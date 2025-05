Real Sociedade vence o Porto Acre conquista classificação na Super Taça Acreana

O acreano de Brasileia Emanuel Ribeiro, 16, conquistou nesta terça, 6, o título da Copa do Brasil Sub-17 pelo Vasco. Na decisão do torneio nacional, no estádio Luso Brasileiro-Brasileiro, no Rio de Janeiro, o Cruzmaltino derrotou o Bahia por 5 a 3, nas penalidades, depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal.

Emanuel cobrou

O Vasco abriu 2 a 0 no placar com gols de Andrey e Cristofer, mas o Bahia conseguiu empatar com Victor Guilherme e Anthony.

Nas disputas das penalidades, Emanuel foi um dos cobradores da conquista inédita do Gigante da Colina.

Início no CT Léo Raches

Emanuel iniciou no futebol no CT Léo Raches. O atleta foi atuar no Laranja Mecânica, do Paraná, e no último mês de março deixou o Coritiba e acertou com o Vasco.

