Por Raimari Cardoso

O médico Andrews Henrique Dias de Araújo, de 44 anos, do programa Mais Médicos, que atua na Unidade Básica de Saúde (UBS) José Francisco da Silva, no bairro Sibéria, em Xapuri foi o primeiro caso de hospitalização por Covid-19 no município.

Internado por seis dias no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, após ser transferido de Xapuri no último dia 20, o médico teve alta nesta segunda-feira, 25. No total, foram 15 dias de luta contra os sintomas da doença causada pelo coronavírus.

Em vídeo postado no Facebook logo que recebeu a notícia da liberação médica, Andrews Henrique faz agradecimentos aos que oraram por ele durante os dias de internação. Ele é um entre os 1.574 pacientes que venceram o vírus no Acre até o dia 25/5.

“Quero agradecer a todos que oraram por mim. Dizer que existe um Deus Todo Poderoso que me tirou do fundo do poço, onde meus pulmões já estavam quase parando. Ele me resgatou e restaurou minha saúde”, diz o médico em sua postagem.

Até a última atualização do Boletim Municipal sobre a Covid-19, Xapuri tinha 26 confirmados para o novo coronavírus. Eram 113 casos notificados, dos quais 68 foram descartados pelo laboratório Charles Mérieux.

156 pessoas estavam sendo monitoradas pelo serviço de saúde e 19 amostras estavam em análise laboratorial. Do total de 26 casos confirmados no município, 13 já haviam tido alta médico e nenhum óbito havia sido registrado.

