Receita Federal desmente que vai fiscalizar adultos que vivem com os pais
Um boato que circula nas redes sociais nos últimos dias afirma que a Receita Federal passaria a notificar, a partir de 2026, adultos que ainda moram com os pais. A informação é falsa.
O que aconteceu
A notícia enganosa dizia que o órgão tributário fiscalizaria as declarações de Imposto de Renda, mirando filhos que residem com os pais. O texto alegava que, com o uso de inteligência artificial e cruzamento de dados de contratos de aluguel, contas de consumo e informações bancárias, a Receita poderia identificar quem teria condições de se sustentar fora de casa, mas permanece morando com a família.
Segundo o boato, pais e filhos poderiam ser notificados em diferentes situações. Adultos com mais de 24 anos teriam de comprovar dependência financeira para continuar sendo declarados como dependentes. A publicação falsa ainda alertava que a não declaração poderia levar o contribuinte à malha fina e até a autuações por sonegação fiscal, além de risco de multas, juros e até pena de prisão em casos considerados mais graves.
A Receita Federal desmentiu toda essa narrativa em nota oficial. “Têm circulado nas redes sociais fake news, aparentemente impulsionadas por políticos que fazem oposição ao governo, que a Receita Federal irá notificar adultos que moram com os pais a partir de 2026”, afirmou.
A Receita de fato vai fazer um cruzamento de dados imobiliários. O objetivo do governo, no entanto, é unificar informações de diversas bases de dados em um sistema único, eliminando a fragmentação atual que causa inconsistências e dificulta a fiscalização da Receita.
O órgão rejeitou qualquer relação com cobrança de aluguel ou dependência financeira. “A mentira tenta relacionar isso, de maneira confusa, com pagamentos de aluguel ou algo nesse sentido. Isso não existe, nem faz o menor sentido”, diz a nota.
Na mensagem, a Receita reforçou que a circulação de boatos causa desinformação e insegurança. “Não caia em fake news, desconfie de quem mente pra você sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação”, concluiu.
FAB intercepta aeronave suspeita vinda do Peru e piloto é preso no Amazonas
Avião sem matrícula ignorou ordens e foi obrigado a pousar em área isolada; operação pode ter frustrado transporte de drogas
A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou nesta segunda-feira (22) uma aeronave sem matrícula e sem plano de voo que entrou no espaço aéreo nacional pela região de Tefé (AM), vinda do Peru. O avião foi classificado como hostil após ignorar tentativas de comunicação e disparos de advertência feitos por um caça A-29 Super Tucano.
Diante da resistência, o piloto foi forçado a realizar pouso em uma área isolada, a cerca de 30 km do município. Em seguida, agentes da Polícia Federal, transportados em um helicóptero H-60 Black Hawk, prenderam o suspeito em flagrante por atentado contra a segurança do transporte aéreo.
Segundo a FAB, há fortes indícios de que a aeronave transportava drogas. Parte da carga teria sido lançada ao solo durante a tentativa de fuga. A identidade do piloto e detalhes sobre a apreensão não foram divulgados.
A ação integra a Operação Ostium, estratégia permanente de combate ao tráfico aéreo de entorpecentes em regiões de fronteira.
Dois trabalhadores venezuelanos são resgatados de condições análogas à escravidão em obra pública de Rondônia
Ação conjunta de órgãos federais flagrou exploração em escola indígena na fronteira com a Bolívia
Uma operação conjunta do Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Federal (MPF), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Polícia Federal (PF) resgatou dois trabalhadores venezuelanos submetidos a condições análogas à escravidão em Guajará-Mirim (RO). O flagrante ocorreu na obra da Escola Estadual Indígena 5 de Julho, localizada na Aldeia Ricardo Franco, na fronteira com a Bolívia.
Segundo a fiscalização, os homens trabalhavam havia dois meses em regime precário, após serem atraídos por promessas de salário compatível, pagamento quinzenal e folgas mensais, que nunca foram cumpridos. Eles viviam em alojamento insalubre, com presença de morcegos e sem condições mínimas de higiene, dependendo em parte da ajuda de indígenas da comunidade para se alimentar.
Além da falta de pagamento, os trabalhadores enfrentavam restrição de liberdade, já que não tinham recursos para deixar o canteiro de obras. Para o MPT, o caso expõe um padrão recorrente de exploração: recrutamento com falsas promessas seguido da submissão a condições degradantes.
A força-tarefa reforçou que o enfrentamento ao trabalho escravo depende da integração entre órgãos públicos, tanto para responsabilizar os envolvidos quanto para prevenir novas violações.
Governador Gladson Cameli convoca população para a 1ª Expofronteira em Assis Brasil
Evento, que ocorre de 3 a 5 de outubro em Assis Brasil, visa impulsionar a economia e a integração regional na tríplice fronteira
O governador do Acre, Gladson Cameli, recebeu o prefeito de Assis Brasil, Jerri Correia, nesta terça-feira (23) e reforçou publicamente o convite para a primeira edição da Expofronteira. Durante o encontro no gabinete do governo, o prefeito entregou o convite oficial e o governador gravou um vídeo para as redes sociais incentivando a participação de todos os acreanos.
“Você do Juruá, do Envira, de Tarauacá, aproveite e venha participar da Expofronteira”, declarou Cameli, estendendo o chamado para todas as regiões do estado.
A feira será realizada em Assis Brasil, cidade localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, entre os dias 03 e 05 de outubro. A programação inclui shows, rodeio, exposição de produtos locais e oportunidades de negócios, com o objetivo de movimentar a economia regional.
O governador destacou que eventos desse porte são fundamentais para fortalecer a integração com os países vizinhos e impulsionar o desenvolvimento da região de fronteira.
