Receita Federal antecipa a conclusão do pagamento das restituições do IRPF – 2025
Contribuintes que entregaram a declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física (DIRPF) no prazo e sem inconsistências já receberam os valores, mesmo com previsão inicial de cinco lotes.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil informa que concluiu, de forma antecipada, o pagamento de todas as restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física referentes às declarações do exercício 2025 entregues dentro do prazo e que não apresentaram inconsistências. Embora o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB Nº 1, DE 12 DE MARÇO DE 2025 tenha estabelecido a liberação dos valores em cinco lotes, entre os meses de maio a setembro de 2025, a eficiência no processamento das declarações permitiu que todos os contribuintes elegíveis recebessem seus valores até o lote de agosto/2025.
Até o momento, no ano de 2025 foi pago um montante de R$ 36.690.346.875 em restituições de IRPF apuradas em um total de 22.679.085 declarações de ajuste anual.
No estado do Acre, o valor total de R$ 111.517.993,10 foi distribuído entre 66.916 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 1.171.262 contribuintes tiveram direito a créditos no valor total de R$ 2.004.886.438,96.
Os contribuintes que não tiveram sua restituição liberada devem acessar a página da Receita Federal na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” para uma consulta completa da situação da declaração, por meio do “Extrato do Processamento”. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.
A antecipação no pagamento das restituições reforça o compromisso da Receita Federal com a modernização dos seus sistemas, a agilidade no atendimento ao contribuinte e a valorização da conformidade tributária e da justiça fiscal.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE RETIFICAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
AVISO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 17/2025
- OBJETO
Contratação de serviço de vigilância patrimonial armada cumulado com monitoramento eletrô-nico com câmeras em circuito fechado com acesso remoto via IP em sistema de comodato para o SEBRAE/AC conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
- ALTERAÇÕES – ITEM 6.4.5 inclusões da alínea “c”.
Onde-se-lê:
c) O serviço de monitoramento eletrônico (itens 4,5,6,7 da proposta de preço) descrito neste edital, não se constituem em serviço de engenharia. Todavia, a instalação e futura manutenção dos sistemas de monitoramento, são serviços de engenharia. Portanto, deve a licitante vence-dora dos itens (4,5,6,7) apresentar registro no CREA e possuir em seu quadro de empregados, profissional qualificado em seu corpo técnico. O vínculo a que se refere esta alínea poderá ser comprovado através de um dos seguintes requisitos (cópia da carteira de trabalho, ou cópia de contrato de prestação de serviços, ou declaração de contratação futura do profissional).
Leia-se:
c) O serviço de monitoramento eletrônico (itens 4,5,6,7 da proposta de preço) descrito neste edital, não se constituem em serviço de engenharia. Todavia, a instalação e futura manutenção dos sistemas de monitoramento, são serviços de engenharia. Portanto, deve a licitante vence-dora dos itens (4,5,6,7) apresentar registro no CREA ou Registro no Conselho de Classe cor-respondente e possuir em seu quadro de empregados, profissional qualificado em seu corpo técnico. O vínculo a que se refere esta alínea poderá ser comprovado através de um dos seguin-tes requisitos (cópia da carteira de trabalho, ou cópia de contrato de prestação de serviços, ou declaração de contratação futura do profissional).
Rio Branco-AC, 04 de setembro de 2025.
Vídeo: GEFRON apreende quase 30 kg de drogas e prende três homens na fronteira do Acre
Entre os detidos está Paulo Jorge Gonçalves, o “Picanha”, que possuía dois mandados de prisão em aberto e portava arma de uso restrito
O Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) prendeu três homens e apreendeu quase 30 quilos de drogas durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, realizada na zona rural de Rodrigues Alves, no Ramal do Bom Vento, região do Juruá. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
De acordo com a ocorrência, os agentes se depararam com os suspeitos carregando sacos e mochilas em uma trilha utilizada por organizações criminosas ligadas ao tráfico internacional de drogas entre Peru e Brasil. Na abordagem, foi encontrado um total de 29,8 kg de entorpecentes, sendo 27,8 kg de Skunk e 2 kg de cloridrato de cocaína.
Um dos detidos foi identificado como Paulo Jorge Gonçalves, vulgo “Picanha”, que portava uma pistola Glock calibre .40 com seletor de rajada, um carregador alongado com 14 munições, além de munições calibre 16. Na mochila dele também havia cocaína e celulares. Contra “Picanha”, havia dois mandados de prisão em aberto.
Os outros dois presos, Antônio Rivaldo Souza da Silva e Jean Saldanha Maia, transportavam o restante da droga em sacos. Segundo os próprios conduzidos, o entorpecente havia sido buscado no Peru.
Todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, incluindo armas, celulares e drogas. Os três permanecem à disposição da Justiça.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE PRORROGAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE PRORROGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 15/2025
- OBJETO
Contratação de empresa para realizar manutenção das instalações elétricas na sede do SE-BRAE/AC, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 08 de setembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 08 de setembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 04 de setembro de 2025.
