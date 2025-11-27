Brasil
Receita: Grupo Refit ocultava dinheiro em holdings e fundos de investimento
O Grupo Refit, investigado na Operação Poço de Lobato, deflagrada nesta quinta-feira (27), utilizava fundos de investimento e holdings para ocultar dinheiro e blindar patrimônio.
De acordo com as investigações da RF (Receita Federal), o dinheiro ilícito era reinvestido em negócios, propriedades e outros ativos por meio de fundos de investimento, o que dava uma aparência de legalidade e dificultava o rastreamento
Grupo Refit teria relação com investigados em esquema do PCC, diz polícia
A Receita Federal identificou 17 fundos ligados ao grupo, somando um patrimônio líquido de R$ 8 bilhões.
A maioria desses fundos é composta por apenas um cotista, que frequentemente é outro fundo, resultando em camadas de ocultação.
O grupo fazia uso de estruturas internacionais, como offshores, para proteção de bens. Entidades estrangeiras participavam como sócias e cotistas dos fundos identificados.
Essas entidades foram constituídas em Delaware, nos Estados Unidos, uma jurisdição conhecida por permitir a criação de empresas do tipo LLC (Limited Liability Company) com anonimato e sem tributação local.
Grupo Refit, alvo de megaoperação, causou prejuízo de mais de R$ 26 bilhões
Mais de 15 offshores nos EUA já foram identificadas, remetendo cerca de R$ 1 bilhão para aquisição de participações e imóveis no Brasil.
Fonte: CNN
Brasil
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
As seis dezenas do concurso 2.944 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Brasil
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 9
A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira (27) a parcela de novembro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9.
O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 683,28. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 18,65 milhões de famílias, com gasto de R$ 12,69 bilhões.
Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.
No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.
Pagamento unificado
Os beneficiários de 735 cidades receberam o pagamento no último dia 14, independentemente do NIS. A medida beneficiou os moradores dos 497 municípios do Rio Grande do Sul e de todos os 22 municípios do Acre. Também foram beneficiadas cidades em sete estados: Rio Grande do Norte (147), Paraná (38), Sergipe (9), São Paulo (7), Piauí (6), Roraima (6) e Amazonas (3). Entre as cidades paranaenses com pagamento unificado, está Rio Bonito do Iguaçu, que teve 90% das construções destruídas por um tornado.
Essas localidades foram afetadas por chuvas ou por estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista dos municípios com pagamento antecipado está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).
Regra de proteção
Cerca de 2,42 milhões de famílias estão na regra de proteção em novembro. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.
Em junho, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. No entanto, a mudança só abrange as famílias que entraram na fase de transição desde junho. Quem se enquadrou na regra até maio deste ano continuará a receber metade do benefício por dois anos.
Auxílio Gás
Neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias inscritas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em dezembro.
Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.
Brasil
PF deflagra Operação Espelho de Papel contra fraudes em empréstimos consignados em RO e SP
Esquema usava documentos falsos para liberar crédito em nome de servidores do SAAE de Cacoal; prejuízo passa de R$ 1,2 milhão
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (26), a Operação Espelho de Papel, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes em empréstimos consignados que atuava nos estados de Rondônia e São Paulo. Segundo as investigações, os suspeitos se passavam por servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cacoal (RO) para obter acesso indevido a linhas de crédito.
O prejuízo estimado ultrapassa R$ 1,2 milhão, valor que corresponde aos bens sequestrados durante a ação policial. Ao todo, estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho, Cacoal e Vilhena, em Rondônia, além de Sorocaba, no interior paulista.
As fraudes começaram a ser investigadas após o próprio SAAE identificar irregularidades em nove contratos de empréstimos firmados entre setembro e novembro de 2022. Entre os indícios encontrados estavam o uso de documentos falsificados e o registro de contratos em nome de pessoas que não integravam o quadro de servidores da autarquia.
De acordo com a Polícia Federal, os documentos adulterados permitiam aos investigados liberar margem consignável — limite para contratação de empréstimos com desconto em folha. Os financiamentos eram realizados em agências da Caixa Econômica Federal no Distrito Federal, embora os suspeitos residissem em Rondônia.
O SAAE informou que a autarquia não está diretamente envolvida no esquema, mas ressaltou que a investigação apura a possível participação de servidores comissionados que atuaram no órgão durante o período analisado.
