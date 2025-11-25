Receita Federal e Anatel deflagram operação Black Friday em rio branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira, realizou uma visita técnica às obras da ponte sobre o Igarapé Caipora, localizada na região da Transacreana. A construção é considerada uma das mais importantes da área rural, pois vai ligar a comunidade do Caipora aos demais ramais do cinturão verde da capital, atendendo uma demanda histórica dos moradores.

Durante a visita, o prefeito conversou com produtores rurais que relatam o significado da obra para a comunidade.

Leandro Souza, morador há mais de 30 anos no ramal Caipora, emocionou-se ao lembrar do sonho do pai, falecido há 12 anos, que aguardava a construção da ponte. Agora, Leandro vê o desejo do pai ser realizado. “Esse era o sonho dele”, ressalta.

Outro produtor rural, Gilmar Gomes, que mora há mais de 50 anos na região, destacou a transformação trazida pela nova estrutura. “É uma obra que a gente esperava há muito tempo, muitos anos de sofrimento aqui. Eu, pelo menos, desde criança sofro aqui dentro. Eu moro aqui há 50 anos. Esta obra é definitiva, é para sempre”, destaca.

Investimento e avanços

Orçada em pouco mais de R$ 4 milhões, com contrapartida da Prefeitura de R$ 1,4 milhão em recursos próprios, a ponte está na fase final de execução e será entregue nos próximos dias. O prefeito inspecionou os últimos detalhes e destacou o compromisso da gestão com a zona rural.

“Eu tenho certeza que uma ponte dessa aqui, como disse o morador agora há pouco, é um sonho de mais de 30 anos. O pai dele morreu e não viu a ponte feita. Estou feliz porque a nossa gestão tem esse compromisso com o homem do campo. Somente na zona rural estamos construindo sete pontes de alvenaria”, enalteceu o gestor.

O secretário Cid Ferreira informou que se trata de uma obra moderna e de grande relevância para a população local.

“Mais um grande feito da gestão do prefeito Tião Bocalom para uma comunidade que vivia há muitos anos, mais de 30 anos, no isolamento. Hoje está aqui uma ponte que vai fazer a ligação com a cidade de Rio Branco. Os moradores têm parabenizado o prefeito desde o início da obra. É uma construção de grande importância para o Caipora.”

Ao finalizar a visita, o prefeito reforçou que a gestão segue firme executando obras estruturantes com recursos próprios.

“Diziam que a Prefeitura não tinha dinheiro para fazer nada, e hoje conseguimos realizando grandes obras, beneficiando muita gente, inclusive nossos produtores rurais”, concluiu o prefeito.