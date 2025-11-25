Conecte-se conosco

Acre

Receita Federal e Anatel deflagram operação Black Friday em rio branco

Publicado

12 minutos atrás

em

Em operação conjunta realizada em 25 de novembro de 2025 pela Receita Federal e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), foi executada a Operação Black Friday em Rio Branco, com o propósito de coibir a venda de mercadorias não certificadas, falsificadas ou introduzidas irregularmente no país.

A iniciativa foi conduzida pela Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (DIREP02) da Receita Federal e teve o engajamento de 13 servidores do Acre, Brasília e Rondônia, além de 6 agentes da Anatel.

A ação ocorreu em quatro estabelecimentos comerciais, após atividade investigativa desenvolvida pela área de repressão ao contrabando e descaminho da Receita Federal, e resultou em apreensões em todos os locais fiscalizados, totalizando mais de sessenta volumes de mercadorias.

Diversos artigos sem certificação da Anatel ou do Inmetro foram retidos, como carregadores e acessórios para celulares, devido aos possíveis riscos de choques elétricos, superaquecimento, falhas de desempenho, instabilidade em redes de telecomunicações, explosões e liberação de substâncias nocivas.

Durante as buscas também foram apreendidos selos falsos de certificação da Anatel e dezenas de smartphones e tablets.

O enfrentamento ao contrabando, descaminho e à pirataria vai além de uma questão meramente tributária. Representa um trabalho essencial para garantir a segurança dos consumidores e a confiabilidade das infraestruturas de telecomunicações no país.

A Receita Federal do Brasil e a Anatel exercem sua missão de resguardar os interesses nacionais, proteger a indústria brasileira e a população, uma vez que produtos não homologados, especialmente os eletrônicos, oferecem riscos concretos à segurança dos usuários.

Ações desse tipo também coíbem a competição desleal, preservando os investimentos realizados pelas empresas que atuam legalmente no mercado brasileiro.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Vídeo: Prefeito de Rio Branco realiza visita técnica às obras da ponte sobre o igarapé Caipora

Publicado

11 segundos atrás

em

25 de novembro de 2025

Por

Estrutura de mais de R$ 4 milhões beneficiará moradores da Transacreana e integrará ramais do cinturão verde

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira, realizou uma visita técnica às obras da ponte sobre o Igarapé Caipora, localizada na região da Transacreana. A construção é considerada uma das mais importantes da área rural, pois vai ligar a comunidade do Caipora aos demais ramais do cinturão verde da capital, atendendo uma demanda histórica dos moradores.

Durante a visita, o prefeito conversou com produtores rurais que relatam o significado da obra para a comunidade.

“É uma obra que a gente esperava há muito tempo, muitos anos de sofrimento aqui. Eu, pelo menos, desde criança sofro aqui dentro. Esta obra é definitiva, é para sempre”, destacou Gilmar. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Leandro Souza, morador há mais de 30 anos no ramal Caipora, emocionou-se ao lembrar do sonho do pai, falecido há 12 anos, que aguardava a construção da ponte. Agora, Leandro vê o desejo do pai ser realizado. “Esse era o sonho dele”, ressalta.

Outro produtor rural, Gilmar Gomes, que mora há mais de 50 anos na região, destacou a transformação trazida pela nova estrutura. “É uma obra que a gente esperava há muito tempo, muitos anos de sofrimento aqui. Eu, pelo menos, desde criança sofro aqui dentro. Eu moro aqui há 50 anos. Esta obra é definitiva, é para sempre”, destaca.

Investimento e avanços

Orçada em pouco mais de R$ 4 milhões, com contrapartida da Prefeitura de R$ 1,4 milhão em recursos próprios, a ponte está na fase final de execução e será entregue nos próximos dias. O prefeito inspecionou os últimos detalhes e destacou o compromisso da gestão com a zona rural.

“Estou feliz, hoje conseguimos realizar grandes obras, beneficiando muita gente, inclusive nossos produtores rurais”, ressaltou o prefeito. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“Eu tenho certeza que uma ponte dessa aqui, como disse o morador agora há pouco, é um sonho de mais de 30 anos. O pai dele morreu e não viu a ponte feita. Estou feliz porque a nossa gestão tem esse compromisso com o homem do campo. Somente na zona rural estamos construindo sete pontes de alvenaria”, enalteceu o gestor.

O secretário Cid Ferreira informou que se trata de uma obra moderna e de grande relevância para a população local.

“É uma construção de grande importância para o Caipora”, afirmou Cid. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“Mais um grande feito da gestão do prefeito Tião Bocalom para uma comunidade que vivia há muitos anos, mais de 30 anos, no isolamento. Hoje está aqui uma ponte que vai fazer a ligação com a cidade de Rio Branco. Os moradores têm parabenizado o prefeito desde o início da obra. É uma construção de grande importância para o Caipora.”

Ao finalizar a visita, o prefeito reforçou que a gestão segue firme executando obras estruturantes com recursos próprios.

“Diziam que a Prefeitura não tinha dinheiro para fazer nada, e hoje conseguimos realizando grandes obras, beneficiando muita gente, inclusive nossos produtores rurais”, concluiu o prefeito.

Comentários

Continue lendo

Acre

Deracre orienta pedestres e ciclistas sobre travessia na Ponte da Sibéria

Publicado

7 horas atrás

em

25 de novembro de 2025

Por

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) emitiu orientação para pedestres e ciclistas que utilizam a Ponte da Sibéria, em Xapuri. A travessia deve ser feita exclusivamente pela passarela lateral, medida que, segundo o órgão, busca aumentar a segurança e evitar que pessoas circulem na área destinada aos veículos.

De acordo com o Deracre e o Detran-AC, os ciclistas devem atravessar a ponte conduzindo a bicicleta pela mão, sem pedalar.

A recomendação inclui ainda o respeito à sinalização instalada no local e a orientação para que fotos não sejam feitas no meio da ponte. À noite, o uso de roupas claras ou com elementos refletivos é indicado para melhorar a visibilidade.

As equipes do Deracre permanecem no local orientando os moradores durante o período de adaptação ao novo fluxo. O órgão afirma que cada cuidado é essencial para garantir a segurança de todos que utilizam a estrutura.

Comentários

Continue lendo

Acre

Combustível, calor e doenças sazonais no Acre: guia direto para os próximos 3 a 6 meses

Publicado

7 horas atrás

em

25 de novembro de 2025

Por

Nos próximos meses, os acreanos devem enfrentar novamente três desafios que já fazem parte da rotina local: combustível caro, calor intenso e aumento de doenças sazonais, como dengue e gripe. Não há controle sobre o preço na bomba nem sobre a sensação térmica que facilmente ultrapassa os 30 °C, mas é possível organizar melhor o orçamento e reduzir riscos à saúde com pequenas rotinas semanais.

Planejamento em três frentes

Quando o período chuvoso se intensifica e o calor aperta, o dia a dia pesa: o carro roda mais, a conta de luz sobe e a farmácia volta a ocupar espaço no orçamento doméstico. Uma forma simples de evitar sustos é dividir o planejamento em três áreas:

 

  • combustível e deslocamento;
  • casa, calor e energia;
  • saúde e prevenção de doenças.

É aqui que entra uma metáfora curiosa — mas bastante útil — para organizar gastos de um jeito claro e direto.

 

O que caça-níqueis da Nolimit City ensinam sobre limites de orçamento

No universo dos jogos online, caça-níqueis da nolimit city são conhecidos pela volatilidade: resultados rápidos, variação alta e necessidade de estratégia. Jogadores responsáveis não contam apenas com sorte; definem limite, monitoram cada giro e sabem a hora de parar.

A comparação ajuda a entender o orçamento no Acre nesta época: o mês também é volátil. Um tanque a mais, uma conta de luz estourada ou uma consulta médica inesperada podem desequilibrar tudo.

Usar o termo caça-níqueis da Nolimit City como código na planilha mensal é uma forma prática de lembrar que cada gasto extra precisa de critério. Crie um campo chamado “limite de risco”: é o valor máximo que você aceita gastar além do previsto — combustível adicional, remédios, ventiladores ou entregas por aplicativo. Quando esse limite estourar, é hora de rever prioridades, assim como um jogador responsável encerra a rodada antes de perder o controle.

 

Combustível: como rodar menos e gastar melhor

Com preços variáveis em Rio Branco e interior, abastecer “no posto da vez” geralmente custa mais caro. Uma estratégia simples:

  • escolha 3 ou 4 postos do seu trajeto;
  • anote, uma vez por semana, o preço dos combustíveis;
  • registre litros abastecidos, valor total e quilometragem.

Em duas semanas já é possível identificar onde compensa mais abastecer e qual é o seu custo médio por quilômetro. Para quem trabalha com o carro, vale criar um pequeno fundo quinzenal de combustível abastecido antes de qualquer gasto supérfluo.

Pequenos ajustes reduzem consumo: pneus calibrados, ar-condicionado usado com critério, porta-malas sem peso desnecessário e rotas planejadas. Em trechos curtos, caminhar nos horários mais frescos ou combinar caronas evita deslocamentos repetidos.

 

Calor: casa mais fresca, rotina menos cansativa

O calor forte não pesa apenas no conforto: ele também aumenta gastos. Antes do pico da temporada quente:

  • limpe hélices dos ventiladores e troque filtros;
  • vede janelas com frestas;
  • use cortinas para bloquear o sol direto;
  • identifique os cômodos mais frescos da casa.

Monte um pequeno “mapa do frescor”: trabalhe, estude ou descanse nos horários em que cada ambiente é mais agradável. Atividades mais pesadas ficam para o começo da manhã ou o fim da tarde.

Para o corpo, siga o básico: hidratação constante, roupas leves e protetor solar. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas devem evitar o período de maior calor e umidade.

 

Doenças sazonais: rotina simples que previne problemas

Com chuvas frequentes e altas temperaturas, o Aedes aegypti prolifera com facilidade. Uma rotina semanal evita dor de cabeça:

  • esvazie pratos de plantas, baldes e recipientes que acumulam água;
  • verifique calhas, ralos e caixas d’água;
  • mantenha o quintal limpo e sem entulhos.

Dentro de casa, use telas nas janelas, mosquiteiros e repelente no amanhecer e no entardecer. Em áreas próximas a rios e matas, roupas de manga comprida são uma boa escolha.

Fique atento a sinais como febre alta, dor atrás dos olhos, manchas na pele ou dor de cabeça intensa. Em caso de dúvida, evite automedicação e procure atendimento.

 

Um calendário realista para 3 a 6 meses

Para que o planejamento caiba no dia a dia, transforme tudo em tarefas simples:

  • domingo de manhã: anotar preços do combustível e calibrar pneus;
  • um dia fixo da semana: “faxina anti-mosquito”;
  • primeiro sábado do mês: revisar caixa d’água e filtros;
  • todas as noites: deixar água gelada, protetor solar e itens básicos organizados.

Com esses rituais curtos, o mês deixa de ser imprevisível. Seu orçamento e sua saúde passam a seguir um ritmo mais estável — com limites claros, decisões conscientes e menos “giros aleatórios”, como nos famosos caça-níqueis da Nolimit City usados aqui apenas como lembrete de que planejamento faz diferença, especialmente no período mais crítico do ano no Acre.

Comentários

Continue lendo