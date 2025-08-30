Acre
Receita Federal doa cimento para prefeitura investir em obras de infraestrutura em Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado recebeu o material das mãos do Auditor-Fiscal Gideão Alves Bessa; doação será usada em serviços que visam melhorar a qualidade de vida da população.
Na tarde desta sexta-feira (29), a Prefeitura recebeu um importante reforço para a execução de obras de infraestrutura no município. O prefeito Carlinhos do Pelado esteve na sede da Receita Federal, onde oficializou o recebimento da doação de diversas sacas de cimento, repassadas pela instituição federal.
A entrega foi realizada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, Gideão Alves Bessa, em ato simbólico que reforçou a parceria entre o órgão e o poder municipal.
O material já foi destinado à Secretaria Municipal de Obras e será utilizado em serviços de melhoria da infraestrutura urbana e rural, como pavimentação, manutenção de prédios públicos e outras intervenções voltadas ao atendimento direto da população.
De acordo com a administração municipal, a iniciativa representa um passo importante para garantir avanços em setores essenciais da cidade. “Essa doação demonstra o compromisso conjunto de fortalecer as políticas públicas locais e ampliar as ações de desenvolvimento que beneficiam os cidadãos”, destacou o prefeito.
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado e comunidade escolar
A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma programação especial do Dia da Família na Escola, reunindo alunos, pais, familiares e toda a comunidade escolar.
O evento teve como próposito fortalecer os laços entre família, escola e comunidade, ressaltando a importância da parceria na formação dos estudantes.
A programação contou com apresentações artísticas dos alunos e a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, da secretária municipal de Educação Raiza Dias, da gestora da escola Maria Benize e da psicóloga Elivânia Valentim, que ministrou uma palestra sobre a importância da participação da família na vida escolar dos filhos. Representando as famílias, a comunidade foi homenageada através de Francisca, carinhosamente conhecida como vó Rosa.
O momento de oração foi conduzido pelo pastor e pai de aluno Josafár, que realizou uma oração especial com os presentes.
Durante a atividade, o prefeito Carlinhos do Pelado aproveitou para visitar as dependências da escola, conversar com servidores e pais, além de anunciar futuros investimentos nas áreas de infraestrutura e lazer da instituição.
“Eventos como este mostram que quando caminhamos juntos, comunidade, escola e gestão pública, conseguimos oferecer melhores condições de ensino e formação cidadã para nossas crianças e jovens. E estamos trabalhando para garantir mais melhorias estruturais e de lazer para esta escola”, destacou o prefeito.
A secretária de Educação, Raiza Dias, reforçou que a presença das famílias no dia a dia escolar é essencial.
“Quando a família se faz presente, o aprendizado acontece de forma mais significativa. Hoje celebramos essa união em prol dos nossos alunos”, afirmou.
O evento só foi possível graças ao envolvimento dos servidores da escola, alunos, pais e ao apoio da Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria Municipal de Educação, que tem incentivado ações de integração escolar.
Estado executa obras em Xapuri e reforça ações da Operação Verão 2025
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou nesta quarta-feira, 27, vistorias em obras da Operação Verão 2025 no município de Xapuri. A agenda incluiu inspeções na ponte da Sibéria, na Estrada da Variante (AC-380) e em frentes de trabalho nos ramais, que estão recebendo serviços de recuperação e melhoramento. As ações incluem a recuperação de ramais, construção de pontes, manutenção de rodovias e fornecimento de massa asfáltica para a malha urbana.
“Estamos trabalhando para que Xapuri tenha estradas em melhores condições, garantindo mais segurança para quem trafega e apoio ao desenvolvimento local. Nosso objetivo é transformar o dia a dia da população com infraestrutura de qualidade”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.
Outro ponto de destaque é a recuperação da AC-485, conhecida como Estrada da Borracha. Com 12 quilômetros de extensão, a rodovia liga Xapuri à BR-317 e recebeu serviços de tapa-buracos, roçagem, limpeza e sinalização. Mais de 142 toneladas de massa asfáltica foram aplicadas nos trechos críticos, com investimento superior a R$ 300 mil em recursos do Estado, dentro das ações da Operação Verão 2025.
Na zona rural, a presidente do Deracre vistoriou as obras de melhoramento do Ramal Cachoeira. A intervenção contemplou 42 quilômetros de recuperação de ramais na região e o piçarramento de 10 quilômetros do ramal principal, com investimento de R$ 600 mil em combustível, por meio de emenda do senador Alan Rick.
Além disso, as equipes atuam no Ramal Polo Recanto do Equador, que conta com emenda da ex-senadora e atual vice-governadora Mailza Assis. O trabalho contempla o melhoramento de dez pontos críticos, já com quatro pontes concluídas. As equipes seguem aplicando o Tratamento Superficial Simples (TSS) nos trechos restantes, garantindo mais segurança e trafegabilidade à população local.
Durante a agenda, Sula Ximenes também vistoriou a obra da ponte da Sibéria e acompanhou os serviços de pavimentação da Estrada da Variante (AC-380), que está em fase de finalização. A presidente do Deracre reforçou a importância dos investimentos para a população:
Ponte da Sibéria em reta final recebe vistoria da presidente do Deracre, Sula Ximenes. Foto: Thauã Conde/Deracre
“Cada obra que entregamos é um passo a mais para garantir mobilidade, segurança e desenvolvimento. Seguiremos atuando para que Xapuri e todo o Acre tenham estradas de qualidade, beneficiando famílias e o escoamento da produção rural”, concluiu Sula Ximenes.
Governador Gladson Cameli participa de cavalgada de abertura da Expo Xapuri 2025
Evento tradicional no município de Xapuri, que antecede a feira agropecuária oficial, reuniu cavaleiros, amazonas e autoridades locais
O governador do Acre, Gladson Cameli, participou neste sábado (30) da cavalgada que marca a abertura simbólica da Expo Xapuri 2025. Montado a cavalo, percorreu as ruas da cidade ao lado do prefeito Maxsuel Maia e de outras autoridades, em um evento que reuniu a comunidade local.
Em publicação em suas redes sociais, Cameli enalteceu a importância da festa e parabenizou a organização. A Expo Xapuri 2025 ocorrerá entre os dias 4 e 7 de setembro.
“Sabadou marcando presença na cavalgada da Expo Xapuri 2025. Parabéns, prefeito @maxsuelmaia_, por essa linda festa!”, escreveu.
