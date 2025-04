Receita Federal doa mais de 11 mil peças de roupas para Rio Branco

Memphis Depay marcou os dois gols dos paulistas na Neo Química Arena, enquanto Sérgio Oliveira fez o dos visitantes.

Ainda sem técnico, o Timão volta a campo na próxima terça-feira (24), quando recebe o Racing, do Uruguai, pela Sul-Americana. O Leão da Ilha, por sua vez, terá uma semana de descanso antes de enfrentar o Fortaleza, pelo Brasileirão.

O Corinthians foi para os vestiários com um gosto muito amargo. Apesar de ter dominado a primeira etapa, os mandantes saíram perdendo por 1 a 0 para o Sport, com gol marcado por Sérgio Oliveira.

O Timão teve 65% de posse de bola, mais de dez finalizações e pelo menos duas chances claras para tirar o zero do marcador, mas desperdiçou. E quem não faz, leva.

Não é como se os pernambucanos tivessem abdicado do ataque. Além do gol, a equipe rubro-negra acertou a trave em belo chute de Barletta. Quase saiu a lei do ex, porém o primeiro tempo terminou com apenas uma bola na rede.

Se o Corinthians errou muito na etapa inicial, a complementar veio com alegria antes mesmo do primeiro minuto. Com 13 segundos de bola rolando, Memphis Depay empatou para os mandantes.

15 minutos mais tarde, o holandês voltou a balançar as redes, dessa vez contando com desvio generoso da defesa do Sport, que demorou muito para se ligar na etapa complementar.