessas regularizações, a medida pode inviabilizar economicamente a pecuária local, afetando principalmente os pequenos produtores que formam a base da atividade no Acre.
Comentários
Brasil
PF realiza operação contra invasões e danos ambientais na Terra Indígena Latundê, em Rondônia
As infrações investigadas podem incluir degradação ambiental em área protegida, invasão de terras públicas e outros delitos correlatos, sem prejuízo da responsabilização cível e administrativa
A Polícia Federal, em parceria com a Polícia Militar Ambiental, o IBAMA e a FUNAI, deflagrou a Operação Acesso Difícil para combater ocupações irregulares e crimes ambientais na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia.
A ação resultou na desmobilização de seis acampamentos ilegais e na apreensão de duas motocicletas utilizadas para o ingresso irregular na área protegida. Todo o material apreendido foi encaminhado para procedimentos de polícia judiciária e responsabilização administrativa ambiental.
As diligências tiveram como objetivo proteger bens e territórios de domínio da União, respeitando a legislação que assegura a proteção das terras indígenas e do meio ambiente. As infrações investigadas podem incluir degradação ambiental em área protegida, invasão de terras públicas e outros delitos correlatos, sem prejuízo da responsabilização cível e administrativa.
A Polícia Federal reafirmou seu compromisso com a defesa dos povos indígenas, a proteção ambiental e a preservação do patrimônio da União, atuando de forma coordenada para impedir ocupações ilegais e a degradação de áreas especialmente protegidas.
Comentários
Brasil
Bolívia reforça fronteira com o Acre após operação contra facção no Rio de Janeiro
A tensão gerada pela megaoperação policial no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 120 mortos no Complexo do Alemão e da Penha, provocou uma reação em cadeia nos países vizinhos ao Brasil. Após Argentina e Paraguai, o governo da Bolívia também anunciou o reforço da vigilância nas fronteiras, especialmente nas regiões que fazem limite com os estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso.
De acordo com comunicado divulgado pelo governo boliviano nesta quinta-feira (30), as ações visam impedir a entrada de possíveis integrantes do Comando Vermelho, que poderiam tentar cruzar a fronteira após a operação “Contenção”, deflagrada no Rio. O alerta foi emitido pelo Conselho de Defesa Nacional do Paraguai (Codena) e rapidamente repercutiu entre as autoridades bolivianas.
Os departamentos de Pando, Beni e Santa Cruz, que fazem fronteira direta com o Acre, passaram a ter controle policial reforçado, com aumento de patrulhamento, fiscalização de estradas e monitoramento de áreas fluviais e rurais. As forças de segurança bolivianas informaram que estão em contato com as autoridades brasileiras e argentinas para troca de informações sobre possíveis movimentações de criminosos.
Você precisa fazer login para comentar.