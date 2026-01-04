Acre
Receita Federal publica portaria com novas regras de ICMS que impactam municípios do Acre
Medida altera procedimentos fiscais interestaduais; prefeituras e setor produtivo devem se adequar para evitar penalidades
A Portaria nº 635 da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, publicada no Diário Oficial da União no último dia 31 de dezembro de 2025, definiu os critérios para a compensação financeira de benefícios fiscais do ICMS durante a transição da reforma tributária e trouxe impactos diretos para municípios acreanos que dependem de incentivos estaduais para estimular a economia local.
No Acre, a medida alcançou principalmente cidades que possuem regimes especiais ou programas de incentivo vinculados à circulação de mercadorias, à prestação de serviços e à atração de empreendimentos. Municípios como Brasiléia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul aparecem de forma explícita na norma, por abrigarem áreas de livre comércio, que seguem com tratamento diferenciado e ficam fora do alcance da compensação prevista na reforma tributária, preservando seus incentivos fiscais específicos.
A portaria regulamenta a compensação financeira aos titulares de benefícios onerosos do ICMS, aqueles concedidos por prazo determinado e mediante contrapartidas, como geração de empregos, investimentos produtivos ou aplicação de recursos em infraestrutura. Esses benefícios, amplamente utilizados por municípios acreanos para fomentar o desenvolvimento econômico, serão reduzidos gradualmente entre 2029 e 2032, período em que poderá haver compensação aos contribuintes habilitados.
Para cidades do interior do Acre que utilizam incentivos fiscais como estratégia para atrair indústrias, centros de distribuição e atividades comerciais, a norma estabelece que apenas benefícios instituídos até 31 de maio de 2023 poderão ser analisados pela Receita Federal. Além disso, será necessário comprovar a repercussão econômica dos incentivos, como créditos presumidos de ICMS ou ganhos financeiros decorrentes da ampliação do prazo de pagamento do imposto.
Os contribuintes localizados nos municípios acreanos que se enquadrarem nos critérios terão prazo de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2028 para solicitar a habilitação à compensação, por meio do sistema digital da Receita Federal. Cada benefício fiscal deverá ser objeto de um pedido específico, acompanhado de documentação que comprove a legalidade do incentivo e o cumprimento das contrapartidas exigidas pelo Estado.
A Receita Federal também prevê que os programas estaduais de incentivo, utilizados por municípios do Acre para estimular a economia local, passarão por análise técnica para verificar se atendem às exigências legais. Caso sejam considerados aptos, a União poderá reconhecer o direito à compensação financeira durante o período de transição do novo sistema tributário.
Bebê de 7 meses com enterocolite necrosante apresenta melhora após denúncia de maus-tratos em Xapuri
Criança está internada no Hospital da Criança em Rio Branco e responde bem ao tratamento oral; familiares cobram medidas de proteção também para irmãos de 2 e 4 anos
A bebê de 7 meses diagnosticada com Enterocolite Necrosante (ECN) após denúncia de maus-tratos e negligência em Xapuri apresenta melhora clínica e está respondendo bem ao tratamento no Hospital da Criança, em Rio Branco. De acordo com a tia paterna, Melque Catrine Sousa dos Santos, a criança teve dificuldades com o acesso venoso, mas passou a receber medicação por via oral e tem se alimentado adequadamente.
As feridas no pescoço estão cicatrizando, o inchaço reduziu e os exames mostram estabilidade. A equipe médica também identificou que a caderneta de vacinação da bebê estava praticamente em branco — apenas as vacinas do nascimento foram aplicadas. A atualização do calendário vacinal será feita após a conclusão do tratamento. Ainda não há previsão de alta, pois a criança segue sob observação.
O caso, que inclui ainda duas outras crianças de 2 e 4 anos sob suspeita de negligência, reacendeu o debate sobre a atuação dos órgãos de proteção à infância. Familiares afirmam que já haviam acionado o Conselho Tutelar anteriormente sem obter respostas efetivas. As autoridades seguem acompanhando a situação, e os parentes reforçam o apelo por medidas que garantam a segurança das três crianças.
O caso também reacendeu o debate sobre a atuação dos órgãos de proteção à infância. Familiares afirmam que tentaram acionar o Conselho Tutelar em outras ocasiões, alegando falta de medidas efetivas para proteger as crianças, que incluem ainda irmãos de 2 e 4 anos.
Em meio à recuperação da bebê, os familiares reforçam o apelo para que medidas sejam adotadas a fim de garantir a segurança das crianças. O caso segue sob acompanhamento das autoridades competentes.
Nota na íntegra do Conselho Tutelar de Xapuri
O Conselho Tutelar de Xapuri, diante de denúncias divulgadas no dia 03 de janeiro de 2026, acerca de suposta omissão no atendimento de determinada situação envolvendo crianças, vem público prestar os seguintes esclarecimentos:
O Conselho Tutela é um órgão permanente e autônomo, responsável por zelar pel cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conform previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA Lei nº 8.069/90), atuando sempre dentro dos limites legais e das atribuições que lhe são conferidas.
No caso mencionado, informa-se que a situação foi devidamente registrada, analisada e acompanhada, tendo sido adotadas as providências cabíveis dentro da competência do órgão, respeitando-se os trâmites legais, o sigilo das informações e a proteção integral da criança envolvida.
Ressalta-se que, por força de lei, o Conselho Tutelar não pode divulgar detalhes de atendimentos específicos, justamente para preservar a intimidade, a dignidade e a segurança das partes envolvidas.
O Conselho Tutelar reafirma seu compromisso com a transparência, a ética e a defesa incondicional dos direitos da criança e do adolescente, permanecendo à disposição dos órgãos de controle e da comunidade para os devidos esclarecimentos institucionais.
Novo modelo de nota fiscal já está em vigor: Veja o que muda para o produtor rural acreano
Com informações da assessoria CNA
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) alerta o produtor rural para a transição do modelo de tributação sobre consumo que começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. O coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon, explica que até o final de dezembro desse ano os produtores que utilizam sistemas próprios para emissão de notas fiscais eletrônicas devem solicitar atualização para o novo padrão, definido pela Receita Federal.
Conchon ressalta que a mudança, prevista na Reforma Tributária, traz segurança jurídica para o produtor, com a criação de uma legislação unificada, por meio de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), amplamente utilizado em diversos países. “No caso do Brasil, serão criados os novos tributos: Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substituirão gradativamente os tributos atuais.”
Ele lembra que durante o ano de 2026, os produtores entrarão em um período de transição, com emissão de notas no novo modelo e aplicação de uma alíquota-teste de 1%, sem impacto no pagamento destes tributos. “Esse processo vai permitir que os órgãos competentes calibrem as alíquotas reais ao longo do ano”, a partir da emissão do documento fiscal com o destaque de 1%, explica.
Ele orienta que, para os produtores garantirem uma adaptação tranquila, é necessário que façam a transição de forma gradual e planejada, envolvendo áreas como contabilidade, jurídico, financeiro, comercial, recursos humanos e tecnologia da informação. Além dos benefícios para o produtor, Renato Conchon enfatiza o impacto positivo da reforma para a sociedade, onde o consumidor final terá acesso a alimentos sem a incidência de tributos cumulativos.
O coordenador lembra, ainda, dos principais ganhos para o agro na reforma, como a redução de 60% nas alíquotas, a possibilidade de regime opcional para produtores com faturamento anual de até R$ 3,6 milhões, a não incidência do imposto seletivo sobre produtos agropecuários e o tratamento diferenciado para cooperativas e biocombustíveis.
Sena Madureira está entre os 20 maiores rebanhos bovinos da Região Norte, aponta IBGE
Município acreano ocupa a 19ª posição, com 586,6 mil cabeças de gado; Rio Branco aparece em 13º no ranking regional
O município de Sena Madureira, no interior do Acre, está entre os 20 maiores rebanhos bovinos da Região Norte em 2024, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com um rebanho estimado em 586.666 cabeças, a cidade ocupa a 19ª colocação no ranking regional, que é liderado por São Félix do Xingu (PA), com mais de 2,5 milhões de bovinos.
Além de Sena Madureira, a capital acreana, Rio Branco, também aparece na lista, ocupando a 13ª posição, com 674.973 cabeças de gado. Os dados reforçam a importância da pecuária para a economia do estado, especialmente no interior, onde a criação de bovinos é a base da atividade agropecuária.
O ranking evidencia a concentração da pecuária na Amazônia Legal, com destaque para municípios do Pará e de Rondônia. A presença de Sena Madureira e Rio Branco na lista ressalta o papel do Acre no abastecimento regional e acentua a discussão sobre desenvolvimento sustentável, regularização ambiental e ganhos de produtividade no setor.
