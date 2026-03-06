Receita Federal divulga início do prazo para declarar Imposto de Renda

A Receita Federal marcou para o próximo dia 16/3 o início do prazo para declarar o Imposto de Renda e as regras para fazer a prestação de contas.

A Receita vai detalhar, no dia 16, o cronograma de entrega das informações sobre o rendimento e os critérios quanto a tipos de formulário, abatimentos e valor a partir do qual cada contribuinte é obrigado a apresentar a declaração referente a 2025.

Venceu no último dia 27/2 o prazo para as empresas e bancos entregarem os informes de rendimento aos trabalhadores e clientes.

O informe deve descrever, em detalhes, todos os rendimentos recebidos em 2025 pelos empregados, incluindo salários, aposentadorias, aluguéis, além dos tributos retidos na fonte. Em posse dos dados, o trabalhador consegue comprovar suas receitas e impostos pagos e assim evita erros na declaração.

A apresentação da Receita Federal terá a presença do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, Robison Sakiyama Barreirinhas, e de outros técnicos relacionados com o tema.