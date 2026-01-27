Acre
Receita libera R$ 776,8 mil em restituições do IRPF para contribuintes do Acre
A Receita Federal abriu a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a janeiro de 2026, com pagamento previsto para o dia 30 de janeiro. No Acre, 552 contribuintes serão contemplados com um total de R$ 776.809,08.
Os dados fazem parte do levantamento divulgado pela Receita Federal para a 2ª Região Fiscal, que inclui os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. Na região, 10.044 contribuintes terão direito a restituições que somam R$ 19,78 milhões.
O lote residual reúne restituições de contribuintes que ficaram na malha fina e regularizaram pendências, além de declarações processadas posteriormente. Em todo o país, este lote contempla 182.959 restituições, com valor total de R$ 403,6 milhões.
Do montante nacional, cerca de R$ 250,4 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, como idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou moléstia grave e contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério. Outros contribuintes também receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber via PIX.
A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, na opção “Meu Imposto de Renda”, ou pelo aplicativo oficial da instituição. O pagamento será realizado exclusivamente na conta bancária do titular da declaração, com possibilidade de reagendamento em caso de erro nos dados bancários.
Justiça do Acre aceita denúncia contra dois homens por assassinato de ativista cultural Moisés Ferreira
Moisés Alencastro, 59 anos, colunista social foi morto a facadas em dezembro; réus respondem por homicídio qualificado e furto de veículo e celular
A Justiça do Acre aceitou a denúncia do Ministério Público contra Antônio de Sousa Morais, 22 anos, e Nataniel Oliveira de Lima, 23, acusados de matar o ativista cultural, advogado e servidor do MP-AC Moisés Ferreira Alencastro, de 59 anos, em dezembro de 2025. Com a decisão do juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Júri, os dois passam a réus no processo.
Moisés foi encontrado morto com quatro facadas no dia 22 de dezembro, e seu carro foi localizado abandonado na Estrada do Quixadá, zona rural de Rio Branco. Os suspeitos foram presos no dia 25. A denúncia aponta homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e furto do veículo e celular da vítima.
O caso agora segue para a fase de instrução processual e, posteriormente, será julgado pelo Tribunal do Júri. O advogado de Antônio, David Santos, informou que a defesa será apresentada no prazo legal e que seu cliente mantinha relacionamento com Moisés há mais de dois anos. O caso seguirá para instrução e depois será julgado pelo Tribunal do Júri.
Entre 20 de janeiro e 4 de fevereiro, universitários e profissionais podem se inscrever na maratona online de ideias, que acontece em 7 de fevereiro e distribui R$ 10 mil em prêmios
Acidentes na rede elétrica são uma realidade em todo o país. Aqui no Acre, o número de acidentes com a comunidade tem aumentado. Apesar das campanhas de conscientização com a população e o reforço diário com orientações sobre os riscos e perigos com a rede elétrica, entre as principais causas de acidentes que, em muitos casos, levam à morte são: as ligações clandestinas, a auto religação, poda de árvore, uso bomba d’água, construções civis próximas a rede, além de ocorrências que geram riscos de segurança e interrupções no fornecimento, como pipa e objetos estranhos na rede.
Com o objetivo de mudar esse cenário, a Energisa vai realizar no dia 7 de fevereiro um Ideathon, uma maratona criativa e colaborativa em busca de ideias inovadoras e soluções. O evento será totalmente online, das 9h às 22h (horário de Brasília).
A coordenadora de Segurança da Energisa Acre, Gabriella Mendes, reforça a importância da população participar.
“Os acidentes com a comunidade têm crescido e precisamos mudar essa realidade. Por isso, convido a participarem do nosso Ideathon, é uma oportunidade de transformar ideias em soluções que salvam vidas”, afirma a coordenadora.
Em parceria com a Hackathon Brasil, organização que promove, produz e organiza eventos de hackathon, ideathons e workshops, será resolvido o seguinte desafio: Como podemos desenvolver soluções (ideias e boas práticas) eficazes para minimizar os riscos e garantir maior segurança da população no manuseio e proximidade com a rede elétrica?
“Segurança é um valor muito importante para a Energisa. Temos um compromisso com a comunidade e com a redução de acidentes envolvendo a rede elétrica, por meio de treinamentos e campanhas de conscientização. O Ideathon é uma forma de buscar novas ideias, pensar fora da caixa e contar com o apoio da sociedade para encontrar soluções para um problema tão relevante”, explica Renato Deladea, gerente de Segurança do Grupo Energisa.
Quem pode participar?
Universitários e profissionais já formados nas mais variadas áreas, como tecnologia, inovação e engenharia.
Inscrições
De 20 de janeiro a 4 de fevereiro no site do evento. O resultado será divulgado no dia 3 de março.
Cada participante deve se inscrever individualmente, mas a participação ocorre em equipes de no mínimo três e no máximo cinco pessoas. Quem não tiver equipe será integrado a uma no momento do Ideathon. Cada participante receberá um certificado digital de participação, desde que o time tenha cumprido as atividades propostas e enviado o projeto.
O Ideathon da Energisa contará com até 150 participantes, vigorando a ordem de inscrição. Durante a maratona, profissionais da empresa estarão disponíveis para esclarecer dúvidas dos participantes e as ideias serão avaliadas por uma comissão de executivos da Energisa.
Premiação
Com premiação total de R$ 10 mil — R$ 5 mil para a equipe vencedora, R$ 3 mil para a segunda colocada e R$ 2 mil para a terceira.
O Ideathon busca ideias para solucionar os acidentes com a rede que utilizem tecnologia, como a aplicação de inteligência artificial, sensores, aplicativos ou sistemas de monitoramento; engenharia, por meio do desenvolvimento de novos materiais, equipamentos de proteção ou metodologias de segurança; educação e conscientização, como estratégias para engajar a comunidade e aumentar a percepção e prevenção dos riscos; e inovação, com ideias ou boas práticas que sejam viáveis de aplicar a curto e médio prazo.
Governo do Acre muda calendário e define 23 de fevereiro como início do ano letivo
O governo do Acre anunciou por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), nesta terça-feira (27), a mudança na data de início do ano letivo de 2026 para o ensino médio da rede estadual para o dia 23 de fevereiro. A decisão altera o calendário inicialmente divulgado e passa a unificar o começo das aulas para todas as etapas da educação básica.
Pelo cronograma anterior, os estudantes do ensino médio retornariam às salas de aula no dia 9 de fevereiro, enquanto os alunos do ensino fundamental iniciariam o ano letivo apenas em 23 de fevereiro. Após uma reavaliação logística, a SEE optou por alinhar as datas, estabelecendo o dia 23 de fevereiro como início oficial das atividades escolares para toda a rede estadual.
Enquanto o novo calendário não entra em vigor, as equipes gestoras das escolas estaduais participam de atividades de formação continuada, com foco na troca de experiências e no alinhamento das estratégias pedagógicas que irão orientar o trabalho ao longo do ano letivo.
Com a nova data definida, a rede estadual de ensino se prepara para receber os estudantes a partir de 23 de fevereiro, com a expectativa de iniciar 2026 em condições mais organizadas, assegurando qualidade no ensino e planejamento pedagógico adequado desde o primeiro dia de aula.
